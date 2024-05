Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: anche il prof. Massimo Tavola tra i candidati

Ci sarà anche un pezzo dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte alle prossime elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: Massimo Tavola, docente di religione alla scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Calolzio è infatti candidato alla carica di consigliere sotto la bandiera della Fensir (Federazione nuovi sindacati istruzione e ricerca), neonata formazione sindacale composta da docenti, persole Ata e insegnanti di religione.

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione: anche Massimo Tavola tra i candidati

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri, martedì 30 aprile 2024, all’interno della conferenza stampa convocata dallo stesso docente per illustrare i propri obiettivi in vista della prossima "tornata elettorale scolastica" del 7 maggio.

“Il Consiglio superiore della Pubblica istruzione è un organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale scolastico - spiega Tavola - e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione, ordinamenti, programmi e organizzazione generale scolastica inoltre, come organo, formula proposte ed esprime pareri obbligatori o di propria iniziativa, ma si pronuncia altresì sulle materie che il Ministro ritiene di sottoporgli”.

La carriera di Massimo Tavola

Per Massimo Tavola, da 37 anni docente nella scuola secondaria e con alle spalle una carriera professionale anche in ambito giuridico-amministrativo, si tratta di una candidatura che assume un valore maggiore in considerazione del fatto che è l’unica, tra i circa 150 candidati a livello nazionale (27 del nord Italia, 18 in Lombardia), in tutto il territorio di Como, Lecco, Sondrio e Varese per i docenti delle scuole medie e primo candidato lecchese nella storia del Consiglio.

“Questa è una grande sfida e mi sento un po’ come Davide contro Golia - continua il docente - Faccio parte di questo giovane sindacato composto da 1200 rappresentanti in tutta Italia e che hanno come scopo quello di valorizzare la professione del docente, portando rinnovamento in contesto di evoluzione sociale rivalutando l’importanza di chi lavora nella scuola con attenzione”.

Le elezioni scolastiche del 7 maggio

L’elezione come detto si svolgerà martedì, 7 maggio 2024, nelle sedi centrali di tutti gli Istituti secondari di primo grado e potranno votare tutti i docenti delle scuole medie di tutta Italia. Il Consiglio si compone di 18 membri indicati direttamente dal Ministero e da altri 2 membri del personale Ata, 3 membri della scuola primaria, 4 membri della scuola secondaria di 1° grado, 3 membri della scuola secondaria di 2° grado e 2 dirigenti scolastici eletti invece pubblicamente.

“Mi possono votare tutti i docenti delle scuola media d’Italia - ha concluso Tavola - all'interno dei seggi istituiti nelle sedi centrali di ogni istituto comprensivo. Per farlo è possibile barrare la lista XV ‘FENSIR’ e scrivere "Tavola". Ognuno di noi, del mondo della scuola, ha una responsabilità affinché si realizzi una scuola e una società migliore".