Anche l’appuntamento 2026 di Ristorexpo ha visto la presenza di Confcommercio Lecco. Tanti i momenti che hanno visto l’associazione sotto i riflettori in occasione della ventottesima edizione ospitata nei padiglioni erbesi di Lariofiere.

Lunedì 26 gennaio 2026 si è tenuta la Giunta Esecutiva del Comitato Regionale Pubblici Esercizi, aperta dal presidente nazionale Fipe Lino Stoppani. Ai lavori hanno preso parte anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, il direttore Alberto Riva e il presidente Fipe Lecco, Marco Caterisano.

Al termine si è svolta la cerimonia di assegnazione del premio “I benemeriti della tradizione enogastronomia del territorio 2026”, conferito quest’anno a Pierdomenico Frigerio (nel 2025 il premio era andato al presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati; ndr), storico ristoratore lecchese ed ex presidente della Fipe Lecco. Il premio è stato ritirato dall’attuale presidente Fipe Lecco, Marco Caterisano, vista l’assenza di Frigerio.

GUARDA LA GALLERY (6 foto) ← →

Confcommercio Lecco protagonista a Ristorexpo 2026 tra premi, memoria e networking

Martedì 27 gennaio Confcommercio Lecco e l’Associazione Cuochi Lecco e Provincia hanno voluto ricordare lo chef Ferruccio Castelli, già presidente dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia, scomparso nel giugno scorso.

Il presidente dell’Associazione Cuochi Lecco e Provincia Vincenzo Di Bella, il componente della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco Fabio Dadati, l’ex presidente di Confcommercio Lecco Peppino Ciresa, la componente della Giunta di Confcommercio Lecco Silvia Nessi e il consigliere di Confcommercio Lecco Lucio Corti hanno consegnato al figlio di Ferruccio Castelli, Mario, e al nipote Giovanni una targa (a firma del presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati) con la seguente motivazione:

“Ferruccio Castelli è stato l’anima e il custode della cucina lecchese e lariana. Con passione e orgoglio ha fatto conoscere i sapori del nostro lago ben oltre i suoi confini. La sua arte, il suo impegno civico e il suo esempio rimarranno nel nostro cuore e in quello di tutta la sua comunità”.

Un momento emozionante, come era stato quello nel 2025, sempre a Ristorexpo, per Claudio Prandi.

Infine, nel tardo pomeriggio di martedì, si è tenuto presso lo stand del Centro Lariano di Annone il tradizionale appuntamento conviviale offerto da Confcommercio Lecco e dall’Associazione Cuochi.

Durante l’edizione 2026 di Ristorexpo, svoltasi a Lariofiere da sabato 25 a mercoledì 28 gennaio, Confcommercio Lecco si è fatta conoscere presso lo stand istituzionale presente nel corridoio d’accesso al padiglione C. Inoltre, per la prima volta alla manifestazione erbese – evento di riferimento per il settore Horeca sul territorio – ha preso parte anche Fnaarc Lecco.

Gli agenti di commercio lecchesi sono stati protagonisti presso lo stand 86 nel Padiglione A insieme con Fnaarc Como. Un modo per ascoltare le richieste e farsi conoscere, un’opportunità che ha permesso di creare occasioni e incontri. Molto soddisfatta la presidente Fnaarc Lecco, Francesca Maggi.