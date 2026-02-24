L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei diritti e facilitare l’accesso alle informazioni utili

Con Auser Lecco, un nuovo servizio di supporto per caregiver, anziani e persone fragili. Auser Leucum ha annunciato il lancio del nuovo sportello informativo “Care

Giver”, un servizio dedicato ai caregiver, agli anziani e alle persone fragili che si trovano in difficoltà nel districarsi tra pratiche sociali e amministrative. Lo sportello offre orientamento e supporto nell’affrontare pratiche come: amministrazione di sostegno, collocamento mirato, riconoscimento dell’invalidità e altre procedure sociali e amministrative.

Con Auser Lecco, un nuovo servizio di supporto per caregiver, anziani e persone fragili.

L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei diritti e facilitare l’accesso alle informazioni utili. Da quando? Dal 27 febbraio 2026, ogni venerdì mattina, dalle 9.30 alle 11.00 presso la sede di Auser Lecco, in Corso Montesanto n. 12 a Lecco. Durante l’orario di apertura, i volontari dell’associazione saranno a disposizione per fornire informazioni, rispondere alle domande e accompagnare caregiver e persone fragili nel percorso di conoscenza e tutela dei propri diritti.

Il progetto nasce con l’intento di offrire un punto di riferimento facilmente accessibile e un sostegno concreto a chi si prende cura di familiari in situazioni di fragilità, aiutando i caregiver a orientarsi tra diritti, servizi e opportunità di supporto disponibili.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0341 286096 o scrivere a info@auserlecco.it. Auser Lecco invita tutti coloro che necessitano di supporto a non esitare a rivolgersi al nuovo servizio, che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio.