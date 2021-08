Come salvare Green Pass su telefono Android e su i-Phone (e tenerlo a portata di mano).

Dal prossimo venerdì 6 agosto 2021 entrerà in vigore l'ultimo Decreto Covid che stravolgerà ancora una volta le nostre vite quotidiane: accedere a tavoli al chiuso di bar e ristoranti, a stadi e concerti, musei, assistere a spettacoli al cinema e a teatro, partecipare a eventi e competizioni sportive, andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi sarà possibile unicamente con il Green Pass.

LEGGI ANCHE Vaccinazioni Covid in farmacia: da oggi si parte a Valmadrera

Come salvare Green Pass su telefono

Avere sempre sotto mano la Certificazione Verde con il suo QR Code associato sarà quindi fondamentale, tuttavia, accedere ogni volta alle App "IO" o "Immuni", dove in automatico è caricato il Green Pass, o cercare tutte le volte il QR Code nella miriade di foto salvate nella galleria rende macchinose le operazioni di esibizione del lasciapassare. Per questo motivo è assolutamente consigliato esportare la Certificazione Verde all'interno dei proprio portafogli digitale di documenti: ecco in pochi semplici passaggi come salvare il Green Pass sul telefono Android ed averlo sempre a portata di mano.

Salvare Green Pass su telefono Android: ecco tutti i metodi

STOCARD

Stocard è un'applicazione per gli smartphone dotati del sistema operativo di Google che consente di conservare biglietti e documenti in un unico portafoglio digitale. Ecco tutti i passaggi necessari per poter scaricare il Green Pass e averlo sempre a portata di mano con Stocard:

Per iniziare la configurazione, vi invitiamo quindi ad effettuare il download dell'app direttamente dal Play Store .

. Ad installazione completata, bisognerà quindi accedere (o creare) al proprio account inserendo le credenziali , oppure cliccando sull'icona del profilo social preferito.

, oppure cliccando sull'icona del profilo social preferito. A questo punto, non servirà altro che cliccare su “+ Aggiungi carta” in basso a destra, premere sulla voce relativa alla “Certificazione Verde Covid-19” nell'elenco in basso e scansionare il codice QR del proprio biglietto , oppure, si potrà anche digitare manualmente il codice identificativo connesso alla certificazione.

in basso a destra, nell'elenco in basso e , oppure, si potrà anche digitare manualmente il codice identificativo connesso alla certificazione. Il biglietto potrà essere visualizzato direttamente dal portafogli digitale e accessibile dalla schermata principale dell'app. Attualmente il servizio non supporta l'integrazione con Google Play, ma non è esclusa la possibilità che venga integrato in futuro. Per avere maggiori informazioni sulla funzione di Stocard, vi consigliamo di leggere la nostra guida scritta proprio per analizzare il suddetto aspetto del servizio. Per farlo, basterò cliccare su questo link.

GOOGLE PAY

La situazione ideale per tutti gli utenti Android è quella di conservare tutti le proprie tessere all'interno dell'app di Google Pay, la quale attualmente supporta le carte di pagamento, le tessere fedeltà, i coupon, i biglietti per gli eventi e quelli per i trasporti pubblici e gli aerei.

Subito dopo l'annuncio ufficiale del Green Pass però, Google si è messa subito al lavoro con lo sviluppo di un biglietto capace di supportare al suo interno tutti i dati relativi alla Certificazione. La cosa interessante però, è che per effettuare il download della carta, non servirà utilizzare alcuna applicazione esterna (come ad esempio IO o Immuni), in quanto tutte le API saranno accessibili direttamente dal servizio di Google Pay (o meglio, dei Google Play Services).

Attualmente però, tutto ciò sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, anche se in futuro verrà ampliato a tutte le nazioni europee, ovvero dove il Green Pass risulta essere realmente utile e obbligatorio. C'è da specificare inoltre, che il Certificato verde europeo di Google Pay non sarà conservato sul cloud come le altre tessere, così da limitare la condivisione dei dati e conservare la privacy dell'utente. L'accesso alla carta sarà quindi protetto da codice PIN e identificazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale).

Salvare Green Pass su telefono iPhone: ecco tutti i metodi

APP IO

L'app "IO" è sicuramente il portale più comodo e rapido per la richiesta del Green Pass. Grazie all'utilizzo dei dati recuperati dall'account SPID o CIEID, è infatti in grado automaticamente di capire la situazione sanitaria dell'utente e ad inviare anche il codice senza particolari richieste. L'unica cosa da tenere attiva, sarà il toggle relativo agli aggiornamenti della certificazione verde europea.

Per farlo, basterà semplicemente accedere all'app IO inserendo le proprie credenziali, raggiungere la sezione “Servizi” dalle opzioni in basso, cliccare su “Certificazione verde Covid-19” e assicurarsi che i toggle alla destra di “Contattarti in app” e “Inviarti notifiche push” siano correttamente attivi. In questo modo, non appena l'azienda sanitaria nazionale rilascerà il certificato, l'app IO invierà una notifica al proprio smartphone e potrà essere visualizzato nei messaggi ricevuti.

Per quanto riguarda il salvataggio automatico del Green Pass su Wallet iPhone, sul sito Web ufficiale dell'app IO, nella sezione dedicata alla Certificazione verde, è più volte segnalata la possibilità di salvare il Green Pass su Wallet di Apple, tuttavia, al momento, l'opzione risulta essere in fase beta e quindi non disponibile per il pubblico. Per questo motivo, al momento, non si potrà esportare il biglietto digitale direttamente dall'app IO. Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo gli aggiornamenti del servizio, tramite l'App Store, così da essere certi di poterlo fare il prima possibile.

COVIDPASS

CovidPass è un progetto al quale si può accedere gratuitamente e da qualsiasi nazione europea. Si tratta di un portale Web capace di scansionare o importare il QR code relativo al proprio Green Pass e di generare rapidamente un biglietto digitale perfettamente compatibile con Apple Wallet. Tra l'altro, tale biglietto potrà anche essere personalizzato nel colore, così da renderlo più personale e facilmente riconoscibile in mezzo alle altre tessere. Ecco i passaggi da seguire:

Aprire da iPhone il browser Safari

Cercare il sito web " CovidPass " e subito dopo iniziare con la configurazione del biglietto

" e subito dopo iniziare con la configurazione del biglietto Recuperare le informazioni della Certificazione Verde andando a scegliere se cliccare su “ Avvia Fotocamera ” oppure “ Seleziona un File ”: tramite la prima opzione si avvierà automaticamente la fotocamera, con la quale bisognerà inquadrare il codice QR del Green Pass e automaticamente tutti i dettagli verranno rilevati. Scegliendo la seconda invece, sarà possibile importare il codice dall'app “File”, oppure dalla galleria delle immagini.

andando a scegliere se cliccare su “ ” oppure “ ”: tramite la prima opzione si avvierà automaticamente la fotocamera, con la quale bisognerà inquadrare il codice QR del Green Pass e automaticamente tutti i dettagli verranno rilevati. Scegliendo la seconda invece, sarà possibile importare il codice dall'app “File”, oppure dalla galleria delle immagini. Infine bisognerà scegliere il colore del biglietto da esportare (tra quelli disponibili), accettare la “Privacy Policy” disponibile nel punto 3 e infine confermare prima con il tasto verde “Aggiungi a Wallet” e poi con “Aggiungi” in alto a destra.

STOCARD

L'alternativa migliore al Wallet di iPhone, è sicuramente l'applicazione di Stocard. In molti infatti utilizzano questo servizio per conservare tutti i propri biglietti digitali. Recentemente, si è aggiornata per consentire a tutti gli utenti di registrare al suo interno anche la Certificazione verde relativa al Covid-19. Anche in questo caso ecco come fare: