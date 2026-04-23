ponte di Brivio lungo la strada statale 342 Briantea sarà interessato da lavori di riqualificazione strutturale che ne comporteranno la chiusura da lunedì 4 maggio per una durata di circa 15 mesi. Illungo lasarà interessato dache ne comporteranno laper una durata di circa 15 mesi.

La gestione della strada e del ponte e l’esecuzione dei lavori programmati sono in capo ad Anas Spa.

La Provincia di Lecco ha svolto un’attività di coordinamento delle Agenzie del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese e di Bergamo, assicurando il confronto tra i soggetti coinvolti attraverso diversi incontri con la Provincia di Bergamo, i Comuni di Brivio e di Cisano Bergamasco, l’Agenzia Tpl di Como Lecco e Varese e di Bergamo, le tre ditte, Asf Autolinee Srl – Arriva Italia Srl – Autoservizi Locatelli, che svolgono il servizio di trasporto pubblico transitando sul ponte di Brivio.

Chiude il ponte di Brivio: ecco come cambiano le linee dei bus

Attualmente transitano sul ponte di Brivio due linee di trasporto pubblico, la D185 (Celana-Olgiate Molgora) gestita da Arriva Italia Srl e la C146 (Merate-Cisano-Bergamo) gestita da Asf Autolinee Srl.

Con la chiusura del ponte, entrambe le linee prolungheranno il percorso di circa 12 chilometri, attraversando l’Adda mediante il ponte Cesare Cantù a Olginate; la deviazione comporterà un aumento dei tempi di percorrenza stimato tra i 30-40 minuti.

Le aziende di trasporto interessate hanno conseguentemente modificato il proprio programma di esercizio, adeguando i tragitti e rimodulando gli orari; i nuovi orari entreranno in vigore il 4 maggio, primo giorno di chiusura del ponte.

La Provincia di Lecco ha accolto le richieste dei Comuni del Meratese di potenziare il servizio sostitutivo con autobus già attivo a seguito della chiusura ferroviaria sulle linee Milano Porta Garibaldi-Bergamo (via Carnate) e Lecco-Bergamo. Sono pertanto in corso interlocuzioni con Regione Lombardia per adottare questa soluzione, che consentirebbe agli studenti di ridurre in modo significativo i tempi di percorrenza nel tragitto casa-scuola e viceversa.

Inoltre, la Provincia di Lecco ha assunto il compito di informare i Comuni interessati, trasmettendo i nuovi orari di esercizio del trasporto pubblico locale così da garantire la più ampia diffusione e contribuire a mitigare e fronteggiare le inevitabili criticità che si ripercuoteranno sulla mobilità a seguito della chiusura del ponte di Brivio per lavori indispensabili e non più rinviabili.