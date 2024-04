ATS Brianza ha indetto un avviso pubblico per sviluppare/implementare la presenza dei Centri per la Famiglia sul proprio territorio Lo scopo dei Centri per la Famiglia è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia.

Centri per la Famiglia: bando per realizzarli sul territorio

I progetti dovranno avere durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di massimo 6 mesi. Il contributo regionale per ogni progetto è concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo e comunque non superiore a € 70.000. Per ATS Brianza l’assegnazione prevista è pari a € 808.614. L’azione dei Centri è rivolta alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da fragilità, con la finalità di valorizzarne le competenze, promuoverne il protagonismo e il confronto fra pari quale importante risorsa per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo e di caregiver familiare.

I Centri sono stati concepiti come luoghi aperti al territorio, gestiti e progettati con le reti del terzo settore e dell’associazionismo familiare ,per potenziarne la reale capacità di intercettare i diversi bisogni delle famiglie.

Offrono, quindi, una risposta flessibile e articolata, attivando azioni come:

spazi di socializzazione informale per le famiglie;

Spazi di ascolto per famiglie;

Spazi di ascolto anche “tempestivo” per minori preadolescenti e adolescenti e loro genitori, anche in raccordo con altri interventi già presenti sui territori;

Potenziamento delle competenze genitoriali;

Promozione di attività ludico/culturali finalizzate a favorire la socializzazione delle famiglie;

Gruppi di mutuo aiuto e/o solidarietà tra famiglie;

Incontri intergenerazionali;

Azioni di formazione agli operatori.

Gli interventi realizzati dovranno essere complementari a quelli già realizzati dai servizi esistenti e dovranno operare in integrazione con tutti i servizi del territorio attraverso specifici protocolli operativi e collaborazioni formalizzate, che definiscono i ruoli e compiti di tutti gli attori coinvolti.

L’apertura di un nuovo Avviso, grazie al nuovo finanziamento regionale, ha l’obiettivo di consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi promossi dai Centri per la famiglia secondo la logica prevista dalla D.G.R. 1507/2023, nonché ad aumentare la copertura territoriale con nuovi Centri per la famiglia laddove ritenuto opportuno e necessario.

Le domande dovranno essere presentate ad ATS Brianza dal 09/04/2024 al 10/05/2024 h.12.00, secondo le modalità definite dall’Avviso reperibile al link

https://www.ats-brianza.it/it/ azienda/news-online/3336- avviso-pubblico-per- sviluppare-implementare-i- centri-per-la-famiglia-sul- territorio-2.html

Per informazioni: famiglia@ats-brianza.it Tel. 0341 482395/039 2384344 (8.30 - 16.00 da lunedì a venerdì).