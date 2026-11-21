Questa mattina, presso il “Santuario Nostra Signora della Vittoria” di Lecco, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la Patrona “Virgo Fidelis”, istituita l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII e fissata al 21 novembre.
Celebrazioni della Virgo Fidelis
Ricorre oggi anche l’85° anniversario della “Battaglia di Culqualber”, che valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Si celebra inoltre la “Giornata dell’Orfano”: tramite l’Onaomac, l’Arma sostiene negli studi i figli dei militari caduti o deceduti.
La funzione religiosa è stata officiata da Monsignor Bortolo Uberti alla presenza delle autorità civili e militari, di una rappresentanza del Comando Provinciale, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle associazioni combattentistiche.