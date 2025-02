Case di riposo: liste d’attesa infinite e rette carissime. Da un lato ci sono gli adeguamenti dei contratti dei dipendenti, cresciuti, anche se di poco, che pesano evidentemente nel paniere delle strutture; dall'altro lato ci sono i costi per le forniture energetiche degli immobili, gas ed elettricità, aumentati per tutti e anche per chi gestisce le residenze per gli anziani. In mezzo ci sono loro, i nostri nonni, e i famigliari, i cosiddetti «caregiver», che da un anno all'altro, ormai ininterrottamente da tempo (tranne qualche rarissima eccezione), sono costretti a sborsare sempre più soldi per poter garantire uno spazio (qualora lo si trovi, perché questo è un altro tema...) protetto e sicuro per i propri parenti non più giovani.

E questo in uno scenario in cui l'invecchiamento della popolazione è un fenomeno inarrestabile e anche la perdita del potere d'acquisto, anche dei pensionati, pare essere una tendenza consolidata.

Insomma la situazione delle case di riposo è senza dubbio delicata. Anche in provincia di Lecco dove le strutture per anziani sono molte ma molto pochi in realtà sono i posti disponibili: le liste d’attesa, come vedrete, in qualche caso sono «chilometriche» e i costi per una stanza (che indichiamo qui al giorno basandoci sui numeri forniti da Ats, dove è possibile distinguendo tra le rette minime e massime), in qualche caso, davvero insostenibili per tanti.

Case di riposo: liste d’attesa infinite e rette carissime

Ecco la situazione nelle nostre case di riposo



Casa San Antonio di Barzio

A fronte di 40 posti accreditati per Casa San Antonio di Barzio, ci sono 155 anziani in attesa. E qui la retta minima è di 60 euro e 98, la massima è di 64,96 euro.

RSA San Francesco

Nella RSA San Francesco di Bellano ci sono 25 posti accreditati e solo due in lista d'attesa. Qui per una stanza si può spendere minimo 62,46 euro.

Parrocchia San Martino Vescovo

Parrocchia San Martino Vescovo di Calolziocorte: la struttura offre 88 posti ma ce ne sono 242 in lista d'attesa. Il costo per una stanza è di 72,33 euro.

Casa del Cieco Mons.Gilardi

Casa del Cieco Mons.Gilardi a Civate ha 60 posti accreditati e qui tra la retta minima e la massima c'è una discreta differenza: si passa da 64,93 a 84,05 euro. Sono 100 le persone in lista d'attesa.

Fondazione Casa di Riposo «Brambilla-Nava» Onlus di Civate

Anche nella Casa di Riposo «Brambilla-Nava» di via Cerscera a Civate, più o meno lo scenario è lo stesso: a fronte di 40 posti disponibili ce ne sono 186 in attesa. E qui al giorno una stanza può costare da un minimo di 71,01 a un massimo di 74,96 euro.

Villa Serena

Villa Serena a Galbiate offre 184 posti anche per malati di Alzheimer a fronte però di una lista d'attesa di 339 persone. Per una stanza di spende dai 68 ai 72 euro.

Residenza «Villa Serena»

Residenza «Villa Serena» a Introbio riesce a garantire una stanza in una forbice di prezzi che varia da un minimo di 61 a un massimo di 66. I posti disponibili sono 65, 138 le persone in lista d'attesa.

Casa di Riposo Mons. G. Borsieri

Un po' più alta la retta (sia la minima che la massima) nella Casa di Riposo Mons. G. Borsieri di Lecco: i 59 ospiti in struttura pagano da un minimo di 81 a un massimo di 83 euro. In attesa ci sono 203 persone.

Istituti Riuniti «Airoldi e Muzzi»

Agli Istituti Riuniti «Airoldi e Muzzi» di Lecco, oltre i 350 ospiti ai quali è garantita una stanza, ce ne sarebbero altri 206 in attesa. E qui la spesa varia da 60 a 103 euro, 82, invece gli euro per chi è malato di Alzheimer.

Casa di riposo di Mandello del Lario Onlus

Nella Casa di Riposo di Mandello del Lario Onlus sono 100 i posti per gli anziani ma in lista ce ne sono 198. Qui la retta è di 63,78 euro.

Casa di riposo «Dr. Luigi e Regina Sironi»

Nella Casa di riposo «Dr. Luigi e Regina Sironi» di Oggiono ci sono 66 posti accreditati, 261 anziani, invece, sono in lista d'attesa. Le rette variano da 63,50 a 66,50 euro.

Casa di Riposo P.Buzzi

La Casa di Riposo P.Buzzi di Olginate offre 62 posti accreditati, ma sono 301 le persone in lista d'attesa al momento. La retta è pari a 68 euro.

Residenza S. Giorgio

Nella Residenza S. Giorgio di Oliveto Lario i posti accreditati sono 59 per una spesa media che varia dai 77 ai 90 euro. Tre gli anziani in lista d'attesa.

Istituto Sacra Famiglia

Istituto Sacra Famiglia di Perledo offre una tariffa che varia da un minimo di 72 a un massimo di 74 euro. Sono 55 i posti accreditati, 17 i «nonni» in attesa di trovare una stanza.

Casa Madonna della Neve Onlus

Casa Madonna della Neve Onlus a Premana offre 20 posti, a fronte di una richiesta di ulteriori 18 persone. La tariffa è "fissa" a 55 euro.

RSA Opera Pia Magistris

Nella RSA Opera Pia Magistris di Valmadrera lo scenario è ben diverso: a fronte di 63 posti accreditati, 248 anziani sono in lista d'attesa. Anche qui tariffa fissa a 61,51 euro.

CdR La Madonnina

E concludiamo questo "viaggio" tra le Rsa con la struttura CdR La Madonnina di Vendrogno: qui i posti accreditati sono 18, le persone in attesa 37 e la tariffa è di 59 euro.

Alessandro Di Mise