Ingente il dispiegamento di mezzi dai distaccamenti di Merate, Lecco e Valmadrera

I Vigili del Fuoco nella notte hanno domato un incendio scoppiato all’interno di un cascinale a Monticello Brianza, in via Paoli. La chiamata è scattata poco prima delle 22.

Cascinale in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco nella notte

Ingente il dispiegamento di mezzi: sul posto sono intervenuti un’auto botte pompa, un’auto pompa serbatoio e un mezzo specializzato nell’antincendio boschivo da Merate, oltre ad un altro mezzo specializzato nell’antincendio boschivo da Lecco e un’auto botte pompa da Valmadrera.

Sul posto sono stati invianti anche i mezzi fuoristrada boschivi per far fronte alla difficoltà di raggiungere il luogo dell’intervento con i mezzi pesanti.

Non sono ancora note le circostanze alla base dell’incendio. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, conclusosi intorno alle 4, ha consentito il salvataggio di animali da allevamento (galline e conigli) presenti all’interno della struttura.