Incendio

Cascinale in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco nella notte

Ingente il dispiegamento di mezzi dai distaccamenti di Merate, Lecco e Valmadrera

Cascinale in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco nella notte
Monticello Brianza
Pubblicato:
Aggiornato:

I Vigili del Fuoco nella notte hanno domato un incendio scoppiato all’interno di un cascinale a Monticello Brianza, in via Paoli. La chiamata è scattata poco prima delle 22.

Cascinale in fiamme, intervento dei Vigili del fuoco nella notte

Ingente il dispiegamento di mezzi: sul posto sono intervenuti un’auto botte pompa, un’auto pompa serbatoio e un mezzo specializzato nell’antincendio boschivo da Merate, oltre ad un altro mezzo specializzato nell’antincendio boschivo da Lecco e un’auto botte pompa da Valmadrera.

Sul posto sono stati invianti anche i mezzi fuoristrada boschivi per far fronte alla difficoltà di raggiungere il luogo dell’intervento con i mezzi pesanti.

Non sono ancora note le circostanze alla base dell’incendio.  Il pronto intervento dei Vigili del fuoco, conclusosi intorno alle 4, ha consentito il salvataggio di animali da allevamento (galline e conigli) presenti all’interno della struttura.

 

Necrologie
  • Registrazione tribunale Lecco, iscrizione nr. 3/2021 del 02/03/2021
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Riccardo Baldazzi
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primalecco.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151