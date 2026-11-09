Le ultime quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare fotografano le differenze tra lago, Valsassina e Brianza lecchese. In Valsassina spiccano Cremeno e Moggio, mentre nel Meratese Missaglia supera Merate

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Da 912 a 1.850 euro al metro quadrato. È questa la forbice delle quotazioni immobiliari medie nel Lecchese, un territorio nel quale la scelta del Comune può cambiare radicalmente il budget necessario per acquistare un’abitazione. Tra lago, Valsassina e Brianza i valori centrali medi presentano differenze che possono superare i 900 euro al metro quadrato, traducendosi in decine di migliaia di euro per una casa di dimensioni familiari. A fotografare la situazione sono le ultime quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, usciti nei giorni scorsi e riferiti al primo semestre del 2026.

Casa, Varenna batte Lecco: 1.850 euro al metro quadrato

Il dato più significativo riguarda Varenna, che con 1.850 euro al metro quadrato guida la classifica, superando anche Lecco città, dove la quotazione centrale raggiunge 1.639,58 euro. Al terzo posto si colloca Lierna, con 1.600 euro. All’estremo opposto si trova Morterone, con appena 912,50 euro al metro quadrato, seguito da Pagnona, Parlasco e Sueglio, tutti a quota 1.000 euro. La differenza tra Varenna e Morterone è di 937,50 euro al metro quadrato, pari a oltre il 102% del valore del Comune meno costoso. Per un appartamento di 90 metri quadrati significa un divario teorico di 84.375 euro.

Le località affacciate sul Lario occupano alcune delle posizioni più elevate. Varenna presenta un intervallo di quotazioni compreso tra 1.500 e 2.200 euro al metro quadrato, mentre Lierna oscilla tra 1.200 e 2.100 euro. A Mandello del Lario il valore centrale raggiunge 1.456,25 euro, ad Abbadia Lariana 1.437,50. Più contenute le quotazioni di Colico, con 1.366,43 euro, Dervio, a 1.362,50, e Bellano, a 1.258,33. Anche in questi Comuni, tuttavia, i valori massimi raggiungono rispettivamente 1.800, 1.700 e 1.800 euro al metro quadrato, evidenziando differenze significative tra le diverse zone.

Il capoluogo presenta una situazione particolarmente articolata. A Lecco il valore centrale medio è di 1.639,58 euro, ma l’intervallo va da 1.100 a 2.400 euro al metro quadrato, la forbice più ampia tra quelle riportate nel campione. A Malgrate si scende a 1.362,50 euro, a Valmadrera a 1.306,25 e a Pescate a 1.225. In Valsassina emergono differenze altrettanto importanti. Cremeno e Moggio presentano entrambi un valore centrale di 1.500 euro al metro quadrato, superiore a quello di Barzio, che raggiunge 1.450 euro. Cassina Valsassina si attesta a 1.400 euro, mentre Introbio scende a 1.300. Più contenute le quotazioni di Pasturo, a 1.175 euro, Casargo e Premana, entrambe a 1.137,50, e Primaluna, con 1.108,33 euro. Margno si attesta a 1.175 euro, Taceno a 1.150 e Crandola Valsassina a 1.200. Il valore più basso dell’intero campione resta quello di Morterone, con 912,50 euro, mentre Pagnona, Parlasco e Sueglio condividono una quotazione di 1.000 euro. La distanza tra Cremeno e Morterone raggiunge così 587,50 euro al metro quadrato. Anche nella Brianza lecchese la fotografia restituisce un mercato articolato.

Nel Meratese il valore centrale più elevato tra i principali centri considerati è quello di Missaglia, con 1.416,67 euro al metro quadrato. Cernusco Lombardone raggiunge 1.400 euro, Osnago 1.387,50 e Montevecchia 1.375. Merate si attesta invece a 1.337,50 euro, mentre Imbersago raggiunge 1.325. La Valletta Brianza e Paderno d’Adda presentano entrambi un valore di 1.287,50 euro, Monticello Brianza si ferma a 1.250 e Casatenovo a 1.230. Più contenute le quotazioni di Calco, Lomagna e Verderio, tutte a 1.200 euro, e di Olgiate Molgora, a 1.191,67. Airuno scende a 1.175 euro, mentre Barzago presenta uno dei valori più bassi della Brianza lecchese, con 1.075 euro al metro quadrato. Il confronto tra Missaglia e Barzago è significativo: per un’abitazione di 100 metri quadrati, applicando i valori centrali, la differenza teorica supera i 34mila euro.

Nell’Oggionese spicca Oggiono, con 1.381,25 euro al metro quadrato, seguito da Galbiate, a 1.318,75. Bosisio Parini, Costa Masnaga e Molteno si attestano tutti a 1.275 euro, mentre Civate e Cesana Brianza raggiungono 1.212,50 euro. Scendono a 1.150 euro le quotazioni di Annone di Brianza e Cremella, mentre Castello di Brianza si ferma a 1.075 euro. Nel Calolziese, Calolziocorte presenta un valore centrale di 1.225 euro al metro quadrato, Vercurago di 1.200 e Olginate di 1.175. Valgreghentino ed Erve si attestano entrambi a 1.115 euro, mentre Monte Marenzo e Carenno raggiungono 1.125 euro.

La fotografia complessiva restituisce un mercato immobiliare tutt’altro che uniforme. Le località del lago e alcuni centri della Valsassina presentano valori elevati, mentre nell’entroterra e nei Comuni montani si trovano quotazioni più contenute. La vocazione turistica, la vicinanza ai collegamenti, la disponibilità di servizi e le caratteristiche del patrimonio edilizio possono contribuire a spiegare queste differenze, anche se i soli dati OMI non permettono di quantificare l’incidenza dei singoli fattori. Le quotazioni non rappresentano i prezzi effettivi delle compravendite, ma valori di riferimento che possono variare sensibilmente in base alla zona, alla tipologia e allo stato conservativo dell’immobile. Per chi cerca casa, tuttavia, il messaggio è evidente: allargare la ricerca ai Comuni vicini può significare risparmiare decine di migliaia di euro, a condizione di considerare anche i costi degli spostamenti e le esigenze della famiglia.