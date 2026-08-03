occhio al prezzo

Caro benzina: fare il pieno a Lecco costa fino a 11 centesimi in più: ecco dove si risparmia

I prezzi aggiornati al 3 agosto mostrano forti differenze tra i Comuni della provincia: su un pieno da 50 litri il risparmio può superare i 5 euro.

Caro benzina: fare il pieno a Lecco costa fino a 11 centesimi in più: ecco dove si risparmia

Lecco · 03/08/2026 alle 07:33

Settimana da traffico da bollino rosso e carburanti sempre più cari. Entra nel vivo il  grande esodo estivo, con milioni di italiani in partenza verso le località di vacanza. Ma, oltre alle code previste sulle principali arterie, a pesare sui bilanci delle famiglie sono anche i prezzi di benzina e gasolio. Proprio mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise, fissata al 6 agosto, il Governo sta valutando nuove misure per limitare i rincari.

Tra le ipotesi c’è la proroga del sistema delle “accise mobili”, che consentirebbe di finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggior gettito Iva incassato dallo Stato grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti.

Caro benzina: fare il pieno a Lecco costa fino a 11 centesimi in più: ecco dove si risparmia

Anche a Lecco di fanno i conti con i prezzi dei carburanti alle stelle. Se guardiamo i dati  aggiornati a oggi,  3 agosto 2026, emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di LeccoLa fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Fare rifornimento in provincia di Lecco può costare sensibilmente di più o di meno a seconda del Comune scelto. I prezzi aggiornati a lunedì 3 agosto evidenziano infatti differenze che arrivano fino a 11 centesimi al litro tra gli impianti più convenienti e quelli più cari, con un risparmio che su un pieno da 50 litri può superare i 5 euro.

Per quanto riguarda la benzina self, il prezzo più basso si registra a Lecco, dove si scende fino a 1,957 euro al litro. Seguono Galbiate con 1,958 euro e Merate e Santa Maria Hoè, entrambe a 1,959 euro. Prezzi ancora competitivi si trovano anche a Calco, Mandello del Lario, Dolzago, Valmadrera e in altri Comuni della provincia, dove il costo resta sotto la soglia di 1,98 euro al litro.

Sul fronte del gasolio self, il primato del risparmio spetta a Merate, unico Comune in cui il prezzo scende sotto i due euro, attestandosi a 1,999 euro al litro. A seguire ci sono Missaglia con 2,009 euro, Mandello del Lario con prezzi compresi tra 2,014 e 2,024 euro, e Malgrate con 2,019 euro. Nella maggior parte della provincia, però, il gasolio si colloca ormai tra 2,05 e 2,09 euro al litro.

All’estremo opposto, in diversi Comuni il prezzo della benzina self supera i 2 euro al litro, arrivando fino a 2,019 euro, mentre il gasolio raggiunge anche 2,179 euro. Ancora più elevati i prezzi del servito, che in alcuni casi superano i 2,20 euro al litro per la benzina e i 2,30 euro per il gasolio.

Le differenze tra un Comune e l’altro confermano come, soprattutto nei giorni delle grandi partenze estive, valga la pena confrontare i prezzi prima di fare il pieno. Bastano pochi chilometri di distanza per trovare tariffe sensibilmente più convenienti e alleggerire il costo del viaggio.

stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 07:22
Benzina Gasolio
servito 1,979 € 2,079 €
self 1,979 € 2,079 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 07:12
Benzina Gasolio HVO
self 1,967 € 2,097 € 2,097 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 07:10
Benzina Gasolio
servito 1,989 € 2,089 €
self 1,989 € 2,089 €
stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 07:05
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,219 € 2,289 € 2,369 € 2,389 €
self 2,009 € 2,079 € 2,159 € 2,179 €
GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 06:56
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,209 € 2,299 € 2,399 € 2,299 €
self 1,989 € 2,079 € 2,179 € 2,079 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 06:33
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,230 € 2,299 €
self 2,010 € 2,079 € 2,160 € 2,179 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 06:28
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 2,219 € 2,289 € 0,719 € 2,389 €
self 2,009 € 2,079 € 1,799 € 2,179 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:55
Benzina Gasolio GPL
servito 2,219 € 2,309 € 0,719 €
self 2,019 € 2,109 €
Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:55
GPL
servito 0,709 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:53
Benzina Gasolio GPL
servito 2,089 € 2,179 € 0,759 €
self 1,989 € 2,079 €

 

 

COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:53
Benzina Gasolio
self 1,985 € 2,065 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:53
Benzina Gasolio HVO
servito 2,139 € 2,239 € 2,239 €
self 1,989 € 2,089 € 2,089 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:51
Benzina Gasolio
servito 1,989 € 2,079 €
self 1,989 € 2,079 €
2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:51
Benzina Gasolio HVO
servito 2,079 € 2,149 €
self 1,979 € 2,049 € 2,019 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:50
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,999 € 2,009 € 2,149 €
self 1,999 € 2,009 € 2,149 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:48
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,999 € 2,079 € 2,149 €
self 1,999 € 2,079 € 2,149 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:48
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,969 € 2,024 € 2,124 € 2,024 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:47
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 2,019 € 2,159 € 2,259 €
self 1,979 € 2,079 € 2,179 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 20:16
Benzina Gasolio
servito 2,009 € 2,128 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 20:15
Benzina Gasolio
self 1,959 € 1,999 €

 

 

 

MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 15:32
Benzina Gasolio
servito 2,059 € 2,139 €
self 2,059 € 2,139 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 14:20
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,999 € 2,259 € 2,149 €
self 1,939 € 2,129 € 2,089 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 14:06
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,959 € 2,059 € 1,745 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 14:06
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,069 €
MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 09:11
Benzina Gasolio
self 1,989 € 2,079 €
SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 09:08
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,585 € 0,709 €
self 2,019 € 2,069 €
STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 08:44
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 2,039 € 2,149 € 2,219 €
self 2,039 € 2,149 € 2,219 €
PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 08:43
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,198 € 2,279 € 2,479 €
self 1,986 € 2,069 € 2,269 €
Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 08:32
Benzina Gasolio
servito 1,989 € 2,079 €
self 1,989 € 2,079 €
TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 07:06
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,079 €
self 1,999 € 2,079 €

 

ESSO – CALOLZIOCORTE

Corso Europa 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 22:10
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,989 € 2,089 € 2,289 €
self 1,989 € 2,089 € 2,289 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 18:49
Benzina Gasolio
self 2,016 € 2,086 €
6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 13:36
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,989 € 2,039 € 2,139 €
CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 12:32
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 2,009 € 2,079 € 2,179 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 11:48
Benzina Gasolio GPL
servito 2,249 € 2,349 € 0,749 €
self 2,059 € 2,159 €
ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 10:26
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,209 € 2,289 € 2,489 €
self 1,999 € 2,079 € 2,279 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 09:28
Benzina Gasolio HVOlution
servito 2,229 € 2,299 € 2,299 €
self 2,009 € 2,079 € 2,079 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 09:04
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 2,059 € 2,129 € 2,159 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:45
GPL L-GNC
servito 0,759 € 1,585 €
COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:40
Benzina Gasolio
self 1,958 € 2,058 €

 

 

 

RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:38
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 2,199 € 2,299 € 2,399 €
self 1,979 € 2,079 € 2,179 €
D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:25
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,189 € 2,259 € 2,359 €
self 1,989 € 2,059 € 2,159 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:24
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,209 € 2,299 € 2,399 € 2,299 €
self 1,989 € 2,079 € 2,179 € 2,079 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:20
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,209 € 2,299 € 2,359 € 2,399 €
self 1,989 € 2,079 € 2,139 € 2,179 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:20
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,199 € 2,299 € 2,399 € 2,299 €
self 1,979 € 2,079 € 2,179 € 2,079 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:09
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €
MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:09
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €
LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:09
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,089 €
MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:09
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,159 €
PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 07:43
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,989 € 2,099 € 2,299 €
self 1,989 € 2,099 € 2,299 €

 

 

esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 07:23
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,253 € 2,363 € 2,563 €
self 1,989 € 2,099 € 2,306 €
GARAGE ROBERTO – LECCO

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 07:15
Benzina Gasolio
self 1,957 € 2,057 €
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 06:56
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 2,199 € 2,229 € 2,479 €
self 1,989 € 2,019 € 2,319 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 06:12
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,969 € 2,014 € 2,114 € 2,014 €
C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 05:59
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,994 € 2,164 € 2,264 €
self 1,994 € 2,164 € 2,264 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 2,004 € 2,174 €
self 2,004 € 2,174 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 2,004 € 2,174 €
self 2,004 € 2,174 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 2,018 € 2,188 €
self 2,018 € 2,188 €
VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 05:59
Benzina Gasolio
servito 2,019 € 2,209 €
self 2,019 € 2,209 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 01:40
Benzina Gasolio
self 1,969 € 2,079 €

 

 

Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 19:12
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,209 € 2,299 € 2,499 €
self 1,999 € 2,089 € 2,289 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 18:55
Benzina Gasolio
servito 2,149 € 2,249 €
self 2,149 € 2,249 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 17:46
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,099 €
self 1,999 € 2,099 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 15:57
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,999 € 2,139 € 2,139 € 2,379 €
self 1,959 € 2,089 € 2,089 € 2,379 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 15:14
Benzina Gasolio
servito 1,989 € 2,089 €
self 1,989 € 2,089 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 12:30
Benzina Gasolio
self 2,076 € 2,156 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 09:27
Benzina Gasolio
self 2,029 € 2,139 €
STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 09:02
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 08:32
Benzina Gasolio
servito 2,229 € 2,339 €
self 2,029 € 2,139 €
EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 08:20
Benzina Gasolio
self 1,979 € 2,059 €

 

CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 08:06
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 08:05
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,099 €
self 1,999 € 2,099 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 06:49
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,986 € 2,099 € 2,099 € 2,299 €
self 1,986 € 2,099 € 2,099 € 2,299 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/07/2026, 00:32
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,119 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 21:25
Benzina Gasolio
self 2,019 € 2,129 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 20:30
Benzina Gasolio
servito 2,189 € 2,309 €
self 1,999 € 2,119 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 19:04
Benzina Gasolio
servito 1,988 € 2,064 €
self 1,988 € 2,064 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 18:58
Benzina Gasolio
servito 2,066 € 2,166 €
self 2,066 € 2,166 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 18:27
Benzina Gasolio
servito 2,259 € 2,339 €
self 2,059 € 2,139 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 16:35
Benzina Gasolio
servito 2,277 € 2,357 €
self 2,066 € 2,146 €

 

 

FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 16:31
Benzina Gasolio
servito 2,269 € 2,369 €
self 2,019 € 2,119 €
barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 14:19
Benzina Gasolio
servito 2,049 € 2,119 €
self 2,049 € 2,119 €
MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 14:11
Benzina Gasolio
servito 2,277 € 2,357 €
self 2,066 € 2,146 €
IP

NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 13:49
Benzina Gasolio
servito 2,279 € 2,379 €
self 2,079 € 2,179 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/07/2026, 07:00
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,099 €
self 1,999 € 2,099 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 29/07/2026, 16:47
Benzina Gasolio
servito 2,059 € 2,119 €
self 2,059 € 2,119 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 29/07/2026, 14:44
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,059 €
self 1,999 € 2,059 €
OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 29/07/2026, 08:42
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €
OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/07/2026, 23:05
Benzina Gasolio
self 1,999 € 2,099 €

 

 

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