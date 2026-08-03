Settimana da traffico da bollino rosso e carburanti sempre più cari. Entra nel vivo il grande esodo estivo, con milioni di italiani in partenza verso le località di vacanza. Ma, oltre alle code previste sulle principali arterie, a pesare sui bilanci delle famiglie sono anche i prezzi di benzina e gasolio. Proprio mentre si avvicina la scadenza del taglio delle accise, fissata al 6 agosto, il Governo sta valutando nuove misure per limitare i rincari.

Tra le ipotesi c’è la proroga del sistema delle “accise mobili”, che consentirebbe di finanziare la riduzione delle imposte utilizzando il maggior gettito Iva incassato dallo Stato grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti.

Caro benzina: fare il pieno a Lecco costa fino a 11 centesimi in più: ecco dove si risparmia

Anche a Lecco di fanno i conti con i prezzi dei carburanti alle stelle. Se guardiamo i dati aggiornati a oggi, 3 agosto 2026, emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Fare rifornimento in provincia di Lecco può costare sensibilmente di più o di meno a seconda del Comune scelto. I prezzi aggiornati a lunedì 3 agosto evidenziano infatti differenze che arrivano fino a 11 centesimi al litro tra gli impianti più convenienti e quelli più cari, con un risparmio che su un pieno da 50 litri può superare i 5 euro.

Per quanto riguarda la benzina self, il prezzo più basso si registra a Lecco, dove si scende fino a 1,957 euro al litro. Seguono Galbiate con 1,958 euro e Merate e Santa Maria Hoè, entrambe a 1,959 euro. Prezzi ancora competitivi si trovano anche a Calco, Mandello del Lario, Dolzago, Valmadrera e in altri Comuni della provincia, dove il costo resta sotto la soglia di 1,98 euro al litro.

Sul fronte del gasolio self, il primato del risparmio spetta a Merate, unico Comune in cui il prezzo scende sotto i due euro, attestandosi a 1,999 euro al litro. A seguire ci sono Missaglia con 2,009 euro, Mandello del Lario con prezzi compresi tra 2,014 e 2,024 euro, e Malgrate con 2,019 euro. Nella maggior parte della provincia, però, il gasolio si colloca ormai tra 2,05 e 2,09 euro al litro.

All’estremo opposto, in diversi Comuni il prezzo della benzina self supera i 2 euro al litro, arrivando fino a 2,019 euro, mentre il gasolio raggiunge anche 2,179 euro. Ancora più elevati i prezzi del servito, che in alcuni casi superano i 2,20 euro al litro per la benzina e i 2,30 euro per il gasolio.

Le differenze tra un Comune e l’altro confermano come, soprattutto nei giorni delle grandi partenze estive, valga la pena confrontare i prezzi prima di fare il pieno. Bastano pochi chilometri di distanza per trovare tariffe sensibilmente più convenienti e alleggerire il costo del viaggio.

AGIP VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 06:33 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,230 € 2,299 € – – self 2,010 € 2,079 € 2,160 € 2,179 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 03/08/2026, 06:28 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,219 € 2,289 € 0,719 € – 2,389 € self 2,009 € 2,079 € – 1,799 € 2,179 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 02/08/2026, 21:53 Benzina Gasolio GPL servito 2,089 € 2,179 € 0,759 € self 1,989 € 2,079 € –

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:24 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,209 € 2,299 € 2,399 € 2,299 € self 1,989 € 2,079 € 2,179 € 2,079 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 01/08/2026, 08:20 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,199 € 2,299 € 2,399 € 2,299 € self 1,979 € 2,079 € 2,179 € 2,079 €