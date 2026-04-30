Siamo agli ultimi giorni del taglio delle accise sui carburanti: il provvedimento scade il 1° maggio e, se non verrà rinnovato, i prezzi potrebbero aumentare sensibilmente. Si stima infatti un rincaro di circa 12,2 euro per un pieno da 50 litri, con il diesel che potrebbe arrivare a 2,30 euro al litro e la benzina intorno a 1,98 euro al litro.

Siamo agli ultimi giorni del taglio delle accise sui carburanti: il provvedimento scade il 1° maggio e, se non verrà rinnovato, i prezzi potrebbero aumentare sensibilmente. Si stima infatti un rincaro di circa 12,2 euro per un pieno da 50 litri, con il diesel che potrebbe arrivare a 2,30 euro al litro e la benzina intorno a 1,98 euro al litro.

Il governo sta valutando una possibile proroga della misura, che però potrebbe essere più breve rispetto alle precedenti e modulata in modo più flessibile in base all’andamento dei prezzi.

Carburanti, taglio accise in scadenza: ultimi giorni per risparmiare sul pieno a Lecco, ecco dove

Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di superare il taglio uniforme attuale, introducendo sconti differenziati a seconda del carburante. Poiché il diesel ha subito aumenti più consistenti rispetto alla benzina, si pensa a un intervento più mirato proprio sul gasolio, per bilanciare meglio gli effetti dei rincari.

Si parla inoltre di una proroga di circa due settimane oltre la scadenza prevista. Nel frattempo, una cosa è certa: conviene fare il pieno oggi. Ma a Lecco, dove costa meno? La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, giovedì 30 aprile 2026.

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 29/04/2026, 08:50 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,957 € 2,269 € 2,369 € 2,269 € self 1,737 € 2,049 € 2,149 € 2,049 €