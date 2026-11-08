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Da oggi, domenica 8 novembre 2026, fare rifornimento di gasolio potrebbe costare di più. È infatti scaduto alla mezzanotte di sabato il taglio temporaneo delle accise, introdotto lo scorso 28 ottobre e non prorogato dal Governo. Viene così meno uno sconto di 4,88 centesimi al litro, Iva compresa, che su un pieno da 50 litri equivale a una spesa aggiuntiva potenziale di circa 2,44 euro.
Secondo l’ultima rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sabato 7 novembre il prezzo medio self-service sulla rete stradale nazionale era di 2,001 euro al litro per la benzina e di 2,224 euro per il gasolio. Sulle autostrade le medie erano rispettivamente di 2,029 e 2,277 euro al litro. La benzina non è interessata dalla fine dello sconto, che riguardava esclusivamente il diesel. Resta inoltre in vigore il tetto ai prezzi adottato da compagnie come Eni e Q8.
Carburanti, finisce lo sconto sulle accise: il diesel torna a salire. Ecco i prezzi a Lecco
E a Lecco? Ecco la situazione di questa mattina, domenica 8 novembre 2026. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 22:04
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|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|self
|1,989 €
|2,199 €
|2,399 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 22:00
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|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
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|self
|1,999 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 21:57
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|Benzina
|Gasolio
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|2,389 €
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|1,989 €
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|–
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 21:57
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|Benzina
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|Blue Diesel
|servito
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|2,400 €
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|–
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|–
|1,799 €
|2,290 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 20:20
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|Benzina
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 20:15
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|Benzina
|Gasolio
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|1,939 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 18:35
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|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
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|self
|1,999 €
|2,219 €
|2,149 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 18:29
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|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
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|1,989 €
|2,199 €
|2,139 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 17:37
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 15:45
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|Benzina
|Gasolio
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|Supreme Diesel
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|2,149 €
|2,349 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 14:03
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|Benzina
|Gasolio
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|2,219 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 12:31
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|Benzina
|Gasolio
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|2,410 €
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|2,200 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 12:15
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 12:10
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|Benzina
|Gasolio
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|2,425 €
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|2,205 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:55
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|Benzina
|Gasolio
|Blue Super
|Blue Diesel
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|–
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:46
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|servito
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|2,410 €
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|2,200 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:37
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|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|servito
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|2,205 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 09:10
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|Benzina
|Gasolio
|self
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 09:07
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|Benzina
|Gasolio
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|–
|–
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|–
|–
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 08:28
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 08:17
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|1,999 €
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|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 08:04
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|Gasolio
|Blue Diesel
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 08:01
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|Blue Diesel
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 07:53
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|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 07:50
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|Benzina
|Gasolio
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|servito
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|1,994 €
|2,209 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 07:41
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|Benzina
|Gasolio
|Gasolio artico
|Supreme Diesel
|servito
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|1,969 €
|2,159 €
|2,159 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 07:23
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|Benzina
|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 07:04
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|Benzina
|Gasolio
|Blue Super
|Blue Diesel
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 06:55
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|Benzina
|Gasolio
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|self
|1,999 €
|2,219 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 05:59
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|Gasolio
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|self
|1,994 €
|2,204 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 05:59
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|Benzina
|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 05:59
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|Benzina
|Gasolio
|servito
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|2,219 €
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Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 05:59
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|Gasolio
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|1,999 €
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|2,205 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 21:44
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|Benzina
|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 20:44
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|Benzina
|Gasolio
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|1,999 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 18:59
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,989 €
|2,229 €
|self
|1,989 €
|2,229 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 18:22
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,989 €
|2,209 €
|self
|1,989 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 17:34
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,199 €
|2,439 €
|self
|1,999 €
|2,239 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 17:33
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|Benzina
|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 16:03
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|Benzina
|Gasolio
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|2,239 €
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|1,955 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 15:29
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 14:57
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|self
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|2,199 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 14:37
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|Gasolio
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|1,999 €
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|1,999 €
|2,219 €
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|Gasolio
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|self
|1,999 €
|2,219 €
|–
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 13:27
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|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
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|1,989 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 13:27
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|1,999 €
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|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 10:31
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|1,955 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 08:51
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,249 €
|2,469 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 08:48
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|GPL
|L-GNC
|servito
|0,799 €
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Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 08:25
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,955 €
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|1,955 €
|2,239 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 08:09
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|Gasolio
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|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 08:07
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|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
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|self
|1,989 €
|2,189 €
|2,389 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 07:56
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
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|self
|1,979 €
|2,199 €
|2,606 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 07:15
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,999 €
|2,239 €
Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 07:09
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|Benzina
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|Hi-Q Diesel
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Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 21:45
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 18:47
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|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
|2,199 €
|2,409 €
|2,609 €
|self
|1,989 €
|2,199 €
|2,399 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 17:54
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,999 €
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|self
|1,999 €
|2,292 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 15:15
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,989 €
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Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:10
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|Benzina
|Gasolio
|servito
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|1,999 €
|2,219 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:04
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|Benzina
|Gasolio
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|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:03
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:03
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:03
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,994 €
|2,209 €
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 08:03
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,994 €
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Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 07:45
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|Benzina
|Gasolio
|GPL
|servito
|2,189 €
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|–
Ultima comunicazione rilevata: 05/11/2026, 07:43
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|Benzina
|Gasolio
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|Benzina
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|2,200 €
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|1,989 €
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Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 19:32
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|Benzina
|Gasolio
|servito
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Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 15:38
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|Benzina
|Gasolio
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|2,199 €
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|1,998 €
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Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 09:25
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|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|servito
|2,129 €
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|2,510 €
|self
|1,995 €
|2,195 €
|2,295 €
Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 08:17
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,199 €
|2,399 €
|self
|1,999 €
|2,199 €
Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 07:50
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,099 €
|2,399 €
|self
|2,099 €
|2,399 €
Ultima comunicazione rilevata: 04/11/2026, 07:03
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|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
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|2,619 €
|self
|1,989 €
|2,199 €
|2,409 €
Ultima comunicazione rilevata: 03/11/2026, 09:26
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,006 €
|2,206 €
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|2,006 €
|2,206 €
Ultima comunicazione rilevata: 01/11/2026, 16:34
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,999 €
|2,239 €
|self
|1,999 €
|2,239 €
Ultima comunicazione rilevata: 30/10/2026, 21:31
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|Benzina
|Gasolio
|self
|1,999 €
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