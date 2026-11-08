Da oggi, domenica 8 novembre 2026, fare rifornimento di gasolio potrebbe costare di più. È infatti scaduto alla mezzanotte di sabato il taglio temporaneo delle accise, introdotto lo scorso 28 ottobre e non prorogato dal Governo.

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Da oggi, domenica 8 novembre 2026, fare rifornimento di gasolio potrebbe costare di più. È infatti scaduto alla mezzanotte di sabato il taglio temporaneo delle accise, introdotto lo scorso 28 ottobre e non prorogato dal Governo. Viene così meno uno sconto di 4,88 centesimi al litro, Iva compresa, che su un pieno da 50 litri equivale a una spesa aggiuntiva potenziale di circa 2,44 euro.

Secondo l’ultima rilevazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sabato 7 novembre il prezzo medio self-service sulla rete stradale nazionale era di 2,001 euro al litro per la benzina e di 2,224 euro per il gasolio. Sulle autostrade le medie erano rispettivamente di 2,029 e 2,277 euro al litro. La benzina non è interessata dalla fine dello sconto, che riguardava esclusivamente il diesel. Resta inoltre in vigore il tetto ai prezzi adottato da compagnie come Eni e Q8.

Carburanti, finisce lo sconto sulle accise: il diesel torna a salire. Ecco i prezzi a Lecco

E a Lecco? Ecco la situazione di questa mattina, domenica 8 novembre 2026. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 21:57 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 2,200 € 2,400 € 0,759 € – 2,500 € self 1,990 € 2,190 € – 1,799 € 2,290 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:55 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,210 € 2,420 € – – self 1,990 € 2,200 € 2,140 € 2,300 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:46 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,200 € 2,410 € 2,510 € 2,410 € self 1,990 € 2,200 € 2,300 € 2,200 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 07/11/2026, 11:37 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,215 € 2,425 € 2,525 € 2,425 € self 1,995 € 2,205 € 2,305 € 2,205 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 06/11/2026, 14:35 Benzina Gasolio GPL servito 2,099 € 2,319 € 0,799 € self 1,999 € 2,219 € –