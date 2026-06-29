Caos in Statale 36, arriva la svolta: ANAS cambia la gestione del traffico nei weekend

Il tavolo tecnico ha portato alla definizione di una nuova organizzazione del traffico nei fine settimana estivi, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei flussi e ridurre le congestioni lungo uno dei principali assi viari del territorio.

A partire dal pomeriggio di domenica 5 luglio, sarà adottata una diversa gestione della viabilità lungo la SS36. In particolare, nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 23, sarà ripristinata la circolazione in direzione Lecco su due corsie all’interno della canna sud della galleria Monte Piazzo e nei tratti adiacenti, così da agevolare il prevedibile e intenso flusso di rientro nelle ore pomeridiane e serali.

Nella stessa fascia oraria, in direzione Sondrio verrà istituita la deviazione obbligatoria del traffico sulla SP72, con uscita allo svincolo di Bellano (km 75,000) e rientro al Trivio di Fuentes (km 91,500). Una misura pensata per consentire alla SS36 di garantire la massima capacità in direzione sud nei momenti di maggiore criticità della domenica.

ANAS ha inoltre confermato che l’attuale fase dei lavori all’interno della galleria Monte Piazzo, che ha comportato la chiusura totale della canna nord, sarà completata entro il 9 luglio. Da quella data sarà ripristinato il normale regime di circolazione in entrambe le canne del tunnel.

Già nei giorni scorsi l’ente aveva annunciato una riorganizzazione complessiva della viabilità, che prevede anche l’apertura completa della carreggiata in direzione sud verso Lecco e Milano e la deviazione del traffico in direzione nord sulla SP72 nelle ore di maggiore afflusso.

Il sindaco di Colico, Monica Gilardi, ha sottolineato la necessità di un intervento rapido e condiviso tra istituzioni: “A seguito dei gravi disagi registrati domenica 28 giugno, ci siamo immediatamente confrontati con ANAS e Prefettura per individuare soluzioni concrete che evitino il ripetersi di una situazione analoga”.

Sulla nuova organizzazione della viabilità il primo cittadino ha evidenziato l’importanza di una gestione più efficace dei flussi: “L’obiettivo è garantire sicurezza e fluidità della circolazione, soprattutto nei fine settimana estivi, quando i volumi di traffico risultano particolarmente elevati”.

Gilardi ha poi richiamato l’attenzione sulla fase conclusiva dei lavori e sulla collaborazione istituzionale: “Comprendiamo pienamente le difficoltà vissute da cittadini, lavoratori e attività economiche. Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante confronto con ANAS e Prefettura”.

Infine, il sindaco ha ribadito la linea condivisa con gli enti coinvolti: “Accogliamo con favore il nuovo approccio adottato e confermiamo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire in un percorso di collaborazione istituzionale, affinché la gestione della viabilità sia sempre più efficace, garantendo sicurezza, fluidità e una migliore vivibilità del territorio”.

Un intervento che si inserisce in una fase cruciale dei lavori sulla SS36, in vista del completamento definitivo della galleria Monte Piazzo previsto per il 9 luglio e del conseguente ritorno alla piena normalità della circolazione.