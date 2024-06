Poche carrozze, tragitti deviati con destinazioni diverse da quelle previste, ritardi. Non è iniziata per nulla bene la settimana dei pendolari lecchesi.

Cambia la destinazione del treno: pendolari imbufaliti ottengono una fermata straordinaria

Le prime problematiche questa mattina, lunedì 17 giugno 2024, le hanno riscontrate i viaggiatori del treno Regio Express 2815 da Tirano a Lecco e poi a Milano Centrale. Il convoglio infatti ha viaggiato con poche carrozze, un solo modulo Donizzetti riferiscono i pendolari lecchesi, risultando così iper affollato. Ma non è finita qui perchè i lavoratori saliti sul treno 2855 hanno avuto una bruttissima sorpresa visto che il convoglio è stato deviato in stazione Centrale. Peccato che l'avviso sia giunto quando il convoglio era già arrivato a Sesto San Giovanni,.

I pendolari, imbufaliti hanno protestato ottenendo così una fermata straordinaria Greco Pirelli.

Una situazione che a cascata ha provocato ritardi come si legge sul sito di Trenord. Infatti il treno 2858 (MILANO ROGOREDO 09:36 - LECCO 10:29) è partito dalla stazione di MILANO CENTRALE invece che dalla stazione di MILANO ROGOREDO. "Viaggia con 14 minuti di ritardo. Non effettua le fermate di Milano Forlanini e Milano Lambrate. Si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord, digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".

La posizione di Trenord

"La frana che da domenica 16 giugno ha interrotto la circolazione sulla Colico-Chiavenna e lo sciopero hanno temporaneamente ridotto la disponibilità di flotta a Colico. Trenord ha riorganizzato i turni di convogli, sulla base delle frequentazioni, per garantire i collegamenti alla ripartenza, nella mattinata di lunedì - spiegano da Trenor - Questa mattina il personale del gestore dell’infrastruttura ha erroneamente assegnato alla corsa 2855 (Colico 6.14-Milano Rogoredo 8.26) il treno a otto carrozze destinato alla corsa 2815 (Colico 7.15-Milano Centrale 8.40), che è stata effettuata da un Donizetti a quattro carrozze. Da Sesto San Giovanni la corsa 2855 è stata deviata su Milano Centrale, su richiesta di Trenord, in modo da garantire la disponibilità di un convoglio in doppia composizione ai viaggiatori in partenza da quella stazione verso Colico".