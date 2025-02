Accogliere la diversità, perché in fondo siamo tutti diversi, tutti uguali, tutti importanti. Perché colore, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose e tantomeno delle persone. Nasce con questo intento quella che celebriamo oggi, venerdì 7 febbraio 2025, ovvero la Giornata dei Calzini Spaiati.

Calzini spaiati: oggi celebriamo la diversità!

Cosa occorre fare? Nulla di più semplice…. se siete maniaci dell’ordine e della perfezione oggi vi toccherà faticare nel cercare di abbinare dei calzini diversi. Se invece, come succede a tanti, frugate nel cassetto dei calzini spaiati per trovarne due uguali (ed è un’impresa), oggi potete farlo ad occhi chiusi e siete giustificati: prendete i primi che vi capitano tra le mani. Non importa se di colore o forma diversa.

Oggi tutti celebriamo la diversità!

L’iniziativa, nata una decina di anni fa in una scuola in Friuli, ha trovato terreno fertile un po’ ovunque. Anche a Lecco ovviamente dove le primi a diffonderla sono statele associazioni e le scuole del territorio, contribuendo ad alimentare la riflessione verso sentimenti come l’altruismo e il rispetto contro ogni forma di violenza e bullismo, soprattutto nell’ambiente scolastico.

Rapidamente ha "preso piede", è proprio il caso di dirlo, in molte parti di Italia e anche a Lecco e provincia sono diversi gli istituti scolastici che la promuovono convintamente. Lo scorso anno La Giornata dei calzini spaiati era stata celebrata anche in due luoghi davvero molto speciali: il reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Il Nido dell'Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.