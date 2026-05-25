È scoppiato il caldo in provincia di Lecco e la bella stagione ha già spinto molti a tornare sulle rive del lago per cercare refrigerio. Ieri, domenica 24 maggio 2026, lidi e spiagge del Lario sono stati letteralmente presi d’assalto tra famiglie, turisti e residenti in cerca di sole e relax. Ma la domanda che in tanti si pongono è sempre la stessa: le acque del lago sono davvero sicure? E dove è possibile fare il bagno senza rischi?

Caldo in provincia di Lecco, spiagge prese d’assalto: ecco dove il lago è balneabile e dove fare attenzione

A fare chiarezza sono i dati diffusi dall’ATS Brianza, che ha comunicato gli esiti dei campionamenti effettuati il 22 maggio sui principali punti di balneazione del territorio. Il quadro generale è rassicurante: la maggior parte delle spiagge risulta balneabile, confermando una buona qualità delle acque in numerose località del Lago di Como e dei bacini limitrofi.

COMUNE AREA IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE Abbadia Lariana Campeggio BALNEABILE Abbadia Lariana Lido Lariano BALNEABILE Annone di Brianza Loc. Ona BALNEABILE Bellano Lido di Puncia BALNEABILE Bellano Spiaggia di Oro BALNEABILE Bosisio Parini Darsena Brera BALNEABILE Colico Lido di Colico BALNEABILE Colico Laghetto di Piona BALNEABILE Dervio Campeggio Europa BALNEABILE Dorio Riva del Cantone BALNEABILE Dorio Rivetta BALNEABILE Lecco Località Pradello BALNEABILE Lecco Canottieri BALNEABILE Lecco Rivabella BALNEABILE Lierna Riva Bianca BALNEABILE Malgrate Spiaggetta BALNEABILE Mandello del Lario Olcio – LC 18 BALNEABILE Mandello del Lario Camping Mandello BALNEABILE Mandello del Lario Lido di Mandello BALNEABILE Mandello del Lario Camping Nautilus BALNEABILE Oggiono Sabina BALNEABILE Oliveto Lario Spiaggia di Onno BALNEABILE Oliveto Lario Vassena BALNEABILE Oliveto Lario Frazione Limonta BALNEABILE Perledo Riva Gittana BALNEABILE

Non mancano però alcune eccezioni: alcune aree risultano non balneabili o temporaneamente interdette, come la località Inganna a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.

COMUNE AREA IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE Colico Inganna – LC 53 NON BALNEABILE Pescate La Punta NON BALNEABILE Rogeno Punta del Corno NON BALNEABILE

A Lecco, inoltre, la spiaggia della Malpensata resta temporaneamente chiusa per motivi legati alla sicurezza di accesso.

Le autorità sanitarie ricordano infine che la qualità delle acque può variare rapidamente, soprattutto in presenza di fioriture di cianobatteri o condizioni meteorologiche particolari. In caso di acqua torbida, schiume o colorazioni anomale è sempre consigliato evitare il bagno e seguire le norme di prudenza indicate.

Il messaggio è quindi chiaro: il lago è in gran parte balneabile, ma l’attenzione alle segnalazioni locali resta fondamentale per godersi l’estate in sicurezza.