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Caldo in provincia di Lecco, spiagge prese d’assalto: ecco dove il lago è balneabile e dove fare attenzione

La maggior parte delle acque del Lario è idonea alla balneazione secondo ATS Brianza, ma restano alcune aree vietate o temporaneamente interdette: il punto sulla qualità delle acque e le raccomandazioni per i bagnanti.

Caldo in provincia di Lecco, spiagge prese d’assalto: ecco dove il lago è balneabile e dove fare attenzione

Lecco · 25/05/2026 alle 10:00

È scoppiato il caldo in provincia di Lecco e la bella stagione ha già spinto molti a tornare sulle rive del lago per cercare refrigerio. Ieri, domenica 24 maggio 2026, lidi e spiagge del Lario sono stati letteralmente presi d’assalto tra famiglie, turisti e residenti in cerca di sole e relax. Ma la domanda che in tanti si pongono è sempre la stessa: le acque del lago sono davvero sicure? E dove è possibile fare il bagno senza rischi?

Caldo in provincia di Lecco, spiagge prese d’assalto: ecco dove il lago è balneabile e dove fare attenzione

A fare chiarezza sono i dati diffusi dall’ATS Brianza, che ha comunicato gli esiti dei campionamenti effettuati il 22 maggio sui principali punti di balneazione del territorio. Il quadro generale è rassicurante: la maggior parte delle spiagge risulta balneabile, confermando una buona qualità delle acque in numerose località del Lago di Como e dei bacini limitrofi.

COMUNE
AREA
IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE
Abbadia Lariana
Campeggio
BALNEABILE
Abbadia Lariana
Lido Lariano
BALNEABILE
Annone di Brianza
Loc. Ona
BALNEABILE
Bellano
Lido di Puncia
BALNEABILE
Bellano
Spiaggia di Oro
BALNEABILE
Bosisio Parini
Darsena Brera
BALNEABILE
Colico
Lido di Colico
BALNEABILE
Colico
Laghetto di Piona
BALNEABILE
Dervio
Campeggio Europa
BALNEABILE
Dorio
Riva del Cantone
BALNEABILE
Dorio
Rivetta
BALNEABILE
Lecco
Località Pradello
BALNEABILE
Lecco
Canottieri
BALNEABILE
Lecco
Rivabella
BALNEABILE
Lierna
Riva Bianca
BALNEABILE
Malgrate
Spiaggetta
BALNEABILE
Mandello del Lario
Olcio – LC 18
BALNEABILE
Mandello del Lario
Camping Mandello
BALNEABILE
Mandello del Lario
Lido di Mandello
BALNEABILE
Mandello del Lario
Camping Nautilus
BALNEABILE
Oggiono
Sabina
BALNEABILE
Oliveto Lario
Spiaggia di Onno
BALNEABILE
Oliveto Lario
Vassena
BALNEABILE
Oliveto Lario
Frazione Limonta
BALNEABILE
Perledo
Riva Gittana
BALNEABILE

Non mancano però alcune eccezioni: alcune aree risultano non balneabili o temporaneamente interdette, come la località Inganna a Colico, La Punta a Pescate e Punta del Corno a Rogeno.

COMUNE
AREA
IDONEITA’ ALLA BALNEAZIONE
Colico
Inganna – LC 53
NON BALNEABILE
Pescate
La Punta
NON BALNEABILE
Rogeno
Punta del Corno
NON BALNEABILE

A Lecco, inoltre, la spiaggia della Malpensata resta temporaneamente chiusa per motivi legati alla sicurezza di accesso.

Le autorità sanitarie ricordano infine che la qualità delle acque può variare rapidamente, soprattutto in presenza di fioriture di cianobatteri o condizioni meteorologiche particolari. In caso di acqua torbida, schiume o colorazioni anomale è sempre consigliato evitare il bagno e seguire le norme di prudenza indicate.

Il messaggio è quindi chiaro: il lago è in gran parte balneabile, ma l’attenzione alle segnalazioni locali resta fondamentale per godersi l’estate in sicurezza.

Tu cosa ne pensi?