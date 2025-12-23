Anche quest’anno la Polizia di Stato augura buone feste ai cittadini italiani con uno spot speciale che mette al centro le persone.

Buone Feste dalla Polizia di Stato: uno spot all’insegna della vicinanza ai cittadini

Il video, pensato come un messaggio di vicinanza e impegno quotidiano, vede protagonisti donne, uomini, anziani e bambini, ciascuno con in mano un addobbo natalizio della Polizia di Stato. Le immagini scorrono a ritmo di musica, creando un’allegoria che simboleggia il costante impegno dell’istituzione al servizio della collettività.

Sorrisi, abbracci e gesti di solidarietà scandiscono il video, che si conclude con una scena carica di significato: una bambina, aiutata da un poliziotto, raggiunge la cima dell’albero di Natale. Un gesto semplice ma simbolico, che rappresenta il #EsserciSempre della Polizia di Stato, vicina non solo ai cittadini di oggi ma anche alle nuove generazioni, supportandole e guidandole nella costruzione di una società più sicura e rispettosa della legalità.

Lo spot, quindi, non è solo un augurio festivo, ma anche un messaggio di presenza costante, attenzione e tutela per tutti anche dagli uomini e dalle donne della Questura di Lecco