La corsa al regalo è orami agli sgoccioli, i menù per le cene della Vigilia e per il pranzo di Natale sono già stati ideati (certo... bisogna cucinare), domani sera ci rilasserà con le tradizionali fiaccolate lecchesi dell'Antivigilia.

E' tutto pronto quindi! No: mancano i biglietti e i messaggi dedicati ad amici e parenti! Volete augurare Buon Natale in una maniera diversa dal solito? Ditelo in dialetto!

Buon Natale? Ditelo in dialetto... ecco qualche suggerimento

Abbiamo selezionato 5 frasi a tema natalizio in dialetto lombardo per voi:

"El ventitrii l'è l'antavegilia de Natal, i pussée pigher a corr per comprà i regai"

(il 23 è l'antivigilia di natale, i più pigri corrono a comprare i regali)

Siete anche voi tra quelli che ad un passo dalle feste devono ancora prendere tutti i regali?

"El venticinq l'è Natal. Bonn fest a tucc! Bonn fest e bon Natal e bòna carna de animal."

(il 25 è Natale, buona festa a tutti, bun Natale e buona carne d'animale)



Il detto risale ai tempi magri in cui la carne la si mangiava solo nelle grandi feste.

"Natal al sô, Pasqua al foeugh"

(Natale al sole, Pasqua al fuoco)

Ma il detto è conosciuto anche al contrario...

"Bon prenzippi e bòna fin e bòna carna de pollin."

(Buon principio e buona fine guastandosi una buona carne di tacchino)

"El me fa vegnì sù el panatton de Natal."

(mi fa riproporre il panettone di Natale)

Questo è un proverbio da utilizzare una volta concluso il Natale. Com'è facilmente intuibile si dice per sottolineare che una cosa non è proprio gradita. Di cose spiacevoli ce ne sono molte ma quello che di certo sarà gradito nei prossimi giorni saranno i pranzi e le cene in allegria!

