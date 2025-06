Brioschi, Varrone e Casari si rifanno il look grazie al Bando Rifugi. Regione Lombardia finanzia infatti i rifugi alpini: oltre 650mila euro per le tre strutture nella provincia di Lecco.

Brioschi, Varrone e Casari si rifanno il look grazie al Bando Rifugi

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati attraverso il Bando Rifugi 2024, una misura da 5 milioni di euro a fondo perduto destinata alla riqualificazione, all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dei rifugi alpinistici ed escursionistici presenti sul territorio regionale.

La misura ha riscosso un notevole successo, con 115 domande presentate e 108 ammesse a finanziamento, per un investimento complessivo dei soggetti richiedenti pari a oltre 8 milioni di euro. Visto il forte interesse, Regione ha già annunciato l’intenzione di ampliare ulteriormente la dotazione finanziaria, così da finanziare altri progetti attualmente in graduatoria.

Tra le strutture beneficiarie spicca il Rifugio Luigi Brioschi, in vetta alla Grigna Settentrionale, che riceverà 254.059,90 euro per una riqualificazione completa. Gli interventi previsti includono ampliamento e riorganizzazione degli spazi, efficientamento energetico e impiantistico, consolidamento strutturale, isolamento avanzato, estensione dell’impianto fotovoltaico e sistemi per il recupero dell’acqua piovana, con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza energetica.

“Sono molto soddisfatto che anche la montagna lecchese sia protagonista di questo importante stanziamento – dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) –. I rifugi non sono solo strutture ricettive: rappresentano presìdi culturali, ambientali e identitari, fondamentali per chi vive, ama e custodisce la montagna. Questo è un intervento concreto e strategico, per il quale ringrazio l’Assessore alla Montagna, Massimo Sertori”.

In provincia di Lecco saranno finanziati tre progetti per un totale di 657.828 euro. Oltre al Brioschi, riceveranno fondi anche:

Rifugio Varrone (Introbio): 299.930,00 euro per il rifacimento della copertura, ristrutturazione del corpo ovest, adeguamento impianti, nuovi servizi igienici, impianto a biomassa, coibentazione, nuovi serramenti, trattamento delle acque reflue e potabili, e connessione satellitare.

Rifugio A. Casari (Moggio): 103.838,82 euro per l’ampliamento della cucina e della sala da pranzo, nuovi locali tecnici, rifacimento del terrazzo, rinforzi strutturali, estensione del fotovoltaico, stazioni di ricarica per e-bike e un serbatoio interrato da 5.000 litri per il recupero dell’acqua piovana.

“Con questi fondi aiutiamo concretamente chi mantiene viva la montagna lecchese – continua Zamperini –. È un segnale forte: la Regione c’è, con risorse, visione e programmazione. Il rifugio non è solo una meta, ma un punto di partenza. Sostenere chi li gestisce significa credere in un futuro in cui la montagna è protagonista della crescita, dell’identità e dello sviluppo della Lombardia.”

Zamperini ha inoltre ricordato che a breve saranno finanziati nuovi progetti legati alla Giornata regionale delle Montagne, strumento che nel 2023 ha già sostenuto iniziative come “Famiglie e giovani in montagna” del CAI Lombardia, che ha permesso a bambini e ragazzi fino a 16 anni di vivere gratuitamente l’esperienza del rifugio alpino con le loro famiglie.