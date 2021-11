Bonus terme: come fare per avere l'incentivo e l'elenco delle strutture dove utilizzarlo

Le risorse stanziate dal Ministero sono pari a 53 milioni di euro, 43 stanziati immediatamente con il decreto di agosto che ha promosso il bonus, e ulteriori 10 aggiunti in seguito. Tutti possono richiedere l'incentivo (e questo riduce sensibilmente le tempistiche per sfruttarlo), dato che non sono stati stabiliti limiti di Isee o legati alla composizione del nucleo familiare.

Lo sconto può arrivare a coprire l'intero prezzo d'acquisto dei servizi, fino a un massimo di 200 euro a persona. Può essere utilizzato anche da tutta la famiglia ed è in questo caso cumulativo. Ad esempio, se il nucleo è formato da quattro persone, allora si potrà richiedere un bonus da 800 euro.

Nessun click day per il Bonus terme

Se temete un click day, con milioni di persone al computer all'affannosa ricerca di un "buco" libero per prenotare, potete tirare un sospiro di sollievo. Usufruire del bonus sarà semplicissimo (almeno per quanto riguarda la procedura). Non ci sono infatti portali o piattaforme dedicate: basterà prenotare i trattamenti direttamente presso lo stabilimento termale prescelto (tra quelli che hanno aderito all'iniziativa). A quel punto sarà la struttura a rilasciare l'attestato di prenotazione e avrete 60 giorni per usufruire dei servizi.

Spetterà poi all'ente - una volta erogati i servizi - richiedere il rimborso a Invitalia.

Le strutture dove potrete usufruirne

Le strutture italiane che hanno deciso di aderire hanno iniziato ad accreditarsi sull'apposita piattaforma da fine ottobre e l'elenco è in continuo aggiornamento.

Punti di vista differenti

La misura ha suscitato reazioni contrastanti già all'atto della sua promozione, e probabilmente lo farà anche dal momento della partenza. Da un lato Federterme ha sottolineato l'enorme attrazione sul sistema generata - destinata ovviamente a salire nei prossimi giorni - e i benefici economici per un settore che più di altri ha risentito della pandemia, con numerose chiusure. Dall'altro, invece, il Codacons ha sottolineato che solo 265mila persone potranno usufruire del beneficio, e che senza limiti di reddito si rischia di avvantaggiare chi potrebbe tranquillamente permettersi un giro alle terme rispetto a chi ha meno mezzi economici.