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Sciare ai Piani di Bobbio costerà ancora un po’ di più. Per la stagione invernale 2026/2027 il giornaliero intero in alta stagione passa da 47 a 49 euro se acquistato in biglietteria, mentre lo stagionale sale da 710 a 790 euro. Un aumento che arriva dopo quello già registrato lo scorso anno e che riguarda anche i bambini e le diverse formule di abbonamento.

I nuovi prezzi si inseriscono in una fase di importanti investimenti per il comprensorio sciistico. Il più significativo è certamente quello appena realizzato per sostituire la storica cabinovia Barzio-Piani di Bobbio, in servizio dal 1993. Il nuovo impianto, inaugurato il 23 novembre, è costato 23 milioni di euro: 10 milioni sono arrivati da fondi ministeriali, mentre i restanti 13 milioni sono stati investiti da ITB, Imprese Turistiche Barziesi. La telecabina può trasportare fino a 3.400 persone all’ora, quasi il doppio rispetto al precedente impianto, e raggiungere la stazione a monte in circa cinque minuti. Un intervento che si inserisce in un percorso più ampio di ammodernamento delle infrastrutture, che comprende anche gli impianti di risalita e il sistema di innevamento programmato, oggi garantito da circa 200 cannoni. Proprio la nuova cabinovia sarà aperta sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 e poi tornerà accessibile per l’apertura della stagione sciistica e degli impianti prevista per venerdì 4 dicembre .

Quanto costa sciare a Bobbio

Venendo ai listini, il giornaliero per gli adulti in alta stagione costa 49 euro acquistandolo in biglietteria, contro i 47 euro della stagione 2025/2026. In bassa stagione si passa invece da 38 a 41 euro. Per i bambini da 0 a 12 anni il giornaliero sale da 24 a 27 euro, senza distinzione tra alta e bassa stagione.

Accanto al biglietto acquistato direttamente alle casse, ITB propone due formule online o a data aperta. Lo skipass Smart, a data fissa e acquistabile esclusivamente online entro le 23.59 del giorno precedente, costa 47 euro in alta stagione e 39 in bassa. Lo skipass Comfort, invece, consente di scegliere una data aperta ed è acquistabile sia online sia in biglietteria: il prezzo è di 52 euro in alta stagione e 43 in bassa. Per i bambini le tariffe sono rispettivamente di 25 euro per lo Smart e 30 euro per il Comfort.

Sono disponibili anche i biglietti di durata inferiore alla giornata. Per gli adulti il pass da due ore costa 37 euro in alta stagione e 31 in bassa stagione in biglietteria; con la formula Smart si scende rispettivamente a 35 e 29 euro, mentre il Comfort costa 39 e 33 euro. Per tre ore si spendono 41 euro in alta stagione e 34 in bassa, con tariffe Smart di 39 e 32 euro e Comfort di 44 e 36 euro. Il biglietto da quattro ore costa invece 47 euro in alta stagione e 37 in bassa, 45 e 35 euro con lo Smart e 49 e 39 euro con il Comfort. Per i bambini le tariffe vanno dai 19 ai 29 euro, a seconda della durata e della formula scelta.

Chi programma più giornate sulla neve può scegliere i biglietti plurigiornalieri. Per gli adulti, lo Smart per due giorni consecutivi costa 89 euro in alta stagione e 69 in bassa; per tre giorni si sale a 129 e 99 euro, per quattro a 169 e 134 euro e per cinque a 199 e 170 euro. Sono disponibili anche le formule Comfort e i biglietti per più giornate non consecutive.

Gli stagionali: 790 euro per gli adulti

Il rincaro più consistente riguarda gli abbonamenti stagionali. Quello intero passa da 710 a 790 euro, con un aumento di 80 euro, pari a circa l’11,3%. Sale anche lo stagionale per i bambini, che passa da 270 a 330 euro. Per chi frequenta le piste soltanto nei giorni feriali il costo è di 490 euro, contro i 430 della scorsa stagione. Lo stagionale valido esclusivamente per la cabinovia Barzio-Bobbio arriva invece a 450 euro, rispetto ai 360 euro del precedente listino.

Non mancano le agevolazioni per le famiglie. Il piano Baby Sprint prevede uno stagionale bambino a metà prezzo acquistando due abbonamenti interi per mamma e papà. Il prezzo complessivo è di 1.745 euro; ogni ulteriore stagionale bambino viene rilasciato sempre a metà prezzo. L’agevolazione riguarda i bambini nati nel 2014 e negli anni successivi.

Alta stagione, date e orari

Per il listino 2026/2027 l’alta stagione comprende tutti i sabati e le domeniche, oltre al 7 e 8 dicembre, al periodo dal 26 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, alle giornate dal 6 al 14 febbraio e al 29 marzo 2027. In questi periodi gli impianti sono aperti dalle 8 alle 16.30, mentre la cabinovia di Barzio chiude alle 17. In bassa stagione, dal lunedì al venerdì, l’apertura degli impianti è fissata alle 8.30, con chiusura alle 16.30 e cabinovia fino alle 17. Dall’8 al 12 febbraio è prevista un’apertura degli impianti alle 8.30.

Gli skipass venduti a Barzio comprendono già il viaggio di andata e ritorno in cabinovia. Chi invece desidera salire ai Piani di Bobbio senza acquistare il biglietto per sciare può comprare il solo trasporto: il biglietto di andata e ritorno costa 20 euro per gli adulti e 14 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, mentre per i piccoli da 0 a 5 anni è gratuito. Per la sola andata o il solo ritorno il prezzo è di 14 euro per gli adulti e 11 per i bambini.

Resta infine l’obbligo di avere un’assicurazione per la responsabilità civile sulle piste. Chi ne è sprovvisto può acquistare la polizza Snowcare insieme allo skipass: costa 3,50 euro al giorno per gli adulti e 2 euro per i bambini. In caso di soccorso sulle piste, per chi non è assicurato è previsto un contributo di 250 euro.