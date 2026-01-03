Blucelesti oscurati dalla nebbia e dall’Ospitaletto: la prima del 2026 finisce pari

[Cala il sipario, e pure la nebbia, sul Gino Corioni di Ospitaletto: 1-1, il risultato finale. Un Lecco impalpabile soffre per un’ora abbondante e non riesce ad affondare il colpo in seguito alla ritirata bresciana degli ultimi 20 minuti. Sbloccato il risultato in seguito ad un rigore apparso discutibile, le Aquile planano immediatamente, frenate da una condizione non ottimale e dal ritorno di fiamma di un Ospitaletto ben organizzato e vicino al gol in più circostanze anche a pareggio raggiunto.

Reintegrato Tanco, Zanellato si accomoda in panchina

“Anno nuovo, vita vecchia”. Lo spartito estratto dal cassetto bluceleste per la prima uscita del 2026 risulta identico a quello che aveva mandato in archivio il precedente anno solare; unica eccezione, il reintegro di Tanco dopo la squalifica scontata nell’ultimo turno. Pronti, via e subito un’indicazione confortante per il popolo lecchese: smaltito l’infortunio che lo aveva costretto ai box per tre settimane, torna tra gli arruolabili Zanellato, che si accomoda in panchina.

Fallo di Mallamo su Panatti: giallo. Anzi no…

La trasferta di Ospitaletto si rivela insidiosa fin dal principio per le Aquile; un avvio di gara essenzialmente privo di sbocchi ne è la fedele dimostrazione. È nel pieno di quest’ultimo, però, che i blucelesti trovano l’argomento per inaugurare a dovere il girone di ritorno. Su un pallone potenzialmente pericoloso in area bresciana irrompe Mallamo, che interviene in maniera scomposta su Panatti in gioco pericoloso; punizione per i locali e giallo per il centrocampista del Lecco. Anzi no. Valente ci vede lungo e ricorre all’FVS per un presunto intervento irregolare sul proprio giocatore; il riesame della direzione di gara, pur non diradando i dubbi, gli dà ragione: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Leon Sipos, glaciale nell’esecuzione.

Il vantaggio apparso dal nulla non è condizione sufficiente per colorare il match di bluceleste; immediata, la reazione dell’Ospitaletto, che accarezza l’idea del pari con Ievoli, frenato dall’uscita a valanga di Dalmasso. Pericolo scampato, ma che i meccanismi della squadra di Valente non siano oliati a puntino, è ben più che una sensazione.

Ospitaletto intraprendente, Lecco in affanno

Un pimpante Rizzo semina il panico tra i locali con una conclusione velenosa che sorvola di poco l’incrocio. L’Ospitaletto si ricompone e al 33’ trae il meglio da un’azione ben congegnata. Un lancio partito dalle retrovie consente a Gobbi di ingaggiare il duello con Battistini; spiovente dell’attaccante di casa per la testa di Bertoli, ponte per Messaggi e battuta vincente sottomisura di quest’ultimo. Difesa bluceleste, nell’occasione, completamente tagliata fuori. La prima frazione va in archivio con un nuovo patema per il Lecco, generato dall’asse Messaggi-Gobbi, che porta l’attaccante ad impegnare Dalmasso.

Il primo quarto d’ora della ripresa conferma il canovaccio della prima frazione. Il Lecco procede al piccolo trotto, oscurato, oltreché dalla fitta nebbia, dalla brillantezza di un Ospitaletto sicuramente più in palla. E quando il cronometro tocca il 17’, un brivido corre sulle schiene blucelesti; corner per i bresciani, stacco di Nessi e salvataggio provvidenziale di Metlika a portiere battuto.

Valente si affida all’esperienza di Marrone e Zanellato, oltreché alla verve di Galeandro, per cercare la scossa. Alla girandola di cambi partecipa anche Alaoui, buttato poco più tardi nella mischia. Il guizzo però non arriva e il dato eloquente sulla assenza di tiri in porta di marca bluceleste in tutto il secondo tempo sintetizza il sabato ombroso delle Aquile. L’Ospitaletto può accogliere con soddisfazione (ed un pizzico di rimpianto) il punticino racimolato contro la vicecapolista.

IL TABELLINO DI OSPITALETTO – LECCO

OSPITALETTO FRANCIACORTA – LECCO 1-1

RETI: 17’ rig. Sipos (L), 33’ Messaggi (O).

OSPITALETTO F. (4-4-2): Sonzogni; Gualandris, Sina, Nessi, Sinn; Guarneri, Ievoli (36’ st Maffioletti), Panatti, Messaggi; Bertoli (39’ st Pavanello), Gobbi. A disp. Bevilacqua, Cortese, Regazzetti, Tunjov, Maucci, Mondini, Orlandi, Pollio, Casali, De Matteis. All. Quaresmini.

LECCO (3-4-2-1): Dalmasso; Battistini (22’ st Marrone), Tanco, Romani; Rizzo (38’ st Pellegrino), Mallamo (22’ st Zanellato), Metlika, Kritta; Bonaiti (33’ st Alaoui), Furrer (22’ st Galeandro); Sipos. A disp. Tscholl, Constant, Grassini, Mihali, Lovisa, Nova, Anastasini. All. Valente.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.

AMMONITI: Battistini (L), Ievoli (O).

Foto credit: Andrei Eduard Huiala | Calcio Lecco 1912