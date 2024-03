La Provincia di Lecco e la Cooperativa sociale Tikvà hanno ottenuto un finanziamento di 46.000 euro per il progetto Piccoli passi per grandi scoperte: percorsi di didattica diffusa nei musei della Provincia di Lecco, presentato sul bando di Fondazione Cariplo Alla scoperta della cultura - Avvicinare bambine e bambini ai luoghi della cultura e della comunità. Il progetto si propone di coinvolgere circa 500 bambini e bambine dai 6 ai 12 anni, con particolare attenzione alle situazioni a rischio esclusione sociale, in percorsi di fruizione privilegiata dei musei del territorio, con modalità di partecipazione e protagonismo attivo.

Bimbi al museo: finanziato il progetto della Provincia di Lecco

Attraverso modalità innovative e una piattaforma digitale, i bambini e le bambine potranno restituire la loro esperienza museale con la realizzazione di un’audioguida in grado di arricchire il kid’s corner di ciascuno dei musei interessati e aumentarne l’appetibilità per il target. Gli istituti scolastici saranno oggetto di un percorso privilegiato di allestimento di una stanza-museo collegata ai musei in rete. l progetto verrà presentato alle scuole aderenti giovedì 21 marzo alle 15.30 nella sala del Consiglio della Provincia di Lecco; sempre nella giornata di giovedì 21 marzo sono previsti i sopralluoghi ai musei coinvolti per l’avvio dell’attività.

“Con questo progetto - commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – vogliamo avvicinare bambine e bambini all’arte e alla cultura locale, attraverso percorsi di fruizione museale interattiva realizzati all’interno di una alleanza tra scuole e musei, per un welfare culturale diffuso che li vede protagonisti. Un approccio innovativo che favorisce il riconoscimento dei bambini come cittadini autori di contenuti culturali, alzando il loro livello di coinvolgimento e protagonismo grazie agli strumenti digitali”.

“Il Sistema Museale della provincia di Lecco - aggiunge la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo, Villa Monastero Fiorenza Albani - cerca di coinvolgere i più piccoli con progetti mirati ad avvicinare il target dei bambini e dei ragazzi al patrimonio culturale provinciale. L’obiettivo prioritario è quello di attirare maggiormente il pubblico dei più giovani per fare del museo un luogo aperto alle esigenze della sua utenza, capace di rendere il patrimonio conservato uno strumento di riflessione e di confronto sin dalla prima infanzia, offrendo un approccio semplice, attraverso il linguaggio figurato, a misura di bambino”.

“Come sottolinea il recente Rapporto Disuguaglianze di Fondazione Cariplo, oggi in Italia il percorso di istruzione obbligatoria fatica a mitigare le disuguaglianze iniziali di apprendimento - dichiara Francesca Paini, Presidente della cooperativa Tikvà, capofila del progetto - Progressivamente si sta affermando l’efficacia della attività culturali e creative come fattore di promozione di benessere individuale e coesione sociale, tanto più nelle fasi cruciali in cui i bambini e le bambine iniziano a esplorare il mondo e a costruirsi il proprio percorso di vita. Il progetto Piccoli passi ha l’ambizione di creare opportunità reali di fruizione culturale aperte soprattutto a quei bambini che, per condizioni di partenza, rischiano di esserne esclusi”.

Sintesi del progetto

Soggetti attuatori

Cooperativa sociale Tikvà - Economie territoriali inclusive, Ente capofila

Provincia di Lecco, partner

Periodo di svolgimento

Da marzo 2024 a dicembre 2025

Importo complessivo progetto € 60.620

Importo complessivo contributo Fondazione Cariplo € 46.000

Azioni

Progettazione percorsi didattici

Elaborazione modulo didattico e inserimento nella piattaforma per scuole

Allestimento kid’s corner all’interno dei musei

Sperimentazione aula museale nelle scuole aderenti

La rete allargata: una sinergia di musei e scuole

Scuole ed enti scolastici

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ufficio VII Ambito territoriale di Lecco

Istituto comprensivo statale San Giovanni Bosco di Cremeno

Istituto comprensivo statale Alessandro Volta di Mandello del Lario

Istituto comprensivo Lecco 1 Falcone e Borsellino di Lecco

Enti locali e istituzioni museali