Prenderà il via martedì 17 dicembre 2024 alle ore 10 in Consiglio regionale la Sessione di Bilancio, convocata dal Presidente Federico Romani anche nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 con possibilità di prosecuzione delle sedute nella fascia oraria notturna.

Complessivamente sono stati presentati 4.238 emendamenti alla Legge di Stabilità e al Bilancio di Previsione: gli ordini del giorno depositati finora sono 222, quasi tutti sul Bilancio di Previsione.

Le entrate previste per il 2025 ammontano a circa 34 miliardi. Per quanto riguarda la spesa, 23 miliardi verranno destinati alla gestione della sanità mentre sono quantificate in 2 miliardi e 679 milioni le risorse non vincolate e destinate autonomamente.

E’ prevista l’istituzione di un fondo di 140,7 milioni per il 2025 quale contributo alla finanza pubblica derivante dalla nuova governance europea. Il Bilancio registra anche l’incremento dei fondi statali per la sanità.

Bilancio regionale, le richieste per Lecco: "Quarto ponte, caserma di Valmadrera e sala ibrida al Manzoni

Nelle richieste al bilancio di previsione di Regione Lombardia, in discussione la prossima settimana, Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, porterà anche argomenti strettamente legate al territorio di Lecco: si parlerà, infatti, dei temi legati a infrastrutture e sanità.

“Partiamo dal Quarto ponte: rappresenta un’opera fondamentale per consentire una nuova viabilità locale di connessione delle due sponde lecchesi, in prossimità del fiume Adda, indipendente dalla viabilità primaria di attraversamento della città. Tutti gli enti territoriali interessati hanno concordato sulla realizzazione della doppia corsia e della conseguente nuova rampa di accesso dalla provinciale 72 alla statale 36. Quindi, con un ordine del giorno chiedo di dare corso alla progettazione e al reperimento di risorse da destinare a tutte le fasi necessarie all’esecuzione del progetto, per evitare la beffa e l’eccezionalità di un ponte nuovo costruito a senso unico”, spiega Fragomeli.

“Ho ascoltato, poi, le esigenze del territorio e di chi, da volontario, garantisce una parte importante della nostra sicurezza. Per questo, un altro mio ordine del giorno chiede di dare riscontro all’attività dei Vigili del fuoco della provincia di Lecco e di realizzare la nuova caserma di Valmadrera. Impegno, perciò, la Giunta a promuovere la sottoscrizione dell’Accordo di programma per garantire il cofinanziamento regionale, cui vanno destinate risorse del bilancio. Al progetto contribuiscono i Comuni del circondario, ma manca il 50% della Regione, che deve essere pronta a far diventare presto la nuova caserma una realtà”, fa sapere il consigliere Pd.

“Non potevo, poi, non occuparmi del tema sanitario. C’è una precisa richiesta del presidio ospedaliero Manzoni di Lecco, sede della struttura complessa di Chirurgia vascolare, per l’implementazione di una sala ibrida nell’ambito del dipartimento cardio-vascolare. Si tratta di una sala operatoria ad altissima tecnologia che include apparecchiature diagnostiche estremamente sofisticate dove si possono eseguire interventi complessi con elevatissima precisione, tempestività e sicurezza. Il mio ordine del giorno impegna la Giunta a destinare stanziamenti per la realizzazione della sala ibrida e dare così la possibilità di assicurare prestazioni sempre più efficaci, con risultati ottimali in termini di innovazione tecnologica, permettendo nel contempo al presidio lecchese di fare un ulteriore salto di qualità”, conclude Fragomeli.