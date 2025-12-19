Nel corso della recente sessione di bilancio del Consiglio regionale della Lombardia sono stati approvati sei emendamenti al bilancio di previsione 2026–2028, presentati dai consiglieri Mauro Piazza e Giacomo Zamperini, per un valore complessivo di 14,3 milioni di euro destinati a interventi strategici sul territorio lecchese. I due consiglieri esprimono grande soddisfazione per il risultato, frutto di un costante lavoro di confronto con amministratori locali, enti e realtà del territorio.

Bilancio regionale 2026–2028: 14,3 milioni di euro per interventi strategici nel Lecchese

“Le risorse stanziate – dichiara Mauro Piazza – permetteranno di dare risposte concrete ai Comuni e ai cittadini, intervenendo su ambiti fondamentali come la sicurezza delle infrastrutture montane, il sostegno alla ricerca e all’innovazione, la difesa del suolo, la manutenzione della rete viaria provinciale e la valorizzazione dei rifugi alpini e del patrimonio pubblico”.

Gli interventi approvati riguardano anche due progetti strategici a lungo seguito da Mauro Piazza: la Funivia di Artavaggio e il Polo territoriale del Politecnico di Milano a Lecco.

La Funivia T.P.L. Artavaggio riceverà 5 milioni di euro per il completamento dei lavori di ammodernamento, con la sostituzione dell’attuale cabinovia “vai-vieni”, in funzione dal 1961, con un impianto capace di trasportare 1.000 persone all’ora. Il progetto fa parte del Patto Territoriale per lo Sviluppo Integrato , che coinvolge Regione Lombardia, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Provincia di Lecco e vari Comuni.

Il Polo del Politecnico di Milano a Lecco riceverà 4 milioni di euro per completare il nuovo Centro di ricerca integrata sport e riabilitazione, focalizzato su robotica collaborativa, esoscheletri, tecnologie assistive, sistemi biomeccanici avanzati e materiali riciclati per dispositivi sportivi e biomedicali. Il centro, previsto entro il 2027, punta a diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca scientifica applicata al benessere umano.

Altri interventi approvati includono:

2,55 milioni di euro per la difesa del suolo e la manutenzione idrogeologica nella provincia di Lecco;

finanziamenti per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale ;

234.598 euro per i rifugi alpinistici ed escursionistici ;

2 milioni di euro per interventi su edifici del patrimonio della Provincia di Lecco, funzionali ai servizi ai cittadini.

Giacomo Zamperini sottolinea come questi emendamenti consentano di far scorrere graduatorie già istruite, evitando sprechi di tempo e risorse, e rispondendo concretamente alle esigenze dei Comuni. Mauro Piazza aggiunge: “Si tratta di interventi concreti per garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi, migliorando la vita della comunità lecchese”.

Infine, Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, evidenzia l’importanza degli stanziamenti approvati per la sanità lecchese. Due ordini del giorno da lui presentati puntano a potenziare la shock room dell’ospedale Manzoni, fondamentale per i politraumi, e i servizi psicoterapeutici per adolescenti e giovani (15-24 anni) del centro Sandro Pertini di Germanedo di Lecco. Fragomeli spiega che l’iniziativa nasce da un tour dei servizi sociosanitari del territorio e mira a rafforzare la prevenzione e l’accompagnamento nelle situazioni critiche scolastiche ed extrascolastiche.