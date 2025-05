Sono scattate nei gioni scorsi le nuove accise su diesel e benzina, approvate dal Consiglio dei ministri lo il 13 marzo 2025 nell'ambito di un piano che in un quinquennio porterà al pareggio tra le accise dei due carburanti. La somma delle accise sulla benzina era pari a 0,7284 euro al litro, mentre quelle sul gasolio arrivavano a 0,6174 euro al litro. L'obiettivo - sollecitato dalla Commissione europea - è pareggiare i due importi. E pertanto, se da un lato sono scese le accise sulla benzina, dall'altro sono salite quelle sul diesel. Dunque ora l'accisa sulla benzina è pari a 0,7134 e per il diesel a 0,6324.

Con cadenza annuale i ministeri dovranno adottare i relativi decreti per fissare le nuove accise sui carburanti, tenendo conto anche dell’oscillazione dei prezzi al consumo. Per ogni anno dei cinque previsti per il riallineamento, i ministeri dovranno individuare la misura della riduzione dell’accisa sulla benzina e dell’aumento sul gasolio in un intervallo compreso tra 1 e 1,5 centesimi di euro al litro.

Benzina, quanto costa fare il pieno a Lecco dopo il cambio delle accise?

Ma ora quindi quanto costa fare il pieno a Lecco? Vi proponiamo qui di seguito l'elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è "Osservaprezzi carburanti", ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a questa mattina, venerdì 30 maggio 2025 2025.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 - CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/05/2025, 07:14 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,939 € 1,874 € 0,669 € - 1,974 € self 1,729 € 1,664 € - 1,879 € 1,764 €

AGIP VIA MILANO 60 23878 - VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/05/2025, 06:16 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,954 € 1,889 € - - self 1,734 € 1,669 € 1,884 € 1,769 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 30/05/2025, 00:16 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,919 € 1,849 € 1,949 € 1,849 € self 1,699 € 1,629 € 1,729 € 1,629 €

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 - VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 30/05/2025, 00:12 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,039 € 1,959 € 2,059 € 1,959 € self 1,699 € 1,629 € 1,729 € 1,629 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA - BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 29/05/2025, 08:00 Benzina Gasolio GPL servito 1,769 € 1,669 € 0,699 € self 1,669 € 1,569 € -