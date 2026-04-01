A pochi gioni da Pasqua sono tanti i lecchesi che sperano di trovare nell'uovo un regalo: un buono per fare il pieno all'auto. Sì perchè benzina e gasolio pesano caro sulle tasche dei lecchesi.

A pochi gioni da Pasqua sono tanti i lecchesi che sperano di trovare nell’uovo un regalo: un buono per fare il pieno all’auto. Sì perchè benzina e gasolio pesano caro sulle tasche dei lecchesi.

Se guardiamo i dati aggiornati a oggi, 1 aprile 2026, emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e gasolio: tutti i costi aggiornati in provincia di Lecco. Ecco dove conviene davvero

Nel complesso, la media reale del self service si attesta intorno a 1,74 €/l per la benzina e 2,07 €/l per il diesel. Quando invece si passa al servito, i prezzi salgono in modo abbastanza uniforme: circa 1,89 €/l per la benzina e 2,22 €/l per il diesel. Questo significa che il servizio costa mediamente tra i 15 e i 18 centesimi in più al litro, una differenza ormai strutturale e stabile.

Un elemento che salta subito all’occhio è il divario tra benzina e diesel: il diesel risulta più caro di circa 30 centesimi al litro, confermando un trend che negli ultimi anni si è consolidato e che ribalta la situazione storica in cui era il carburante più economico.

Dal punto di vista geografico, le differenze all’interno della provincia sono molto marcate. Nelle zone del nord lago, come Colico, Bellano e Mandello del Lario, i prezzi sono generalmente più bassi. Qui la benzina si trova spesso tra 1,68 e 1,72 €/l e il diesel poco sopra i 2,00 €/l. Si tratta di aree meno trafficate e con maggiore presenza di distributori indipendenti, che tendono a mantenere prezzi più competitivi.

Spostandosi nella fascia intermedia della Brianza lecchese, in comuni come Olginate, Calco o Merate, i prezzi si allineano alla media provinciale. Qui la benzina oscilla tra 1,73 e 1,78 €/l e il diesel tra 2,05 e 2,12 €/l: una situazione abbastanza stabile e senza grandi anomalie.

Le aree più care sono invece quelle urbane e le direttrici ad alto traffico, in particolare Lecco e Malgrate. In questi contesti si raggiungono facilmente prezzi di 1,95–2,00 €/l per la benzina servita e oltre 2,30 €/l per il diesel. Il motivo principale è la maggiore domanda, unita a una minore sensibilità al prezzo da parte degli utenti e alla presenza di servizi aggiuntivi.

Un aspetto molto rilevante è la forte variabilità anche all’interno dello stesso comune. A Lecco città, ad esempio, si passa da distributori con benzina a circa 1,69 €/l fino ad altri che superano 1,99 €/l, con differenze che arrivano a 30–40 centesimi al litro. Questo significa che la scelta del distributore incide in modo significativo sulla spesa finale.

Se guardiamo i dati che hai raccolto (aggiornati al 1 aprile 2026), emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco. Nel complesso, la media reale del self service si attesta intorno a 1,74 €/l per la benzina e 2,07 €/l per il diesel. Quando invece si passa al servito, i prezzi salgono in modo abbastanza uniforme: circa 1,89 €/l per la benzina e 2,22 €/l per il diesel. Questo significa che il servizio costa mediamente tra i 15 e i 18 centesimi in più al litro, una differenza ormai strutturale e stabile. Un elemento che salta subito all’occhio è il divario tra benzina e diesel: il diesel risulta più caro di circa 30 centesimi al litro, confermando un trend che negli ultimi anni si è consolidato e che ribalta la situazione storica in cui era il carburante più economico. Dal punto di vista geografico, le differenze all’interno della provincia sono molto marcate. Nelle zone del nord lago, come Colico, Bellano e Mandello del Lario, i prezzi sono generalmente più bassi. Qui la benzina si trova spesso tra 1,68 e 1,72 €/l e il diesel poco sopra i 2,00 €/l. Si tratta di aree meno trafficate e con maggiore presenza di distributori indipendenti, che tendono a mantenere prezzi più competitivi. Spostandosi nella fascia intermedia della Brianza lecchese, in comuni come Olginate, Calco o Merate, i prezzi si allineano alla media provinciale. Qui la benzina oscilla tra 1,73 e 1,78 €/l e il diesel tra 2,05 e 2,12 €/l: una situazione abbastanza stabile e senza grandi anomalie. Le aree più care sono invece quelle urbane e le direttrici ad alto traffico, in particolare Lecco e Malgrate. In questi contesti si raggiungono facilmente prezzi di 1,95–2,00 €/l per la benzina servita e oltre 2,30 €/l per il diesel. Il motivo principale è la maggiore domanda, unita a una minore sensibilità al prezzo da parte degli utenti e alla presenza di servizi aggiuntivi. Un aspetto molto rilevante è la forte variabilità anche all’interno dello stesso comune. A Lecco città, ad esempio, si passa da distributori con benzina a circa 1,69 €/l fino ad altri che superano 1,99 €/l, con differenze che arrivano a 30–40 centesimi al litro. Questo significa che la scelta del distributore incide in modo significativo sulla spesa finale.

57111 Valmadrera VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:49 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,925 € 2,235 € 2,335 € 2,235 € self 1,705 € 2,015 € 2,115 € 2,015 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:39 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,942 € 2,245 € 0,642 € – 2,345 € self 1,732 € 2,035 € – 1,799 € 2,135 €