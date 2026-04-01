i prezzi di ogni distributore

Benzina e gasolio: tutti i costi aggiornati in provincia di Lecco. Ecco dove conviene davvero

A pochi gioni da Pasqua sono tanti i lecchesi che sperano di trovare nell'uovo un regalo: un buono per fare il pieno all'auto. Sì perchè benzina e gasolio pesano caro sulle tasche dei lecchesi.

Benzina e gasolio: tutti i costi aggiornati in provincia di Lecco. Ecco dove conviene davvero

Lecco · 01/04/2026 alle 07:21

A pochi gioni da Pasqua sono tanti i lecchesi che sperano di trovare nell’uovo un regalo: un buono per fare il pieno all’auto. Sì perchè benzina e gasolio pesano caro sulle tasche dei lecchesi.

Se guardiamo i dati  aggiornati a oggi,  1 aprile 2026, emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco. La fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e gasolio: tutti i costi aggiornati in provincia di Lecco. Ecco dove conviene davvero

Nel complesso, la media reale del self service si attesta intorno a 1,74 €/l per la benzina e 2,07 €/l per il diesel. Quando invece si passa al servito, i prezzi salgono in modo abbastanza uniforme: circa 1,89 €/l per la benzina e 2,22 €/l per il diesel. Questo significa che il servizio costa mediamente tra i 15 e i 18 centesimi in più al litro, una differenza ormai strutturale e stabile.

Un elemento che salta subito all’occhio è il divario tra benzina e diesel: il diesel risulta più caro di circa 30 centesimi al litro, confermando un trend che negli ultimi anni si è consolidato e che ribalta la situazione storica in cui era il carburante più economico.

Dal punto di vista geografico, le differenze all’interno della provincia sono molto marcate. Nelle zone del nord lago, come Colico, Bellano e Mandello del Lario, i prezzi sono generalmente più bassi. Qui la benzina si trova spesso tra 1,68 e 1,72 €/l e il diesel poco sopra i 2,00 €/l. Si tratta di aree meno trafficate e con maggiore presenza di distributori indipendenti, che tendono a mantenere prezzi più competitivi.

Spostandosi nella fascia intermedia della Brianza lecchese, in comuni come Olginate, Calco o Merate, i prezzi si allineano alla media provinciale. Qui la benzina oscilla tra 1,73 e 1,78 €/l e il diesel tra 2,05 e 2,12 €/l: una situazione abbastanza stabile e senza grandi anomalie.

Le aree più care sono invece quelle urbane e le direttrici ad alto traffico, in particolare Lecco e Malgrate. In questi contesti si raggiungono facilmente prezzi di 1,95–2,00 €/l per la benzina servita e oltre 2,30 €/l per il diesel. Il motivo principale è la maggiore domanda, unita a una minore sensibilità al prezzo da parte degli utenti e alla presenza di servizi aggiuntivi.

Un aspetto molto rilevante è la forte variabilità anche all’interno dello stesso comune. A Lecco città, ad esempio, si passa da distributori con benzina a circa 1,69 €/l fino ad altri che superano 1,99 €/l, con differenze che arrivano a 30–40 centesimi al litro. Questo significa che la scelta del distributore incide in modo significativo sulla spesa finale.

Se guardiamo i dati che hai raccolto (aggiornati al 1 aprile 2026), emerge un quadro molto chiaro e interessante sull’andamento dei prezzi dei carburanti in provincia di Lecco.

Nel complesso, la media reale del self service si attesta intorno a 1,74 €/l per la benzina e 2,07 €/l per il diesel. Quando invece si passa al servito, i prezzi salgono in modo abbastanza uniforme: circa 1,89 €/l per la benzina e 2,22 €/l per il diesel. Questo significa che il servizio costa mediamente tra i 15 e i 18 centesimi in più al litro, una differenza ormai strutturale e stabile.

Un elemento che salta subito all’occhio è il divario tra benzina e diesel: il diesel risulta più caro di circa 30 centesimi al litro, confermando un trend che negli ultimi anni si è consolidato e che ribalta la situazione storica in cui era il carburante più economico.

Dal punto di vista geografico, le differenze all’interno della provincia sono molto marcate. Nelle zone del nord lago, come Colico, Bellano e Mandello del Lario, i prezzi sono generalmente più bassi. Qui la benzina si trova spesso tra 1,68 e 1,72 €/l e il diesel poco sopra i 2,00 €/l. Si tratta di aree meno trafficate e con maggiore presenza di distributori indipendenti, che tendono a mantenere prezzi più competitivi.

Spostandosi nella fascia intermedia della Brianza lecchese, in comuni come Olginate, Calco o Merate, i prezzi si allineano alla media provinciale. Qui la benzina oscilla tra 1,73 e 1,78 €/l e il diesel tra 2,05 e 2,12 €/l: una situazione abbastanza stabile e senza grandi anomalie.

Le aree più care sono invece quelle urbane e le direttrici ad alto traffico, in particolare Lecco e Malgrate. In questi contesti si raggiungono facilmente prezzi di 1,95–2,00 €/l per la benzina servita e oltre 2,30 €/l per il diesel. Il motivo principale è la maggiore domanda, unita a una minore sensibilità al prezzo da parte degli utenti e alla presenza di servizi aggiuntivi.

Un aspetto molto rilevante è la forte variabilità anche all’interno dello stesso comune. A Lecco città, ad esempio, si passa da distributori con benzina a circa 1,69 €/l fino ad altri che superano 1,99 €/l, con differenze che arrivano a 30–40 centesimi al litro. Questo significa che la scelta del distributore incide in modo significativo sulla spesa finale.

GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 06:58
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,937 € 2,253 € 2,353 € 2,253 €
self 1,717 € 2,033 € 2,133 € 2,033 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 06:51
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 1,999 €
self 1,799 € 1,999 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 06:12
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,717 € 2,033 € 2,133 € 2,033 €
C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,768 € 2,140 € 2,240 €
self 1,768 € 2,140 € 2,240 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,793 € 2,155 €
self 1,793 € 2,155 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,793 € 2,155 €
self 1,793 € 2,155 €
VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,823 € 2,165 €
self 1,823 € 2,165 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,832 € 2,165 €
self 1,832 € 2,165 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 04:52
Benzina Gasolio
servito 1,749 € 2,139 €
self 1,749 € 2,139 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 00:50
Benzina Gasolio
self 1,759 € 2,099 €

 

 

 

OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 01/04/2026, 00:02
Benzina Gasolio
self 1,759 € 2,139 €
2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:57
Benzina Gasolio
servito 1,859 € 2,219 €
self 1,759 € 2,119 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:51
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,779 € 2,119 € 1,929 €
self 1,779 € 2,119 € 1,929 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:49
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,925 € 2,235 € 2,335 € 2,235 €
self 1,705 € 2,015 € 2,115 € 2,015 €
TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:49
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,129 €
self 1,799 € 2,129 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:40
Benzina Gasolio
self 1,739 € 2,149 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:39
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 1,942 € 2,245 € 0,642 € 2,345 €
self 1,732 € 2,035 € 1,799 € 2,135 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:36
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,715 € 2,035 € 2,135 € 2,035 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:27
Benzina Gasolio HVO
servito 1,849 € 2,209 € 2,209 €
self 1,699 € 2,059 € 2,059 €
Eni Cernusco

MONZA 74 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:21
Benzina Gasolio
self 1,635 € 1,865 €

 

EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:20
Benzina Gasolio
self 1,769 € 2,059 €
COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:19
Benzina Gasolio
self 1,715 € 2,055 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:19
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,957 € 2,255 €
self 1,737 € 2,035 € 1,887 € 2,135 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:18
Benzina Gasolio
servito 1,699 € 2,059 €
self 1,699 € 2,059 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:18
Benzina Gasolio
servito 1,759 € 2,099 €
self 1,759 € 2,099 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:18
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,935 € 2,255 € 2,085 € 2,355 €
self 1,715 € 2,035 € 1,865 € 2,135 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:12
Benzina Gasolio HVOlution
servito 1,957 € 2,265 € 2,265 €
self 1,737 € 2,045 € 2,045 €
6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:11
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,699 € 2,079 € 1,849 €
Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:05
Benzina Gasolio
servito 1,759 € 2,099 €
self 1,759 € 2,099 €
stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:03
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,947 € 2,245 € 2,097 € 2,345 €
self 1,737 € 2,035 € 1,887 € 2,135 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:02
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,955 € 2,255 € 2,355 € 2,255 €
self 1,735 € 2,035 € 2,135 € 2,035 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:01
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,759 € 2,139 € 1,909 €
self 1,759 € 2,139 € 1,909 €
stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 23:00
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,099 €
self 1,819 € 2,099 €
RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:42
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,955 € 2,255 € 2,355 €
self 1,735 € 2,035 € 2,135 €
CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:42
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 1,731 € 2,021 € 2,121 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:41
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,799 € 2,089 € 1,745 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:40
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,925 € 2,255 € 2,355 €
self 1,705 € 2,035 € 2,135 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:39
Benzina Gasolio HVO
self 1,725 € 2,055 € 2,055 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:39
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,899 € 2,119 € 2,049 €
self 1,769 € 2,119 € 1,919 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:38
Benzina Gasolio GPL
servito 1,859 € 2,199 € 0,599 €
self 1,759 € 2,099 €

 

COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 22:38
Benzina Gasolio
self 1,685 € 2,035 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 20:18
Benzina Gasolio
servito 1,949 € 2,289 €
self 1,759 € 2,099 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 20:15
Benzina Gasolio
self 1,689 € 2,029 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 19:00
Benzina Gasolio
self 1,769 € 2,109 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 18:45
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,349 €
self 1,799 € 2,149 €
ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 18:41
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,959 € 2,309 € 2,509 €
self 1,749 € 2,099 € 2,299 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 18:23
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,149 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 17:35
Benzina Gasolio
servito 1,769 € 2,099 €
self 1,769 € 2,099 €
MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 15:57
Benzina Gasolio
self 1,859 € 2,199 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 15:56
Benzina Gasolio
servito 1,779 € 2,069 €

 

MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 14:40
Benzina Gasolio
servito 1,779 € 2,149 €
self 1,779 € 2,149 €
FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 14:01
Benzina Gasolio
servito 2,029 € 2,399 €
self 1,779 € 2,149 €
SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 13:30
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,489 € 0,599 €
self 1,759 € 2,139 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 13:26
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,109 €
self 1,799 € 2,109 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:33
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,729 € 2,079 € 2,079 € 2,169 €
self 1,689 € 2,029 € 2,029 € 2,169 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:27
Benzina Gasolio
self 1,739 € 2,059 €
MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:26
Benzina Gasolio
self 1,739 € 2,059 €
CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:26
Benzina Gasolio
self 1,749 € 2,079 €
LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:26
Benzina Gasolio
self 1,729 € 2,079 €
MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 09:26
Benzina Gasolio
self 1,849 € 2,119 €

 

 

IP

NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 08:00
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,369 €
self 1,799 € 2,169 €
Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 07:59
GPL
servito 0,699 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 07:57
Benzina Gasolio
self 1,789 € 2,159 €
GARAGE ROBERTO SRL

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 07:43
Benzina Gasolio
self 1,695 € 2,045 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 31/03/2026, 01:14
Benzina Gasolio
self 1,699 € 2,059 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 19:25
Benzina Gasolio GPL
servito 1,969 € 2,339 € 0,621 €
self 1,779 € 2,149 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 18:42
Benzina Gasolio
servito 1,979 € 2,349 €
self 1,779 € 2,149 €
barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 18:36
Benzina Gasolio
servito 1,729 € 2,069 €
self 1,729 € 2,069 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 18:17
Benzina Gasolio
servito 1,786 € 2,156 €
self 1,786 € 2,156 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 17:48
Benzina Gasolio
servito 1,997 € 2,367 €
self 1,786 € 2,156 €

 

 

 

 

MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 17:04
Benzina Gasolio
servito 1,997 € 2,367 €
self 1,786 € 2,156 €
105529 CALOLZIOCORTE

EUROPA 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 15:30
Benzina Gasolio Supreme Diesel
self 1,729 € 2,099 € 2,299 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 10:23
Benzina Gasolio
self 1,786 € 2,099 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 09:48
Benzina Gasolio GPL
servito 1,959 € 2,299 € 0,631 €
self 1,759 € 2,099 €
D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 08:20
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,895 € 2,205 € 2,305 €
self 1,695 € 2,005 € 2,105 €
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 07:56
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,959 € 2,289 € 2,529 €
self 1,749 € 2,079 € 2,369 €
STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 30/03/2026, 07:41
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 1,799 € 2,169 € 2,029 €
self 1,799 € 2,169 € 2,029 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 29/03/2026, 12:20
Benzina Gasolio
servito 1,899 € 2,149 €
self 1,899 € 2,149 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 17:31
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,916 € 2,283 € 2,283 € 2,572 €
self 1,699 € 2,066 € 2,066 € 2,355 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 09:18
GPL L-GNC
servito 0,629 € 1,359 €

 

 

 

 

PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 07:31
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,059 € 2,309 € 2,565 €
self 1,849 € 2,099 € 2,355 €
STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 07:19
Benzina Gasolio
self 1,749 € 2,069 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 06:54
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,159 €
self 1,799 € 2,159 €
PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 28/03/2026, 06:31
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,749 € 2,099 € 2,299 €
self 1,749 € 2,099 € 2,299 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 27/03/2026, 14:29
Benzina Gasolio
servito 1,747 € 2,045 €
self 1,747 € 2,045 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 27/03/2026, 10:15
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,855 € 2,205 € 2,479 €
OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 27/03/2026, 09:56
Benzina Gasolio
self 1,719 € 2,059 €
Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 26/03/2026, 08:25
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,939 € 2,259 € 2,459 €
self 1,739 € 2,059 € 2,259 €
esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 26/03/2026, 05:53
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,039 € 2,379 € 2,579 €
self 1,775 € 2,115 € 2,322 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 25/03/2026, 12:54
Benzina Gasolio
servito 1,789 € 2,109 €
self 1,789 € 2,109 €

 

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