Benzina e gasolio a livelli record, code a distributori. Ecco dove costa meno nel Lecchese

Tutti i prezzi delle aree di servizio

La tanto temuta soglia dei 2,5 euro al litro per ogni litro di gasolio, in alcune pompe di benzina della provincia, è stata toccata.

La tanto temuta soglia dei 2,5 euro al litro per ogni litro di gasolio, in alcune pompe di benzina della provincia, è stata toccata. Fortunatamente per il momento, nonostante i prezzi saliti alle stelle, si tratta del costo al servito di particolari tipologie di gasolio come il Blue o il Blue Super diesel.

Benzina e gasolio a livelli record, code a distributori

LEGGI ANCHE Caro benzina e mancanza di materiali: i tir minacciano lo sciopero e costruttori lecchesi temono il blocco dei cantieri

A fronte di rincari da record e con il gasolio che ormai ha superato il costo della benzina, arrivando a livelli mai toccati, ecco allora formarsi la colonna di automobilisti non appena si trova un distributore in cui il prezzo è più contenuto (il che significa intorno ai 2 euro al litro) per fare rifornimento.

LEGGI ANCHE Quanto costerebbe fare il pieno se le accise sulla benzina venissero eliminate

Ecco allora che abbiamo deciso di proporvi, anche questa settimana, a distanza di una decina di giorni dall'ultima rilevazione, l'elenco aggiornato di tutti i prezzi delle aree di servizio situate in tutta la provincia di Lecco. Si tratta delle rilevazioni effettuate da “Osservaprezzi carburanti”, portale del Ministero dello Sviluppo Economico con cui è possibile consultare i prezzi di vendita nelle pompe di benzina sparse su tutto il territorio nazionale.

Ecco dove costa meno nel Lecchese

I prezzi nella galleria che vi proponiamo sono gli ultimi disponibili. Sotto ogni distributore è inserita dell'ultimo aggiornamento.