Benzina e diesel in aumento per le tensioni in Medio Oriente: ecco dove conviene fare il pieno a Lecco

Negli ultimi giorni si sta registrando un nuovo rialzo dei prezzi di benzina e diesel, legato principalmente alle tensioni geopolitiche internazionali e in particolare in Medio Oriente e all’andamento del mercato del petrolio.

Benzina e diesel in aumento per le tensioni in Medio Oriente

Il prezzo del greggio, sia nella versione Brent sia nel WTI, ha mostrato un deciso aumento a causa dell’instabilità tra Stati Uniti, Israele e Iran. Le preoccupazioni legate all’evoluzione del conflitto hanno spinto il valore del Brent oltre la soglia degli 80–85 dollari al barile, livelli che non si vedevano da tempo. Se le tensioni dovessero continuare o peggiorare, il prezzo potrebbe ulteriormente salire. Particolare attenzione viene riservata allo Stretto di Hormuz, uno snodo strategico attraverso il quale passa circa un quinto del petrolio mondiale. Eventuali blocchi, anche solo ipotizzati, generano immediatamente timori sui mercati internazionali, provocando un aumento dei prezzi per il rischio di interruzioni nelle forniture.

Gli attacchi a infrastrutture energetiche e le tensioni in aree produttive chiave hanno creato rallentamenti nelle esportazioni di petrolio e gas. Anche limitazioni temporanee della produzione in Paesi come Qatar e Arabia Saudita contribuiscono a ridurre la disponibilità globale di energia, influenzando direttamente le quotazioni.

L’aumento del costo dell’energia a livello internazionale si riflette inevitabilmente sui prezzi dei carburanti al consumo.

Anche nel nostro Paese si osservano incrementi nei prezzi medi: la benzina si attesta intorno a 1,67–1,70 euro al litro, mentre il diesel risulta leggermente più costoso. Gli aumenti sono già visibili nei primi giorni di marzo.

Se la situazione geopolitica dovesse rimanere tesa, gli analisti stimano possibili ulteriori rincari compresi tra 30 e 40 centesimi al litro nelle prossime settimane.

Ecco dove conviene fare il pieno a Lecco

E a Lecco? Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, mercoledì 4 febbraio 2026.

AGIP VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 06:28 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 1,979 € 2,079 € – – self 1,759 € 1,859 € 1,909 € 1,959 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 06:14 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 1,949 € 2,009 € 2,109 € 2,009 € self 1,749 € 1,859 € 1,959 € 1,859 €

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 00:25 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,939 € 1,999 € 0,689 € – 2,099 € self 1,729 € 1,789 € – 1,799 € 1,889 €