Il dato più evidente è uno: a Lecco il gasolio resta su livelli molto elevati, stabilmente sopra i 2,10 euro al litro, con un divario rispetto alla benzina che sfiora i 36 centesimi al litro. Una differenza significativa che continua a pesare sui consumatori e che rappresenta uno dei tratti distintivi del mercato carburanti nel 2026. E’ quanto emerge dall’analisi dei prezzi, aggiornati a oggi, domenica 11 aprile 2026, di benzina e diesel nella nostra provincia. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.
Benzina e diesel: gasolio sempre alto in provincia di Lecco, prezzi oltre 2,10 €/L
Nella provincia di Lecco, i prezzi medi in modalità self si attestano intorno a 1,77 €/L per la benzina e 2,13 €/L per il diesel. Tuttavia, il mercato si presenta estremamente frammentato. I valori minimi scendono fino a circa 1,66 €/L per la benzina e 2,00 €/L per il gasolio, mentre i massimi arrivano rispettivamente a circa 1,86 €/L e 2,28 €/L in modalità self, con punte ancora più alte nel servito.
Questa ampia forbice, superiore ai 40 centesimi al litro, evidenzia una forte disomogeneità tra distributori anche a breve distanza. La benzina si concentra prevalentemente nella fascia 1,73–1,80 €/L, mentre il diesel si colloca soprattutto tra 2,06 e 2,18 €/L, confermando un livello generale più alto.
Dal punto di vista territoriale, le aree della Brianza lecchese e del nord della provincia mostrano i prezzi più contenuti, mentre Lecco città e le principali direttrici di traffico presentano valori mediamente più elevati. Anche la tipologia di impianto incide: i distributori indipendenti risultano generalmente più competitivi rispetto ai grandi marchi, con differenze nell’ordine di alcuni centesimi al litro.
Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un mercato locale molto variabile, in cui il gasolio continua a distinguersi per livelli di prezzo elevati e una minore presenza di offerte realmente competitive rispetto alla benzina.
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|Benzina
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|2,249 €
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|1,839 €
|2,249 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:59
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|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:43
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|Benzina
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|Gasolio
|self
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|Benzina
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|self
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Ultima comunicazione rilevata: 09/04/2026, 14:02
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|Benzina
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|2,439 €
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Ultima comunicazione rilevata: 09/04/2026, 07:38
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|Benzina
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|servito
|1,879 €
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|1,879 €
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Ultima comunicazione rilevata: 08/04/2026, 08:05
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|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,899 €
|2,299 €
|self
|1,899 €
|2,299 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/04/2026, 15:14
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|Benzina
|Gasolio
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Ultima comunicazione rilevata: 06/04/2026, 18:34
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