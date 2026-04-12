dove conviene fare il pieno

Benzina e diesel: gasolio sempre alto in provincia di Lecco, prezzi oltre 2,10 €/L

Tutti i prezzi, distributore per distributore, aggiornati a oggi, 11 aprile 2026

Benzina e diesel: gasolio sempre alto in provincia di Lecco, prezzi oltre 2,10 €/L

Lecco · 12/04/2026 alle 08:50

Il dato più evidente è uno: a Lecco il gasolio resta su livelli molto elevati, stabilmente sopra i 2,10 euro al litro, con un divario rispetto alla benzina che sfiora i 36 centesimi al litro. Una differenza significativa che continua a pesare sui consumatori e che rappresenta uno dei tratti distintivi del mercato carburanti nel 2026. E’ quanto emerge dall’analisi dei prezzi, aggiornati a oggi, domenica 11 aprile 2026,  di benzina e diesel nella nostra provincia. La fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e diesel: gasolio sempre alto in provincia di Lecco, prezzi oltre 2,10 €/L

Nella provincia di Lecco, i prezzi medi in modalità self si attestano intorno a 1,77 €/L per la benzina e 2,13 €/L per il diesel. Tuttavia, il mercato si presenta estremamente frammentato. I valori minimi scendono fino a circa 1,66 €/L per la benzina e 2,00 €/L per il gasolio, mentre i massimi arrivano rispettivamente a circa 1,86 €/L e 2,28 €/L in modalità self, con punte ancora più alte nel servito.

Questa ampia forbice, superiore ai 40 centesimi al litro, evidenzia una forte disomogeneità tra distributori anche a breve distanza. La benzina si concentra prevalentemente nella fascia 1,73–1,80 €/L, mentre il diesel si colloca soprattutto tra 2,06 e 2,18 €/L, confermando un livello generale più alto.

Dal punto di vista territoriale, le aree della Brianza lecchese e del nord della provincia mostrano i prezzi più contenuti, mentre Lecco città e le principali direttrici di traffico presentano valori mediamente più elevati. Anche la tipologia di impianto incide: i distributori indipendenti risultano generalmente più competitivi rispetto ai grandi marchi, con differenze nell’ordine di alcuni centesimi al litro.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un mercato locale molto variabile, in cui il gasolio continua a distinguersi per livelli di prezzo elevati e una minore presenza di offerte realmente competitive rispetto alla benzina.

 

 

2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:49
Benzina Gasolio
servito 1,869 € 2,279 €
self 1,769 € 2,179 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:49
Benzina Gasolio HVOlution
servito 2,017 € 2,349 € 2,349 €
self 1,797 € 2,129 € 2,129 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:47
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,997 € 2,349 € 2,449 €
self 1,777 € 2,129 € 2,229 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:46
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,777 € 2,129 € 2,229 € 2,129 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:40
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,819 € 2,259 € 1,969 €
self 1,819 € 2,259 € 1,969 €
COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:40
Benzina Gasolio
self 1,749 € 2,099 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:39
Benzina Gasolio HVO
self 1,759 € 2,187 € 2,187 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:39
Benzina Gasolio HVO
servito 1,899 € 2,299 € 2,299 €
self 1,749 € 2,149 € 2,149 €
stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:38
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,119 €
self 1,799 € 2,119 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:37
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 1,982 € 2,314 € 0,792 € 2,414 €
self 1,772 € 2,104 € 1,799 € 2,204 €

 

 

TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:37
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,239 €
self 1,819 € 2,239 €
RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:37
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 2,015 € 2,349 € 2,449 €
self 1,795 € 2,129 € 2,229 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:19
Benzina Gasolio
self 1,749 € 2,079 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:18
Benzina Gasolio
servito 1,749 € 2,149 €
self 1,749 € 2,149 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:18
Benzina Gasolio
servito 1,749 € 2,149 €
self 1,749 € 2,149 €
GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:17
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,997 € 2,349 € 2,429 € 2,349 €
self 1,777 € 2,129 € 2,229 € 2,129 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:16
Benzina Gasolio
self 1,789 € 2,249 €
Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:16
Benzina Gasolio
servito 1,759 € 2,179 €
self 1,759 € 2,179 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:16
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,779 € 2,099 € 1,745 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:14
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,789 € 2,269 € 1,939 €
self 1,769 € 2,099 € 1,919 €

 

6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:11
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,759 € 2,079 € 1,909 €
Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:11
GPL
servito 0,799 €
EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:09
Benzina Gasolio
self 1,789 € 2,129 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:08
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,015 € 2,349 € 2,449 € 2,349 €
self 1,795 € 2,129 € 2,229 € 2,129 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:07
Benzina Gasolio GPL
servito 1,859 € 2,249 € 0,599 €
self 1,759 € 2,179 €
COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:07
Benzina Gasolio
self 1,739 € 2,099 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:59
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,017 € 2,349 €
self 1,797 € 2,129 € 1,947 € 2,229 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:49
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,899 € 2,259 € 1,949 €
self 1,769 € 2,189 € 1,919 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:48
Benzina Gasolio
servito 1,759 € 2,179 €
self 1,759 € 2,179 €
stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:42
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,007 € 2,339 € 2,157 € 2,439 €
self 1,797 € 2,129 € 1,947 € 2,229 €

 

 

Eni Cernusco

MONZA 74 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:38
Benzina Gasolio
self 1,797 € 2,129 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 17:57
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,726 € 2,156 € 2,156 € 2,355 €
self 1,726 € 2,156 € 2,156 € 2,355 €
IP

NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 15:32
Benzina Gasolio
servito 2,019 € 2,449 €
self 1,819 € 2,249 €
CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 13:36
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 1,771 € 2,104 € 2,204 €
PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 12:15
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,079 € 2,499 € 2,699 €
self 1,869 € 2,289 € 2,489 €
ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 11:51
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,989 € 2,339 € 2,539 €
self 1,779 € 2,129 € 2,329 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 09:27
GPL L-GNC
servito 0,799 € 1,585 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 09:25
Benzina Gasolio
self 1,699 € 1,999 €
Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 09:13
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,999 € 2,369 € 2,569 €
self 1,799 € 2,169 € 2,369 €
MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 09:10
Benzina Gasolio
self 1,869 € 2,229 €

 

SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 09:07
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,489 € 0,599 €
self 1,769 € 2,209 €
D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 08:54
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,959 € 2,349 € 2,449 €
self 1,759 € 2,149 € 2,249 €
GARAGE ROBERTO SRL

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 08:49
Benzina Gasolio
self 1,728 € 2,078 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 08:27
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,229 €
esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 08:12
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,103 € 2,503 € 2,713 €
self 1,799 € 2,239 € 2,456 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:58
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,977 € 2,329 € 2,429 € 2,329 €
self 1,757 € 2,109 € 2,209 € 2,109 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:58
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,977 € 2,329 € 2,127 € 2,429 €
self 1,757 € 2,109 € 1,907 € 2,209 €
STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:40
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 1,899 € 2,399 € 2,149 €
self 1,899 € 2,399 € 2,149 €
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:22
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 2,027 € 2,339 € 2,529 €
self 1,817 € 2,129 € 2,369 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:09
Benzina Gasolio
self 1,769 € 2,169 €

 

 

MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 07:08
Benzina Gasolio
self 1,769 € 2,169 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 06:08
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,757 € 2,109 € 2,209 € 2,109 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,169 €
self 1,819 € 2,169 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,169 €
self 1,819 € 2,169 €
C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,794 € 2,154 € 2,254 €
self 1,794 € 2,154 € 2,254 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,858 € 2,179 €
self 1,858 € 2,179 €
VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,849 € 2,179 €
self 1,849 € 2,179 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 01:08
Benzina Gasolio
self 1,739 € 2,099 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 23:08
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,899 € 2,219 € 2,479 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 20:28
Benzina Gasolio
self 1,819 € 2,229 €

 

 

 

PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 20:10
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,789 € 2,269 € 2,469 €
self 1,789 € 2,269 € 2,469 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 19:49
Benzina Gasolio
servito 2,017 € 2,447 €
self 1,806 € 2,236 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 19:21
Benzina Gasolio
servito 1,817 € 2,256 €
self 1,817 € 2,256 €
MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 19:12
Benzina Gasolio
servito 2,017 € 2,447 €
self 1,806 € 2,236 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 18:50
Benzina Gasolio
servito 1,779 € 2,209 €
self 1,779 € 2,209 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 18:01
Benzina Gasolio GPL
servito 1,989 € 2,419 € 0,771 €
self 1,799 € 2,229 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 17:43
Benzina Gasolio
servito 1,806 € 2,206 €
self 1,806 € 2,206 €
105529 CALOLZIOCORTE

EUROPA 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 16:14
Benzina Gasolio Supreme Diesel
self 1,769 € 2,159 € 2,359 €
FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 15:59
Benzina Gasolio
servito 2,049 € 2,479 €
self 1,799 € 2,229 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 15:13
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,429 €
self 1,799 € 2,229 €

 

 

 

OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 15:03
Benzina Gasolio
self 1,779 € 2,179 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 14:54
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,239 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 14:41
Benzina Gasolio GPL
servito 1,999 € 2,279 € 0,739 €
self 1,799 € 2,179 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 14:33
Benzina Gasolio
self 1,779 € 2,219 €
OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 14:24
Benzina Gasolio
self 1,779 € 2,179 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 11:00
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,699 € 2,119 € 2,119 € 2,219 €
self 1,659 € 2,069 € 2,069 € 2,219 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 08:54
Benzina Gasolio
servito 1,999 € 2,479 €
self 1,799 € 2,279 €
barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 08:14
Benzina Gasolio
servito 1,749 € 2,279 €
self 1,749 € 2,279 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 08:13
Benzina Gasolio
servito 1,839 € 2,249 €
self 1,839 € 2,249 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:59
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,199 €
self 1,799 € 2,199 €

 

 

STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:44
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,199 €
LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:43
Benzina Gasolio
self 1,789 € 2,199 €
CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:43
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,129 €
MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/04/2026, 07:43
Benzina Gasolio
self 1,899 € 2,199 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/04/2026, 22:10
Benzina Gasolio
self 1,809 € 2,299 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/04/2026, 14:02
Benzina Gasolio
servito 1,979 € 2,439 €
self 1,789 € 2,249 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/04/2026, 07:38
Benzina Gasolio
servito 1,879 € 2,299 €
self 1,879 € 2,299 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 08/04/2026, 08:05
Benzina Gasolio
servito 1,899 € 2,299 €
self 1,899 € 2,299 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 07/04/2026, 15:14
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,199 €
self 1,799 € 2,199 €
MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 06/04/2026, 18:34
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,269 €
self 1,799 € 2,269 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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