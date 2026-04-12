Il dato più evidente è uno: a Lecco il gasolio resta su livelli molto elevati, stabilmente sopra i 2,10 euro al litro, con un divario rispetto alla benzina che sfiora i 36 centesimi al litro. Una differenza significativa che continua a pesare sui consumatori e che rappresenta uno dei tratti distintivi del mercato carburanti nel 2026. E’ quanto emerge dall’analisi dei prezzi, aggiornati a oggi, domenica 11 aprile 2026, di benzina e diesel nella nostra provincia. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali.

Benzina e diesel: gasolio sempre alto in provincia di Lecco, prezzi oltre 2,10 €/L

Nella provincia di Lecco, i prezzi medi in modalità self si attestano intorno a 1,77 €/L per la benzina e 2,13 €/L per il diesel. Tuttavia, il mercato si presenta estremamente frammentato. I valori minimi scendono fino a circa 1,66 €/L per la benzina e 2,00 €/L per il gasolio, mentre i massimi arrivano rispettivamente a circa 1,86 €/L e 2,28 €/L in modalità self, con punte ancora più alte nel servito.

Questa ampia forbice, superiore ai 40 centesimi al litro, evidenzia una forte disomogeneità tra distributori anche a breve distanza. La benzina si concentra prevalentemente nella fascia 1,73–1,80 €/L, mentre il diesel si colloca soprattutto tra 2,06 e 2,18 €/L, confermando un livello generale più alto.

Dal punto di vista territoriale, le aree della Brianza lecchese e del nord della provincia mostrano i prezzi più contenuti, mentre Lecco città e le principali direttrici di traffico presentano valori mediamente più elevati. Anche la tipologia di impianto incide: i distributori indipendenti risultano generalmente più competitivi rispetto ai grandi marchi, con differenze nell’ordine di alcuni centesimi al litro.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di un mercato locale molto variabile, in cui il gasolio continua a distinguersi per livelli di prezzo elevati e una minore presenza di offerte realmente competitive rispetto alla benzina.

G.S.S. VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:37 Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel servito 1,982 € 2,314 € 0,792 € – 2,414 € self 1,772 € 2,104 € – 1,799 € 2,204 €

Agip Ballabio via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:08 Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution servito 2,015 € 2,349 € 2,449 € 2,349 € self 1,795 € 2,129 € 2,229 € 2,129 €

4006 VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 23:07 Benzina Gasolio GPL servito 1,859 € 2,249 € 0,599 € self 1,759 € 2,179 € –

AGIP VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 22:59 Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel servito 2,017 € 2,349 € – – self 1,797 € 2,129 € 1,947 € 2,229 €

esso lentini STATALE 04 23807 – MERATE LC Ultima comunicazione rilevata: 11/04/2026, 08:12 Benzina Gasolio Gasolio Premium servito 2,103 € 2,503 € 2,713 € self 1,799 € 2,239 € 2,456 €