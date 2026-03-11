Nuovi controlli sui prezzi dei carburanti dopo i recenti aumenti registrati in tutta Italia. La cabina di regia della Commissione di allerta rapida, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, si è riunita per fare il punto sull’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e valutare le anomalie emerse negli ultimi giorni.
Al termine dell’incontro, il tavolo ha chiesto agli organi di vigilanza di attivare subito verifiche e controlli, come previsto dalla normativa vigente, per accertare eventuali fenomeni speculativi lungo la filiera della distribuzione dei carburanti.
Benzina e diesel costi folli, in campo anche la Guardia di Finanza. Tutti i prezzi a Lecco
Alla riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei ministeri competenti, anche la Guardia di Finanza, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Durante il confronto sono stati esaminati in particolare gli aumenti ritenuti anomali registrati nelle fasi iniziali della catena di distribuzione.
Dalle analisi svolte è emerso inoltre che, negli ultimi giorni, i prezzi medi applicati alla pompa – soprattutto nel caso di due grandi compagnie petrolifere – sarebbero cresciuti più rapidamente rispetto ai listini indicati dalle stesse società. Un andamento che ha spinto le autorità a predisporre verifiche mirate.
I controlli rientrano nel piano operativo attivato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza d’intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo contesto, il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, noto come “Mr. Prezzi”, ha annunciato l’invio alle Fiamme Gialle di un nuovo elenco di casi ritenuti anomali per consentire ulteriori accertamenti.
La cabina di regia tornerà a riunirsi già mercoledì per monitorare l’evoluzione della situazione. Un nuovo incontro plenaria della Commissione di allerta rapida è invece previsto per venerdì 13 marzo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come già annunciato dal ministro Urso, l’organismo continuerà a riunirsi con cadenza settimanale per tutta la durata del conflitto internazionale che sta influenzando i mercati energetici.
Resta il fatto che per chi deve fare il pieno benzina e diesel hanno costi folli, anche a a Lecco. Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi dove è più conveniente rifornirsi. La fonte, come di consueto è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, mercoledì 11 marzo 2026.
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 06:48
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,809 €
|2,069 €
|self
|1,809 €
|2,069 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 06:15
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,749 €
|2,029 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
|
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|servito
|1,794 €
|2,174 €
|2,274 €
|self
|1,794 €
|2,174 €
|2,274 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,879 €
|2,199 €
|self
|1,879 €
|2,199 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,819 €
|2,189 €
|self
|1,819 €
|2,189 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,819 €
|2,189 €
|self
|1,819 €
|2,189 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,849 €
|2,199 €
|self
|1,849 €
|2,199 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:16
|
|Benzina
|Gasolio
|HVO
|servito
|1,989 €
|2,249 €
|2,239 €
|self
|1,839 €
|2,099 €
|2,089 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:08
|
|Benzina
|Gasolio
|HVO
|self
|1,798 €
|2,098 €
|2,098 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:07
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,839 €
|2,099 €
|self
|1,839 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:07
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|self
|1,749 €
|1,899 €
|2,025 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:06
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,839 €
|2,099 €
|self
|1,839 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:55
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|servito
|1,959 €
|2,109 €
|2,209 €
|2,109 €
|self
|1,739 €
|1,889 €
|1,989 €
|1,889 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:54
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|servito
|2,009 €
|2,159 €
|2,259 €
|self
|1,789 €
|1,939 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:46
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Super
|Blue Diesel
|servito
|2,019 €
|2,159 €
|–
|–
|self
|1,799 €
|1,939 €
|1,949 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:45
|
|Benzina
|Gasolio
|GPL
|Blue Super
|Blue Diesel
|servito
|1,999 €
|2,149 €
|0,709 €
|–
|2,249 €
|self
|1,789 €
|1,939 €
|–
|1,799 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
|
|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
|1,839 €
|2,049 €
|1,989 €
|self
|1,839 €
|2,049 €
|1,989 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|servito
|2,009 €
|2,159 €
|2,259 €
|2,159 €
|self
|1,789 €
|1,939 €
|2,039 €
|1,939 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,819 €
|2,069 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:26
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|servito
|1,984 €
|2,134 €
|2,234 €
|2,134 €
|self
|1,764 €
|1,924 €
|2,024 €
|1,924 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:26
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,849 €
|2,049 €
|self
|1,849 €
|2,049 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:18
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,809 €
|1,969 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:07
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|self
|1,769 €
|1,939 €
|2,039 €
|1,939 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:06
|
|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
|1,819 €
|2,069 €
|1,969 €
|self
|1,789 €
|2,069 €
|1,969 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:57
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Super
|Blue Diesel
|servito
|1,969 €
|2,129 €
|2,119 €
|2,229 €
|self
|1,749 €
|1,909 €
|1,899 €
|2,009 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:56
|
|Benzina
|Gasolio
|HVOlution
|servito
|2,019 €
|2,169 €
|2,169 €
|self
|1,799 €
|1,949 €
|1,949 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:47
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:47
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,899 €
|2,119 €
|self
|1,799 €
|2,019 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:35
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|HVOlution
|self
|1,729 €
|1,909 €
|2,009 €
|1,909 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:34
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,775 €
|2,065 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:24
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Super
|Blue Diesel
|servito
|2,009 €
|2,149 €
|2,159 €
|2,249 €
|self
|1,799 €
|1,939 €
|1,949 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:24
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,769 €
|1,979 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:17
|
|Benzina
|Gasolio
|GPL
|servito
|1,859 €
|2,089 €
|0,649 €
|self
|1,789 €
|2,039 €
|–
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:16
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,799 €
|2,059 €
|self
|1,799 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:16
|
|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|self
|1,829 €
|2,049 €
|1,745 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:05
|
|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|self
|1,779 €
|2,019 €
|1,929 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
|
|Benzina
|Gasolio
|Blue Diesel
|servito
|1,979 €
|2,159 €
|2,259 €
|self
|1,759 €
|1,939 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,829 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,735 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,799 €
|2,059 €
|self
|1,799 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 23:18
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,839 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 22:42
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,869 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 20:38
|
|Benzina
|Gasolio
|Hi-Q Diesel
|servito
|1,949 €
|2,109 €
|2,159 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 20:04
|
|Benzina
|Gasolio
|Benzina WR 100
|servito
|1,819 €
|2,049 €
|1,969 €
|self
|1,819 €
|2,049 €
|1,969 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 19:03
|
|Benzina
|Gasolio
|Metano
|GPL
|servito
|–
|–
|1,459 €
|0,659 €
|self
|1,819 €
|2,029 €
|–
|–
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 19:00
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio artico
|Supreme Diesel
|servito
|1,849 €
|2,129 €
|2,129 €
|2,229 €
|self
|1,809 €
|2,079 €
|2,079 €
|2,229 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:56
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,089 €
|2,309 €
|self
|1,839 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:44
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,837 €
|2,046 €
|self
|1,837 €
|2,046 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:29
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,039 €
|2,279 €
|self
|1,839 €
|2,079 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 17:50
|
|Benzina
|Gasolio
|GPL
|servito
|2,049 €
|2,269 €
|0,689 €
|self
|1,859 €
|2,079 €
|–
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 17:06
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,879 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 13:26
|
|Benzina
|Gasolio
|GPL
|servito
|1,939 €
|1,889 €
|0,669 €
|self
|1,859 €
|2,049 €
|–
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 12:13
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,077 €
|2,317 €
|self
|1,866 €
|2,106 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 11:52
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,019 €
|2,229 €
|self
|1,829 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 10:44
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,866 €
|2,106 €
|self
|1,866 €
|2,106 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 09:30
|
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|servito
|2,039 €
|2,259 €
|2,459 €
|self
|1,839 €
|2,059 €
|2,259 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 09:07
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,889 €
|2,099 €
|self
|1,889 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:57
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,079 €
|2,299 €
|self
|1,879 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:45
|
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|servito
|2,109 €
|2,309 €
|2,509 €
|self
|1,899 €
|2,099 €
|2,299 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,799 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,779 €
|2,079 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,859 €
|2,109 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,799 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,859 €
|2,089 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:37
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,899 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:25
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,859 €
|2,099 €
|self
|1,859 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:24
|
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|servito
|1,969 €
|2,239 €
|2,339 €
|self
|1,769 €
|2,039 €
|2,139 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:17
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,859 €
|2,039 €
|self
|1,859 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:17
|
|Benzina
|Gasolio
|Hi-Q Diesel
|servito
|1,999 €
|2,279 €
|2,529 €
|self
|1,789 €
|2,069 €
|2,369 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:48
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,829 €
|2,169 €
|self
|1,829 €
|2,169 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:43
|
|Benzina
|Gasolio
|HiQ Perform+
|servito
|1,859 €
|2,209 €
|2,029 €
|self
|1,859 €
|2,209 €
|2,029 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:35
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,819 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:12
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
|2,103 €
|2,323 €
|2,523 €
|self
|1,839 €
|2,059 €
|2,266 €
Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 01:39
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,759 €
|2,039 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 18:45
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,809 €
|2,059 €
|self
|1,809 €
|2,059 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 17:28
|
|Benzina
|Gasolio
|Supreme Diesel
|self
|1,789 €
|2,019 €
|2,219 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 16:55
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,859 €
|2,099 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 15:27
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,829 €
|2,079 €
|self
|1,829 €
|2,079 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 15:21
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,738 €
|2,058 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 14:25
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,829 €
|1,999 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 12:43
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,077 €
|2,317 €
|self
|1,866 €
|2,106 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 10:50
|
|GPL
|L-GNC
|servito
|0,689 €
|1,359 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 09:37
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
|2,039 €
|2,259 €
|2,459 €
|self
|1,829 €
|2,049 €
|2,249 €
Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 07:59
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,899 €
|2,069 €
|self
|1,899 €
|2,069 €
Ultima comunicazione rilevata: 08/03/2026, 20:31
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,819 €
|2,019 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 08:16
|
|Benzina
|Gasolio
|self
|1,839 €
|1,999 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 07:59
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio artico
|Supreme Diesel
|servito
|1,983 €
|2,216 €
|2,216 €
|2,423 €
|self
|1,766 €
|1,999 €
|1,999 €
|2,206 €
Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 07:15
|
|Benzina
|Gasolio
|Gasolio Premium
|servito
|1,799 €
|2,069 €
|2,269 €
|self
|1,799 €
|2,069 €
|2,269 €
Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 15:14
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|2,019 €
|2,159 €
|self
|1,819 €
|1,959 €
Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 09:20
|
|Benzina
|Gasolio
|servito
|1,869 €
|1,939 €
|self
|1,869 €
|1,939 €