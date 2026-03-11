crisi

Benzina e diesel costi folli, in campo anche la Guardia di Finanza. Tutti i prezzi a Lecco

I prezzi in tutti i distributori della provincia di Lecco aggiornati a oggi, 11 marzo

Benzina e diesel costi folli, in campo anche la Guardia di Finanza. Tutti i prezzi a Lecco

Lecco · 11/03/2026 alle 07:21

Nuovi controlli sui prezzi dei carburanti dopo i recenti aumenti registrati in tutta Italia. La cabina di regia della Commissione di allerta rapida, presieduta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, si è riunita per fare il punto sull’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e valutare le anomalie emerse negli ultimi giorni.

Al termine dell’incontro, il tavolo ha chiesto agli organi di vigilanza di attivare subito verifiche e controlli, come previsto dalla normativa vigente, per accertare eventuali fenomeni speculativi lungo la filiera della distribuzione dei carburanti.

Benzina e diesel costi folli, in campo anche la Guardia di Finanza. Tutti i prezzi a Lecco

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei ministeri competenti, anche la Guardia di Finanza, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Durante il confronto sono stati esaminati in particolare gli aumenti ritenuti anomali registrati nelle fasi iniziali della catena di distribuzione.

Dalle analisi svolte è emerso inoltre che, negli ultimi giorni, i prezzi medi applicati alla pompa – soprattutto nel caso di due grandi compagnie petrolifere – sarebbero cresciuti più rapidamente rispetto ai listini indicati dalle stesse società. Un andamento che ha spinto le autorità a predisporre verifiche mirate.

I controlli rientrano nel piano operativo attivato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza d’intesa tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo contesto, il garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo, noto come “Mr. Prezzi”, ha annunciato l’invio alle Fiamme Gialle di un nuovo elenco di casi ritenuti anomali per consentire ulteriori accertamenti.

La cabina di regia tornerà a riunirsi già mercoledì per monitorare l’evoluzione della situazione. Un nuovo incontro plenaria della Commissione di allerta rapida è invece previsto per venerdì 13 marzo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come già annunciato dal ministro Urso, l’organismo continuerà a riunirsi con cadenza settimanale per tutta la durata del conflitto internazionale che sta influenzando i mercati energetici.

Resta il fatto che per chi deve fare il pieno benzina e diesel hanno costi folli, anche a a Lecco.  Vi proponiamo qui di seguito l’elenco dei distributori lecchesi  dove è più conveniente rifornirsiLa fonte, come di consueto  è “Osservaprezzi carburanti”, ovvero il sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori degli stessi punti di vendita settimanalmente o nei casi di aumenti infrasettimanali. Ecco quindi i prezzi aggiornati a oggi, mercoledì 11 marzo 2026.

TAMOIL di vime srl

VIA XX SETTEMBRE 26 23822 – BELLANO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 06:48
Benzina Gasolio
servito 1,809 € 2,069 €
self 1,809 € 2,069 €
Merate

VIA BERGAMO 19 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 06:15
Benzina Gasolio
self 1,749 € 2,029 €
C.SO C. ALBERTO LECCO

C.SO CARLO ALBERTO 36 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,794 € 2,174 € 2,274 €
self 1,794 € 2,174 € 2,274 €
VIA CASTELBARCO – IMBERSAGO

VIA CASTELBARCO 48 23898 – IMBERSAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,879 € 2,199 €
self 1,879 € 2,199 €
VIA STATALE GARLATE

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 46+755, dir. GARLATE – 23852 – GARLATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,189 €
self 1,819 € 2,189 €
VIA SPLUGA 58 OLGINATE

VIA SPLUGA 58 23854 – OLGINATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,819 € 2,189 €
self 1,819 € 2,189 €
VIA ALCIDE DE GASPERI – CASATENOVO

VIA ALCIDE DE GASPERI 63 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 05:58
Benzina Gasolio
servito 1,849 € 2,199 €
self 1,849 € 2,199 €
Petrolcarbo

Via Fiandra 7 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:16
Benzina Gasolio HVO
servito 1,989 € 2,249 € 2,239 €
self 1,839 € 2,099 € 2,089 €
COIL CALCO

Via Nazionale 59 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:08
Benzina Gasolio HVO
self 1,798 € 2,098 € 2,098 €
FREMAR SRL

CARLO ALBERTO 53 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:07
Benzina Gasolio
servito 1,839 € 2,099 €
self 1,839 € 2,099 €

 

CCB srl

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 38+399, dir. milano 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:07
Benzina Gasolio Blue Diesel
self 1,749 € 1,899 € 2,025 €
Commerciale Paganoni s.p.a.

VIA FIANDRA 23 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 02:06
Benzina Gasolio
servito 1,839 € 2,099 €
self 1,839 € 2,099 €
57111 Valmadrera

VIA XXV APRILE 22 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:55
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,959 € 2,109 € 2,209 € 2,109 €
self 1,739 € 1,889 € 1,989 € 1,889 €
RUSCONI CARLO

CORSO MATTEOTTI 82 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:54
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 2,009 € 2,159 € 2,259 €
self 1,789 € 1,939 € 2,039 €
AGIP

VIA MILANO 60 23878 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:46
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,019 € 2,159 €
self 1,799 € 1,939 € 1,949 € 2,039 €
G.S.S.

VIA NAZIONALE 5 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:45
Benzina Gasolio GPL Blue Super Blue Diesel
servito 1,999 € 2,149 € 0,709 € 2,249 €
self 1,789 € 1,939 € 1,799 € 2,039 €
Radici Alberto TAMOIL

Corso Europa 12 23873 – MISSAGLIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,839 € 2,049 € 1,989 €
self 1,839 € 2,049 € 1,989 €
Agip Ballabio

via Provinciale 23 23811 – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 2,009 € 2,159 € 2,259 € 2,159 €
self 1,789 € 1,939 € 2,039 € 1,939 €
LAMBERTI CIRO

CORSO BERGAMO 157 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:44
Benzina Gasolio
self 1,819 € 2,069 €
GPG DI GALIOTO MAURO & C. SAS

PROVINCIALE 29 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:26
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
servito 1,984 € 2,134 € 2,234 € 2,134 €
self 1,764 € 1,924 € 2,024 € 1,924 €

 

stazione tamoil mew service

via provinciale 9 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:26
Benzina Gasolio
servito 1,849 € 2,049 €
self 1,849 € 2,049 €
Eni Cernusco

MONZA 74 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:18
Benzina Gasolio
self 1,809 € 1,969 €
GAROLINI SAS

Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, Km. 60-493, dir. lecco 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:07
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,769 € 1,939 € 2,039 € 1,939 €
B&T sas di Riva Massimo

LUNGOLARIO PIAVE 6/A 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 01:06
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,819 € 2,069 € 1,969 €
self 1,789 € 2,069 € 1,969 €
1843 MANDELLO DEL LARIO

STRADA STATALE 91 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:57
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 1,969 € 2,129 € 2,119 € 2,229 €
self 1,749 € 1,909 € 1,899 € 2,009 €
Eni Matteo Services

via statale 20 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:56
Benzina Gasolio HVOlution
servito 2,019 € 2,169 € 2,169 €
self 1,799 € 1,949 € 1,949 €
Sesana Andrea

Via fiandra 9 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:47
GPL
servito 0,655 €
2268

V. DE GASPERI-ANG. V. F.TURATI SNC 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:47
Benzina Gasolio
servito 1,899 € 2,119 €
self 1,799 € 2,019 €
PV 1878

S.S. 36 KM 60,500(AREA EST) SNC 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:35
Benzina Gasolio Blue Diesel HVOlution
self 1,729 € 1,909 € 2,009 € 1,909 €
COMMERCIALE PAGANONI PC16

Via de Gasperi 31 22184 – CESANA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:34
Benzina Gasolio
self 1,775 € 2,065 €

 

stazione di servizio di tettamanti giovanni

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 85 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:24
Benzina Gasolio Blue Super Blue Diesel
servito 2,009 € 2,149 € 2,159 € 2,249 €
self 1,799 € 1,939 € 1,949 € 2,039 €
EUROGAS

PROVINCIALE COMO-LECCO 15 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:24
Benzina Gasolio
self 1,769 € 1,979 €
4006

VIA PROVINCIALE VALSASSINA – BALLABIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:17
Benzina Gasolio GPL
servito 1,859 € 2,089 € 0,649 €
self 1,789 € 2,039 €
Tamoil

VIA COMO 22 23868 – VALMADRERA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:16
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,059 €
self 1,799 € 2,059 €
Tamoil

VIA GIOVANNI XXIII 27 23889 – SANTA MARIA HOÈ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:16
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,829 € 2,049 € 1,745 €
6074

S.S.36 KM.38+500-VLE LOMBARDIA 12 23847 – MOLTENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:05
Benzina Gasolio Benzina WR 100
self 1,779 € 2,019 € 1,929 €
Eni Maggianico

CORSO BERGAMO 20 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
Benzina Gasolio Blue Diesel
servito 1,979 € 2,159 € 2,259 €
self 1,759 € 1,939 € 2,039 €
CPP – PADERNO

UGO FESTINI 5 23877 – PADERNO D’ADDA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
Benzina Gasolio
self 1,829 € 2,039 €
COMMERCIALE PAGANONI PC010

VIA ETTORE MONTI 8 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
Benzina Gasolio
self 1,735 € 2,059 €
Staz. di serv. Tamoil di Lamberti Ciro

Via Leonardo da Vinci 44 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 11/03/2026, 00:04
Benzina Gasolio
servito 1,799 € 2,059 €
self 1,799 € 2,059 €

 

 

OK PETROL

PROVINCIALE 31/33 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 23:18
Benzina Gasolio
self 1,839 € 2,099 €
IP

PROVINCIALE 72 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 22:42
Benzina Gasolio
self 1,869 € 2,099 €
STAZIONE Q8 DI FRICANO GIORGIO

VIA GENERAL SIRTORI 14 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 20:38
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,949 € 2,109 € 2,159 €
TAMOIL NIBIONNO

Via Alessandro Volta 11 23895 – NIBIONNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 20:04
Benzina Gasolio Benzina WR 100
servito 1,819 € 2,049 € 1,969 €
self 1,819 € 2,049 € 1,969 €
SUELLO SS 36 Valassina Km 41+650

SS 36 Valassina KM 41+650 23867 – SUELLO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 19:03
Benzina Gasolio Metano GPL
servito 1,459 € 0,659 €
self 1,819 € 2,029 €
Lariana Petroli Srl

Via Nazionale Nord 41 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 19:00
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,849 € 2,129 € 2,129 € 2,229 €
self 1,809 € 2,079 € 2,079 € 2,229 €
FM2 DI MAGNI EMANUELE E SEBASTIANO SNC

VIA VIALE INDIPENDENZA 80 23899, ROBBIATE (LC) 80 23899 – ROBBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:56
Benzina Gasolio
servito 2,089 € 2,309 €
self 1,839 € 2,059 €
MONTEPOWER

VIA BERGAMO 10 23874 – MONTEVECCHIA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:44
Benzina Gasolio
servito 1,837 € 2,046 €
self 1,837 € 2,046 €
PM PETROLI DI POLIZZI DAVIDE

VIA VIA ADAMELLO 11 23900, LECCO (LC) 26 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 18:29
Benzina Gasolio
servito 2,039 € 2,279 €
self 1,839 € 2,079 €
IP

STATALE 342 – KM 5+030, SNC 23870 – CERNUSCO LOMBARDONE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 17:50
Benzina Gasolio GPL
servito 2,049 € 2,269 € 0,689 €
self 1,859 € 2,079 €

 

 

MONTICELLO BRIANZA

Via Besozzi 11 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 17:06
Benzina Gasolio
self 1,879 € 2,059 €
IP ENERGON VERDERIO

S.P 56 46/48 23879 – VERDERIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 13:26
Benzina Gasolio GPL
servito 1,939 € 1,889 € 0,669 €
self 1,859 € 2,049 €
GORLA DANIELA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI 95 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 12:13
Benzina Gasolio
servito 2,077 € 2,317 €
self 1,866 € 2,106 €
BIELLA ROSSELLA

VIA COMO 22 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 11:52
Benzina Gasolio
servito 2,019 € 2,229 €
self 1,829 € 2,039 €
Losa Valentino s.a.s

ROMA 58 23808 – VERCURAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 10:44
Benzina Gasolio
servito 1,866 € 2,106 €
self 1,866 € 2,106 €
Stazione Esso di Hamza Ilhami

via provinciale 36 19 23875 – OSNAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 09:30
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,039 € 2,259 € 2,459 €
self 1,839 € 2,059 € 2,259 €
autofficina pasetti snc

PIAZZALE FUNIVIA 46, 23832 23832 – MARGNO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 09:07
Benzina Gasolio
servito 1,889 € 2,099 €
self 1,889 € 2,099 €
PANZERI RENATO S.N.C. DI PANZERI MATTEO E CHIARA

STATALE 67 23888 – LA VALLETTA BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:57
Benzina Gasolio
servito 2,079 € 2,299 €
self 1,879 € 2,099 €
PVF 0719 ESSO ITALIANA

VIA ROMA 58/64 22062 – BARZANÒ LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:45
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 2,109 € 2,309 € 2,509 €
self 1,899 € 2,099 € 2,299 €
OLGIATE MOLGORA VIA NAZIONALE 10

VIA NAZIONALE 10 23887 – OLGIATE MOLGORA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,059 €

 

 

 

LECCO-VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13

VIA LUNGO LARIO CESARE BATTISTI 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
Benzina Gasolio
self 1,779 € 2,079 €
CIVATE-VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE S/N 23862 – CIVATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
Benzina Gasolio
self 1,859 € 2,109 €
MERATE-VIA TERZAGHI

VIA TERZAGHI S/N 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
Benzina Gasolio
self 1,799 € 2,059 €
MONTICELLO VIA PROVINCIALE

VIA PROVINCIALE 23876 – MONTICELLO BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:38
Benzina Gasolio
self 1,859 € 2,089 €
STAZIONE IP

S.P 51 DELLA SANTA 02 23884 – CASTELLO DI BRIANZA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:37
Benzina Gasolio
self 1,899 € 2,099 €
MOLTENI MARIO ENRICO

VIA MILANO 78 23816 – BARZIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:25
Benzina Gasolio
servito 1,859 € 2,099 €
self 1,859 € 2,099 €
D & KO SAS

VIA PROVINCIALE 29/E 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:24
Benzina Gasolio Supreme Diesel
servito 1,969 € 2,239 € 2,339 €
self 1,769 € 2,039 € 2,139 €
ROSSI RACING SAS – STAZIONE IP 48618

VIA PROVINCIALE SUD 4 23837 – TACENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:17
Benzina Gasolio
servito 1,859 € 2,039 €
self 1,859 € 2,039 €
C.M.G. DI GALBUSERA G. E MASSETTI F. S.N.C.

VIA PROVINCIALE 43 23864 – MALGRATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 08:17
Benzina Gasolio Hi-Q Diesel
servito 1,999 € 2,279 € 2,529 €
self 1,789 € 2,069 € 2,369 €
Valli Stefano

VOLTA 5 23845 – COSTA MASNAGA LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:48
Benzina Gasolio
servito 1,829 € 2,169 €
self 1,829 € 2,169 €

 

 

STAZIONE Q8 DE MARTINI DIEGO

Via Roma 33 23818 – PASTURO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:43
Benzina Gasolio HiQ Perform+
servito 1,859 € 2,209 € 2,029 €
self 1,859 € 2,209 € 2,029 €
STAZIONE DI SERVIZIO Q8

VIA PROVINCIALE 70/74 23843 – DOLZAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:35
Benzina Gasolio
self 1,819 € 2,059 €
esso lentini

STATALE 04 23807 – MERATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 07:12
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,103 € 2,323 € 2,523 €
self 1,839 € 2,059 € 2,266 €
LECCO CORSO BERGAMO 80

CORSO BERGAMO 80 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 10/03/2026, 01:39
Benzina Gasolio
self 1,759 € 2,039 €
F.LLI BONALUMI SNC

VIA PER DOLZAGO 53 23848 – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 18:45
Benzina Gasolio
servito 1,809 € 2,059 €
self 1,809 € 2,059 €
105529 CALOLZIOCORTE

EUROPA 84 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 17:28
Benzina Gasolio Supreme Diesel
self 1,789 € 2,019 € 2,219 €
totalerg

PROVINCIALE 51 23849 – ROGENO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 16:55
Benzina Gasolio
self 1,859 € 2,099 €
barocelli luigi snc

c.so europa 42 23801 – CALOLZIOCORTE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 15:27
Benzina Gasolio
servito 1,829 € 2,079 €
self 1,829 € 2,079 €
GARAGE ROBERTO SRL

A. MORO E CADUTI DI VIA FAN 13 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 15:21
Benzina Gasolio
self 1,738 € 2,058 €
STAZIONE DI SERVIZIO RETITALIA

VIA MATTEOTTI 105/107 23824, DERVIO (LC) 105/107 23824 – DERVIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 14:25
Benzina Gasolio
servito 1,829 € 1,999 €

 

 

 

MILANI GIULIANA SNC DI MARTINOLI DAVIDE E C

Corso Emanuele Filiberto 18 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 12:43
Benzina Gasolio
servito 2,077 € 2,317 €
self 1,866 € 2,106 €
PUCCI GREENPOWER

BOSCHETTO SNC 23880 – CASATENOVO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 10:50
GPL L-GNC
servito 0,689 € 1,359 €
ESSO BARTESAGHI F.LLI

VIA VITTORIO VENETO 6, 23848 – – – OGGIONO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 09:37
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 2,039 € 2,259 € 2,459 €
self 1,829 € 2,049 € 2,249 €
F.LLI SPREAFICO SNC

via iv novembre 29 23851 – GALBIATE LC 

Ultima comunicazione rilevata: 09/03/2026, 07:59
Benzina Gasolio
servito 1,899 € 2,069 €
self 1,899 € 2,069 €
RP di Proserpio Rosella

Via Statale 48 23826 – MANDELLO DEL LARIO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 08/03/2026, 20:31
Benzina Gasolio
self 1,819 € 2,019 €
OK PETROL

VIALE REDIPUGLIA 4 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 08:16
Benzina Gasolio
self 1,839 € 1,999 €
Esso di Fomasi Claudio sas

NAZIONALE 11 23823 – COLICO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 07:59
Benzina Gasolio Gasolio artico Supreme Diesel
servito 1,983 € 2,216 € 2,216 € 2,423 €
self 1,766 € 1,999 € 1,999 € 2,206 €
PELUCCHI SAS

342 Briantea, Km. 36, COMO 41 23892 – BULCIAGO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 07/03/2026, 07:15
Benzina Gasolio Gasolio Premium
servito 1,799 € 2,069 € 2,269 €
self 1,799 € 2,069 € 2,269 €
IP

NAZIONALE 14 23885 – CALCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 15:14
Benzina Gasolio
servito 2,019 € 2,159 €
self 1,819 € 1,959 €
UNION

VIALE TURATI 80/B 23900 – LECCO LC 

Ultima comunicazione rilevata: 04/03/2026, 09:20
Benzina Gasolio
servito 1,869 € 1,939 €
self 1,869 € 1,939 €
Tu cosa ne pensi?