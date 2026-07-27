Si è conclusa con pieno successo sabato 25 luglio 2026 la prima edizione regionale del corso per il conseguimento della Patente Nautica di 1ª Categoria, destinato ai Vigili del Fuoco Volontari dei Comandi provinciali di Como, Lecco, Sondrio e Varese.

L’attività formativa si è svolta dal 4 al 25 luglio nella sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bellano, in attuazione della Legge Regionale n. 11/2017, e si è conclusa con l’esame finale, supervisionato dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, ingegner Angelo Farina. Tutti i partecipanti hanno superato brillantemente la prova, conseguendo l’abilitazione.

Bellano, concluso il primo corso regionale per la patente nautica dei Vigili del Fuoco volontari

L’iniziativa rientra nel percorso di costante aggiornamento e potenziamento delle competenze del personale volontario, con l’obiettivo di rendere il soccorso nautico sempre più efficiente, tempestivo e capillare, in un territorio dove gli interventi sulle acque rappresentano un’attività di primaria importanza.

A confermare il valore strategico della formazione sono anche i dati operativi: nel solo 2025, i distaccamenti dei Vigili del Fuoco di Bellano e Dongo hanno effettuato circa 160 interventi di soccorso sulle acque del Lago di Como, a testimonianza dell’elevata richiesta di assistenza e della necessità di personale sempre più qualificato.

Al termine del corso è stato inoltre rivolto un ringraziamento al Comune di Bellano e al personale del Porto della Stupenda per la preziosa collaborazione e il supporto logistico garantiti durante l’intero periodo di formazione, elementi che hanno contribuito alla piena riuscita della prima edizione regionale del progetto.