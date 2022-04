Domande entro il 31 maggio

È stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il testo del Bando 2022.3 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale presentati da Enti di Terzo Settore operanti nel territorio lecchese. Sono confermati tutti i tradizionali settori di intervento della Fondazione: assistenza sociale, tutela del patrimonio naturale ed ambientale, iniziative di promozione della cultura e dell’arte, tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico artistico.

Bando per progetti di solidarietà sociale: 400mila euro da Fondazione Comunitaria Lecchese

I progetti di tutela del patrimonio storico artistico saranno considerati prioritari all’interno del presente Bando. La Fondazione invita gli Enti del Settore Sociale a presentare progetti che rientrano nelle finalità del Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà” sull’apposito Bando aperto per tutto il 2022 e gli Enti del Settore Ambiente a presentare i progetti che rientrano nelle finalità del Fondo “Sviluppo del territorio provinciale. Interventi in ambito naturalistico” sull’omonimo Bando in uscita nel corso dell’anno. La Fondazione comunitaria del Lecchese ricorda che è attivo il Bando a “Sostegno delle Arti dal vivo” e, pertanto, i progetti riguardanti spettacoli di musica, teatro e danza dovranno essere proposti sull’apposito Bando. La dotazione complessiva messa a disposizione per questo Bando è di 400 mila euro, di cui 350.000 euro forniti da Fondazione Cariplo per “gli interventi sul territorio”, e coprirà come di consueto sino al 50% del costo dei progetti. La restante quota dovrà essere cofinanziata con la partecipazione della comunità lecchese attraverso la raccolta di donazioni. Grazie a questo meccanismo virtuoso, sul nostro territorio verranno quindi messi in moto investimenti di utilità sociale per almeno 800 mila euro. L’ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 40 mila euro in funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.

Informazioni utili

Dal 2022 la partecipazione ai bandi di Fondazione comunitaria del Lecchese è possibile esclusivamente attraverso il portale Richieste On Line (ROL). Per partecipare è necessario registrarsi sul sito della Fondazione comunitaria (www.fondazionelecco.org) nella sezione Area riservata – Accedi al portale di richieste online, e caricare il progetto compilando tutti i campi previsti.

Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità appena indicate, sarà martedì 31.05.2022.



Nel regolamento sono dettagliatamente indicate le condizioni di ammissione e le priorità previste, sia con riferimento ai soggetti, sia in ordine alla tipologia dei progetti nei singoli comparti.

Ulteriori informazioni sono reperibili direttamente presso la sede della Fondazione (Piazza Stazione n. 5 – Villa Locatelli) a Lecco, tel. 0341 353123 o tramite e-mail: segreteria@fondazionelecco.org