Il Polo IRCCS di Bosisio Parini tra i protagonisti del tavolo di lavoro per supportare i bambini con disabilità di Gaza

Si è ufficialmente insediato oggi, venerdì 8 agosto 2025 a Roma il tavolo di lavoro coordinato dal Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, dedicato all’aiuto e al sostegno dei bambini con disabilità e gravi patologie provenienti dal territorio di Gaza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un percorso di riabilitazione mirato e personalizzato per questi bambini, spesso in situazioni di grande fragilità.

Bambini di Gaza con disabilità: La Nostra Famiglia nella cabina di Regia per la riabilitazione

«L’obiettivo», spiega il Ministro Locatelli, «è creare una rete di supporto integrata che possa prendersi cura di questi bambini, garantendo loro un percorso terapeutico e riabilitativo efficace. Le due principali Federazioni Nazionali di Associazioni per le persone con disabilità, Fish e Fand, hanno già aderito con entusiasmo, e altri enti si stanno aggiungendo per offrire un aiuto concreto. La rete verrà poi ampliata includendo territori e servizi in base alle necessità che emergeranno.»

La decisione di istituire questa cabina di regia nasce da una precisa richiesta di alcuni enti impegnati nel supporto a queste fasce di popolazione vulnerabile. Come sottolinea il Ministro, «abbiamo voluto attivare un coordinamento tra i soggetti disponibili per offrire a questi bambini un percorso dedicato e una speranza concreta per il futuro.»

Alla riunione di insediamento hanno partecipato rappresentanti di alto profilo del mondo istituzionale e del terzo settore, tra cui Fabio Ciciliano, capo Dipartimento della Protezione Civile, Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico di Assisi, Domenico Giani, presidente delle Misericordie d’Italia, Valerio Mogini, direttore della Direzione sociosanitaria di Croce Rossa Italiana, Luisa Minoli, Presidente de La Nostra Famiglia, Cristina Vaudagna, Advisor di Presidenza, e Sandra Strazzer, Responsabile di area sanitaria dipartimentale del Polo IRCCS di Bosisio Parini.

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un sistema di solidarietà e assistenza concreto, che possa rispondere alle esigenze di bambini spesso dimenticati, offrendo loro cure e prospettive di vita migliori.