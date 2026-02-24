Azione Lecco contro la guerra: “In municipio sventoli anche la bandiera ucraina”

Oggi, 24 febbraio, ricorre l’anniversario dell’aggressione della Russia all’Ucraina. Un evento che ha riportato nel cuore dell’Europa la logica della guerra e della violenza. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento a firma di Azione Lecco, in merito, con il quale si chiede che in municipio, a Lecco, sventoli anche la bandiera ucraina come segno di vicinanza e solidarietà.

“Quattro anni fa l’attacco russo ha infranto un equilibrio già fragile, colpendo un popolo sovrano e mettendo in discussione principi fondamentali del diritto internazionale: autodeterminazione dei popoli, integrità territoriale e libertà. Da allora, migliaia di vittime, città distrutte, famiglie spezzate e milioni di profughi ricordano ogni giorno il prezzo altissimo di questa aggressione.

Azione Lecco rinnova con fermezza il proprio sostegno al popolo ucraino, che da anni resiste con coraggio per difendere libertà e indipendenza. Sostenere l’Ucraina non significa alimentare la guerra, ma ribadire un principio semplice e non negoziabile: in Europa i confini non si cambiano con i carri armati.

Il nostro territorio ha dimostrato solidarietà concreta, accogliendo famiglie in fuga, con l’impegno del volontariato e la generosità dei cittadini. Anche a Lecco vivono donne, uomini e bambini ucraini che hanno trovato qui una nuova casa, segno della vicinanza della comunità lecchese a chi soffre.

In questi giorni una delegazione di Azione si trova in Ucraina per testimoniare direttamente la solidarietà italiana e rafforzare i legami con le comunità colpite dalla guerra. Proprio per questo riteniamo che le istituzioni locali possano fare di più anche sul piano simbolico. Ci piacerebbe veder sventolare dalle finestre del palazzo comunale anche la bandiera ucraina: un gesto semplice e chiaro, capace di affermare pubblicamente da che parte sta Lecco.

Rilanciamo inoltre la proposta di avviare un gemellaggio tra Lecco e una città ucraina, per costruire relazioni culturali, sociali ed economiche e far sentire la nostra vicinanza anche a lungo termine. Oggi più che mai è necessario ribadire l’impegno per una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla piena sovranità dell’Ucraina.

Azione Lecco continuerà a sostenere ogni iniziativa politica e istituzionale in questa direzione, nella convinzione che difendere la libertà dell’Ucraina significhi difendere anche i valori democratici dell’Europa.

Nel giorno dell’anniversario, il nostro pensiero va alle vittime, ai civili colpiti, ai bambini costretti a crescere sotto le bombe, e a un popolo che, nonostante tutto, continua a credere nella libertà.

Slava Ukraini!”