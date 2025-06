Anche Alleanza Verdi e Sinistra Lecco ha preso parte alla grande manifestazione nazionale che si è svolta ieri nella capitale per chiedere lo stop immediato al massacro in corso nella Striscia di Gaza.

AVS Lecco a Roma: “Stop al massacro a Gaza, serve subito un cessate il fuoco”

Una mobilitazione ampia, partecipata, costruita attorno a una piattaforma condivisa e forte: quella espressa nella mozione parlamentare sottoscritta congiuntamente da Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Al centro dell’appello, il rifiuto dell’escalation di violenza che sta colpendo duramente la popolazione civile palestinese, provocando migliaia di vittime e aggravando una crisi umanitaria senza precedenti.

“Siamo qui per ribadire con forza che non possiamo restare in silenzio di fronte ai crimini commessi dal governo Netanyahu a Gaza,” ha dichiarato la delegazione lecchese, presente in piazza insieme a migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia. “Serve un cessate il fuoco immediato e il pieno riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Chiediamo che il governo italiano si attivi senza indugio: per fermare le ostilità, garantire aiuti umanitari, ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi e riconoscere lo Stato di Palestina. Fino a quando non ci sarà parità di diritti, non ci potrà essere pace.”

La partecipazione del territorio lecchese a questa iniziativa rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno costante per la pace, la giustizia e il rispetto del diritto internazionale.