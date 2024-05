Una giornata di competizione, di festa e di promozione, anche attraverso lo sport, della cultura del dono. Ha riscosso davvero un ottimo successo il primo torneo di pallavolo organizzato dalle Avis comunali della provincia di Lecco.

L'Avis si veste di Sport: Valgreghentino vince il primo torneo di pallavolo

Ieri, domenica 26 maggio 2024, sul campo dell'oratorio dell parrocchia San Francesco di Viale Turati, che ha messo a disposizione spazi e cucina, si sono affrontate dieci formazioni di altrettante sezioni comunali dell'Avis.

L'Avis e i giovani

Tanti i giovani presenti a questa festa dello sport che ha celebrato, attraverso pallavolo, passione, energia e lavoro di squadra, i valori che sono propri dell'associazione di donatori di sangue. È infatti con la continuità delle generazioni che questo importante sodalizio riesce a garantire il dono di sangue nel tempo.

"I ragazzi, alcuni già donatori di sangue, che ieri hanno partecipato al torneo, saranno i futuri dirigenti di questa associazione - spiegano gli organizzatori - Da anni, nel territorio lecchese, Avis riesce a mantenere un elevato standard di donazioni, garantendo anche ai territori limitrofi e che hanno più difficoltà a reperire sangue ed emo componenti di soddisfare il proprio fabbisogno di sangue".

Il podio

Un successo e una vittoria per tutti anche se, per onor di cronaca è giusto sottolineare la vittoria della squadra di Valgreghentino. Medaglia d'argento per Avis Bellano mentre a salire sul terzo gradino del podio sono stati i componenti della squadra di Galbiate.