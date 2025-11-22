Solidarietà all’assessora di Merate Riva dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco

Auto imbrattata all’assessora, anche il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco esprime la propria solidarietà.
Dopo l’atto vandalico che ha visto imbrattata con la vernice rosa la macchina dell’assessora Patrizia Riva, accaduto tra la mezzanotte di lunedì, 17 novembre, e le sette del mattino di martedì 18 novembre, non solo l’intera comunità politica locale si è mobilitata per esprimere la propria vicinanza e solidarietà all’amministratrice meratese. Di seguito, l’intervento del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco .
Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco esprime la propria solidarietà all’Assessora di Merate Patrizia Riva per l’atto vandalico subito ed esprime la propria stima per l’attività che sta svolgendo nel promuovere le Politiche di Genere
In occasione della Giornata contro la violenza alle donne anche l’Ordine Avvocati di Lecco ha voluto offrire le proprie professionalità in favore di interventi volti a prevenire la violenza di genere: 38 Avvocate e Avvocati di Lecco, formate attraverso un corso predisposto dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, il 25 novembre 2025 saranno presenti nelle Scuole Superiore della Provincia di Lecco.
Le Avvocate e Avvocati di Lecco offriranno agli studenti strumenti di conoscenza giuridica e consapevolezza del fenomeno violenza.
Siamo consapevoli che per evitare e prevenire la violenza alle donne sia necessario promuovere la cultura del RISPETTO e della LIBERTÀ ed il nostro impegno ci permette di mettere a disposizione la nostra professionalità affinché vengano conosciuti ed applicati i principi contenuti nella Convenzione di Istanbul, principi oggi ratificati nella Legge Femminicidio e nel Codice Rosso
Avv. Nives Bonetti – Presidente
Avv. Grazia Scurria
Avv.Alessandra Colombo
Avv. Nadia Colombo
Avv. Beatrice Rota
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ ORDINE AVVOCATI LECCO