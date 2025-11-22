Solidarietà all’assessora di Merate Riva dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco

Auto imbrattata all’assessora, anche il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco esprime la propria solidarietà.

Dopo l’atto vandalico che ha visto imbrattata con la vernice rosa la macchina dell’assessora Patrizia Riva, accaduto tra la mezzanotte di lunedì, 17 novembre, e le sette del mattino di martedì 18 novembre, non solo l’intera comunità politica locale si è mobilitata per esprimere la propria vicinanza e solidarietà all’amministratrice meratese. Di seguito, l’intervento del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati Lecco .

