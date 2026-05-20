

Ogni giorno, in tutta la provincia di Lecco, centinaia di volontari Auser salgono in auto per accompagnare una persona anziana a una visita medica, portarle la spesa, consegnarle un farmaco. Sono gesti silenziosi, che non fanno notizia, ma che tengono insieme il tessuto di una comunità che invecchia. Oggi tutto questo è in pericolo.



Auser Lecco lancia l’appello: “I costi del carburante mettono a rischio i nostri servizi”



A lanciare l’allarme è Claudio Dossi, presidente di Auser Provinciale Lecco, che fotografa una situazione diventata difficile: «I costi del carburante, cresciuti in media del 20% negli ultimi mesi a causa dei conflitti internazionali, stanno aggravando in modo pesante i nostri bilanci. Le associazioni come la nostra, che accompagnano gli anziani verso i luoghi della cura e della quotidianità, si trovano oggi davanti a una sproporzione difficile da sostenere: più domanda, più chilometri, più persone fragili da raggiungere, e meno risorse per farlo.»

Nei primi quattro mesi del 2026, Auser ha registrato in provincia di Lecco un incremento del 9,8% delle richieste di aiuto rispetto allo stesso periodo del 2025. Tradotto in attività concreta significa 17.305 servizi erogati per 2.069 persone, di cui 1.338 donne, e 263.155 chilometri percorsi dai mezzi associativi. A questi si aggiungono 1.640 pasti consegnati, 323 spese a domicilio, 45 farmaci recapitati a chi non poteva muoversi da casa. Dietro ogni numero c’è un volto, una storia, spesso la solitudine. Per garantire questa presenza quotidiana, i 502 volontari di Auser hanno donato in soli quattro mesi 20.760 ore del proprio tempo per i soli accompagnamenti sociali. «I nostri volontari sono angeli del dono», sottolinea Dossi. Accanto al trasporto, Auser continua il suo presidio con la telefonia sociale e la teleassistenza, strumenti che permettono agli anziani di sentirsi meno soli e più sicuri nelle proprie case.

L’invecchiamento della popolazione, ricorda Auser, non è un’emergenza passeggera ma una trasformazione strutturale destinata ad amplificarsi. Con la conclusione dei fondi PNRR, il rischio è che proprio nel momento di massima necessità vengano meno gli strumenti per intervenire. «Serve una visione nuova – afferma il presidente di Auser provinciale Lecco – Servono opportunità di sostegno e un patto serio fra istituzioni, terzo settore e cittadinanza. Il volontariato non può reggere da solo il peso di una transizione demografica così profonda: ha bisogno di alleati, non di applausi.»

In chiusura, Dossi rivolge un appello diretto al territorio: «Ogni litro di carburante che riusciamo a mettere nei nostri mezzi è una persona anziana che ha qualcuno al suo fianco, una visita medica che non salta, una spesa che arriva a casa di chi non può uscire. Aiutateci a non lasciare soli i più soli». È possibile contribuire con una donazione, anche piccola, ad Auser Provinciale Lecco APS ETS – Codice Fiscale: 92045420137 – IBAN: IT86 K030 6909 6061 0000 0006 0332