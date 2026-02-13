Il presidente di Auser Lecco, Claudio Dossi, lancia un allarme sull’esclusione digitale degli anziani: “Senza formazione adeguata, la digitalizzazione della sanità può escludere i cittadini più fragili”.

La digitalizzazione dei servizi sanitari e pubblici rischia di creare una cittadinanza a due velocità, lasciando indietro le persone più fragili. Auser Lecco, da tempo impegnata nel contrasto all’esclusione digitale degli anziani, evidenzia la necessità di percorsi di formazione mirati.

Auser Lecco: “La rivoluzione digitale rischia di creare nuove disuguaglianze”

“La rivoluzione digitale sta trasformando la realtà sociale e il welfare. La formazione degli anziani è fondamentale – dichiara Claudio Dossi – Il costante invecchiamento della popolazione rappresenta una grande sfida e il digitale, se rivolto agli anziani senza un adeguato accompagnamento, può comportare rischi significativi”.

Con l’aumento della popolazione anziana e sola, cresce anche il rischio di esclusione sociale. La digitalizzazione, se non accompagnata, crea un divario tra chi è già abile con la tecnologia e chi invece ne è escluso. Molti anziani incontrano difficoltà nell’utilizzo dei servizi essenziali: prenotare visite mediche online, accedere ai propri dati personali o gestire la propria salute tramite app.

È essenziale che istituzioni e aziende sanitarie promuovano strumenti di supporto adeguati e punti di accesso pubblici ai servizi digitali. Auser Lecco tiene corsi formativi presso i propri sportelli di Bellano, Lecco e Merate, offrendo percorsi di accompagnamento personalizzati.

“Questo è importante, ma è necessario che anche il pubblico investa nella formazione – sottolinea Dossi – Solo così si può garantire che gli anziani non siano lasciati indietro nel processo di digitalizzazione. Percorsi di accompagnamento, supporto costante e comunicazione continua sono fondamentali. Dopo un’adeguata formazione di anziani e caregiver, ce la possiamo fare”.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Auser Lecco all’indirizzo e-mail info@auserlecco.it o al numero 0341 286096.