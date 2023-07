Attivi anche durante i mesi estivi con tanta disponibilità, i volontari di Auser non si fermano mai nel dare sostegno e conforto a chi ne ha bisogno. Un lavoro prezioso e fondamentale per la comunità.

Auser Lecco: in 7 mesi oltre 25mila servizi e 20mila ore dedicate al prossimo

A testimoniarlo sono i numeri dei primi sei mesi del 2023:

25.406 servizi effettuati di trasporto e accompagnamento sociale, consegna spesa, farmaci, pasti, consegna latte materno

366.358 km percorsi

19.179 ore di volontariato

Dati che ben rappresentano il segno concreto della solidarietà che Auser esprime in provincia di Lecco, con l’obiettivo di dare dignità alla terza età e renderla una stagione da vivere in maniera attiva.

Tante attività

Tante, com’è noto, le attività realizzate dall’associazione: gli accompagnamenti sociali, la telefonia di compagnia e di monitoraggio, gli incontri culturali, la proiezione di video per la prevenzione della salute, l’accompagnamento al digitale, i canti del coro Auser Leucum, la musica, la consegna dei pasti, dei medicinali, della spesa. A tutto questo va aggiunto il prezioso contributo nella tutela dei più piccoli all’esterno delle scuole primarie del comune del capoluogo. Ai volontari va il ringraziamento dell’associazione e della comunità.

Donare del tempo non serve solo ad aiutare il prossimo, ma migliora anche la propria personalità. Il contatto con il disagio sociale ed economico delle persone rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Auser chiede a chiunque ne abbia la possibilità di dare una mano e di stare al fianco dell’associazione, come avvenuto durante la pandemia. Dobbiamo rimanere umani - il messaggio di Auser - in una società che spesso valorizza l’individualismo, l’egoismo e l’emarginazione dei più fragili. Auser si rivolge in particolare ai giovani. Essere utili agli altri, ascoltando le ansie, le angosce e le memorie degli anziani può essere una straordinaria opportunità per leggere il presente e guardare al futuro con il valore della solidarietà, circondando le persone di tanto amore e affetto per una vita più serena.

Il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi

“Questi numeri – spiega il presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi - dimostrano la vicinanza di Auser alle tante persone fragili del territorio. Sono le donne a chiedere più spesso aiuto, un dato che merita una riflessione. Gli anziani sanno di avere in Auser un punto di riferimento in caso di bisogno. Abbiamo in programma tanti nuovi progetti per sostenerli, che presto presenteremo. Il prezioso lavoro dei volontari - ricorda Dossi – è facilitato dal supporto delle istituzioni pubbliche che sentiamo sempre al nostro fianco, e della stampa che ci sostiene nella pubblicizzazione delle nostre iniziative. Auser garantisce supporto ad anziani e fragili, dando serenità e sicurezza. Come recitava una vecchia pubblicità, spesso ‘una telefonata allunga la vita’, promuove nuove amicizie e riconsegna la fiducia in sé stessi”.

Dal presidente di Auser provinciale infine l’appello: “Dateci una mano, diventate volontari Auser! Ne abbiamo bisogno”. Per offrire la propria disponibilità è possibile chiamare lo 0341/286096 oppure scrivere a info@auserlecco.it