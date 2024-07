Caregiver: Auser Lecco e Ats Brianza in campo per il portale

Nel gennaio del 2023 ATS Brianza ha lanciato il portale “Assistere in Famiglia”, il sito creato per diventare il luogo virtuale di riferimento per tutti i caregiver, dove trovare facilmente tutte le informazioni utili nell’orientamento ai servizi, nella vita quotidiana e nel percorso di cura, con preziosi consigli sia per il caregiver stesso che per il paziente che accudisce.

“I caregiver familiari che si occupano di un proprio caro con disabilità grave o anziano sono in costante crescita – sottolinea il Direttore Generale di ATS Brianza, dr. Michele Brait - e rappresentano un pilastro fondamentale che sorregge la nostra società. Con questo portale ATS ha voluto offrire ai caregiver un punto di riferimento semplice, ricco di informazioni, interattivo, e con la possibilità di avere assistenza immediata da parte dei nostri operatori. Il caregiver è una risorsa importante e a volte insostituibile per il malato e, pertanto, va aiutato e sostenuto per agevolare il suo prezioso lavoro”.

Auser Lecco e Ats Brianza in campo per il portale caregiver

Nei mesi successivi al lancio, il portale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza è in costante aggiornamento, con nuove sezioni come quella dedicata ai giovani caregiver e nuovo materiale informativo.

E ora, grazie alla collaborazione con Auser Lecco, la sezione video verrà implementata di nuovi contenuti creati da Auser che daranno consigli importanti legati al mondo degli anziani su temi quali il corretto utilizzo dei farmaci, la gestione delle demenze, l’attività fisica, la convivenza con il diabete, la prevenzione delle cadute e le corrette abitudini alimentari.

I video che troveranno spazio nel portale “Assistere in Famiglia”, dove già sono presenti altre numerose clip prodotte da ATS Brianza, vedono la partecipazione di professionisti del territorio legati ai temi affrontati.

Ringrazio Auser Lecco e in particolare il Presidente Claudio Dossi – precisa il dr. Brait - che ancora una volta collabora con competenza, attivismo e, soprattutto, voglia di mettersi in gioco concretamente su temi importanti per la nostra società. Si tratta di un valore aggiunto per il portale dedicato ai caregiver, tema su cui sono in corso altri progetti condivisi”. – precisa il dr. Brait - che ancora una volta collabora con competenza, attivismo e, soprattutto, voglia di mettersi in gioco concretamente su temi importanti per la nostra società. Si tratta di un valore aggiunto per il portale dedicato ai caregiver, tema su cui sono in corso altri progetti condivisi”.

Claudio Dossi, Presidente di Auser Lecco, evidenzia che “come Auser collaborare e stare al fianco delle articolazioni regionali come ATS Brianza e agli enti locali, senza sostituirsi al loro ruolo, è importante, specialmente se su temi molto importanti a supporto dei caregiver famigliari. Questi video tutorial sono un piccolo contributo: a breve come Auser apriremo 5 sportelli in provincia per essere di supporto al ruolo dei caregiver famigliari.

I caregiver sono preziosi e vanno aiutati, serve fare tutto ciò che è possibile cercando di prevenire il loro malessere e spesso la loro solitudine di fronte alla cura verso gli anziani, se vogliamo garantire il più lungo possibile la permanenza degli stessi al domicilio in condizioni di sostenibilità, dobbiamo correre; c’è ancora tantissima strada da fare, ci stiamo lavorando e insieme alle istituzioni speriamo di farcela cercando di non lasciar soli i caregiver famigliari”.