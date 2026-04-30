i è riunita l’assemblea dei delegati di Auser Provinciale Lecco, che ha illustrato e approvato il Bilancio Sociale e il consuntivo 2025, restituendo l’immagine di un anno caratterizzato da una forte crescita dell’impegno sul territorio a favore di anziani e persone fragili.

I numeri confermano la portata dell’attività: 502 volontari attivi in tutta la provincia hanno percorso circa 675.000 km per garantire oltre 45.000 servizi di accompagnamento a 6.500 persone. Le attività hanno riguardato trasporti verso strutture sanitarie, consegna di pasti, farmaci, spesa e pacchi Caritas.

Accanto a questi servizi, sono stati realizzati anche 4.500 presidi davanti alle scuole elementari di Lecco per garantire la sicurezza degli attraversamenti dei bambini e 22.000 telefonate di vicinanza rivolte a 1.001 persone, con l’obiettivo di contrastare la solitudine attraverso il dialogo.

Auser Lecco: approvato il Bilancio Sociale 2025, cresce la rete dei volontari

Il bilancio 2025 evidenzia anche un’intensa attività culturale e sociale: il Coro Auser si è esibito in numerose occasioni, sono stati organizzati corsi di alfabetizzazione digitale e iniziative dedicate alla promozione della salute.

Grande attenzione è stata riservata al tema dell’intergenerazionalità. Oltre 40 studenti delle scuole superiori lecchesi hanno partecipato ai percorsi di Formazione e Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2025-2026, contribuendo a creare un dialogo tra generazioni.

Tra le novità più rilevanti, l’assemblea ha sancito un passaggio significativo: Auser Provinciale Lecco APS e ODV è diventata associazione riconosciuta, tramite atto notarile. Un risultato che rafforza ulteriormente la struttura organizzativa dell’associazione.

Grande successo anche per il progetto “Cronachette”, serie di cortometraggi ideata dallo scrittore Andrea Vitali e dalla regista Paola Nessi, entrambi volontari Auser. I video, ispirati ai racconti di Vitali, vengono pubblicati ogni quindici giorni su YouTube e sono sempre più seguiti anche nelle RSA del territorio grazie alla collaborazione con Uneba.

«I numeri del Bilancio Sociale e del consuntivo 2025 – ha commentato il presidente di Auser Provinciale Lecco, Claudio Dossi – ci raccontano qualcosa di straordinario: una comunità di volontari che cresce, che si impegna ogni giorno con dedizione per chi ha bisogno e che continua a rinnovarsi e innovare. Siamo orgogliosi di quanto fatto e determinati a fare ancora di più».

L’associazione continua a cercare nuovi volontari: chi desidera partecipare può contattare il numero 0341 286096 oppure scrivere a info@auserlecco.it.