Auser, la cena dei volontari e il bilancio 2025: oltre 47mila servizi e una rete che non lascia soli

Venerdì 19 dicembre, nella cornice del ristorante Il Tetto Brianzolo di La Valletta Brianza, si è svolta la tradizionale cena dei volontari di Auser Lecco e provincia. Un momento conviviale, ma anche l’occasione per tirare le somme di un 2025 particolarmente intenso per il sodalizio, che ha confermato il proprio ruolo di presidio sociale fondamentale sul territorio.

Auser: cena con i volontari

Alla serata hanno preso parte numerose autorità istituzionali, a testimonianza del forte legame tra Auser e le comunità locali: il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il sottosegretario regionale Mauro Piazza, il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, il direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli, oltre a diversi sindaci e amministratori del territorio.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Claudio Dossi, che ha richiamato il valore del lavoro quotidiano dei volontari, supportato da numeri che raccontano un impegno costante e capillare. Nel solo 2025, Auser Leucum ha seguito 1.001 utenti attraverso la telefonia sociale, con oltre 20.150 telefonate, rivolte in gran parte a persone anziane, spesso sole, con una forte prevalenza femminile.

Un servizio che rappresenta il primo argine contro l’isolamento e la solitudine, grazie all’ascolto attivo e al collegamento con i servizi sociali dei Comuni.

Accanto alla telefonia, il trasporto sociale si è confermato uno degli ambiti più rilevanti: 47.534 servizi di accompagnamento, oltre 760 mila chilometri percorsi e più di 6.300 utenti seguiti, a cui si aggiungono consegne di spesa, pasti e pacchi per conto di Caritas, oltre ai servizi di attraversamento pedonale per i bambini delle scuole lecchesi

Tutto questo reso possibile dall’impegno di 524 volontari, che nel 2025 hanno donato oltre 88 mila ore di servizio alla comunità.

Premiati i volontari per il grande impegno

La serata è stata accompagnata dalle esibizioni del Coro Auser Leucum e del gruppo musicale Duets, contribuendo a creare un clima caldo e partecipato. Nel corso della cena, Dossi ha voluto anche premiare alcuni volontari, sottolineando come ogni risultato sia frutto di un lavoro collettivo e di una rete che continua a crescere e innovarsi, dai progetti di teleassistenza al supporto ai caregiver familiari, fino alle iniziative culturali e digitali rivolte agli anziani.

Momento particolarmente apprezzato l’intervento di Paola Nessi, regista Rai, e dello scrittore Andrea Vitali, che nel 2025 sono diventati ufficialmente volontari Auser. I due hanno realizzato la mini serie video “Cronachette”, disponibile su YouTube, un racconto leggero ma significativo legato anche al mondo Auser e delle sue persone. È già stata annunciata l’uscita di una nuova puntata speciale dedicata al Natale.

Due testimonial d’eccezione che hanno voluto legare il proprio nome a un’associazione che, anche nel 2025, ha dimostrato con i fatti come il volontariato possa incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone. Una serata di festa, dunque, ma anche la fotografia di un lavoro quotidiano che continua a sostenere, accompagnare e tenere unite le comunità del Lecchese.