Online il secondo dei quattro video realizzati da Auser sul tema delle demenze, destinati in particolare a chi assiste una persona affetta da questa patologia. La serie, parte della rassegna “Auser con gli anziani”, vuole rappresentare un aiuto concreto per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di vita quotidiana.

Auser in campo per gli anziani: online il secondo video sulle demenze

I filmati sono stati realizzati con l’aiuto di più professionisti del settore, in particolare il Dottor Alberto Longhi, psicologo, la dottoressa Chiara Pozzi, coordinatrice infermieristica; la dottoressa Gabriella Premuda, fisioterapista che opera presso la RSA Madonnina di Vendrogno.

Dopo aver illustrato nel primo video le informazioni generali sulla demenza, le sue cause e la sua evoluzione, nel secondo filmato vengono forniti consigli pratici per rendere sicuro l’ambiente domestico, elencate le strategie corrette per lavarsi, vestirsi, mangiare, passeggiare e come agire quando sono presenti atteggiamenti aggressivi, il vagabondaggio, la manipolazione degli oggetti.

Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco

“Continua la produzione dei video tutorial da parte di Auser per contribuire a dare aiuto agli anziani e alle loro famiglie e fare prevenzione – spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco - Questo materiale verrà inviato anche ai Comuni, affinché lo postino anche sui loro canali social, raggiungendo il maggior numero possibile di interessati. Invieremo i filmati anche ad Asst, ATS e agli Ambiti, così che possano valutarne l’utilizzo e la diffusione"

"Non vogliamo sostituirci al pubblico – chiarisce Dossi - ma anzi esserne di supporto. Gli anziani hanno bisogno di vivere più a lungo possibile con le loro autonomie fisiche e psichiche".

Il video, caricato sul canale YouTube dell’associazione, è disponibile a questo indirizzo https://youtu.be/mJcFM8CrBDw

