Merate

Aumentano i positivi in città e sono soprattutto studenti. E' quanto emerge dal consueto aggiornamento fornito dal sindaco di Merate Augusto Massimo Panzeri in merito alla situazione epidemiologica.

1086 i meratesi che hanno contratto il Covid dall'inizio dell'emergenza Sanitaria, 12 negli ultimi giorni. 994 i cittadini guariti, cinque in più rispetto all'ultimo aggiornamento e 50 le vittime. 42 attualmente persone alle prese con il Coronavirus . "Registriamo un leggero aumento dei positivi, prevalentemente individuati tra la popolazione scolastica - conferma il primo cittadino - a situazione generale si presenta nel complesso stabile, seppur permanga la circolazione del virus".

Sul fronte degli isolamenti sono 20 i meratesi in quarantena, di cui 8 con meno di 20 anni. Da oggi, lunedì 8 novembre 2021, però, proprio per i più giovani sono previste importanti novità con l'entrata in vigore delle nuove regole sulle quarantene scolastiche, che uniformano il panorama nazionale. Il documento redatto da Istituto superiore di Sanità, Regioni e Ministeri di Salute e Istruzione è stato inviato agli istituti e da lunedì si parte.

La novità principale sarà la sorveglianza con testing. Cosa significa? Che non appena sarà scoperto il contatto con un positivo scatteranno i test su compagni di classe e docenti vaccinati. In caso di negatività potranno continuare tutti ad andare in classe e ripetere il tampone dopo cinque giorni. Gli insegnanti non vaccinati dovranno invece osservare dieci giorni di quarantena con tampone all'inizio e alla fine del periodo di isolamento.

In caso di un secondo positivo, studenti e insegnanti non vaccinati dovranno fare dieci giorni di quarantena, al termine dei quali servirà un tampone negativo per rientrare a scuola. Per gli altri (compresi i negativizzati negli ultimi sei mesi) stesso procedimento della sorveglianza con testing.

La situazione cambia decisamente se i positivi in classe sono tre. In questo caso il documento prescrive la quarantena per tutti con le regole in vigore a oggi, e cioè sette giorni per i vaccinati, dieci per chi non è immunizzato. Al momento di rientrare tutti dovranno sottoporsi a tampone.

Nella bozza del nuovo protocollo si prescrive che, se la Asl non può intervenire tempestivamente, è il dirigente scolastico insieme al referente Covid a dover individuare i possibili contatti scolastici del caso positivo e a prescrivere le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento.

Quanto detto vale per gli studenti delle seconde e terze medie e delle superiori, cioè per gli over 12 (dato che sotto questa soglia di età non è ancora prevista la vaccinazione).

Per asili, scuole elementari e prime medie i bambini della stessa classe del positivo dovranno comunque osservare una quarantena di dieci giorni con tampone al termine dell'isolamento. A valutare la situazione sarà il dirigente in base al tempo di permanenza in aula insieme e all'entità del contatto con il positivo.

Gli educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il periodo di quarantena che varia da sette giorni (per i vaccinati) a dieci giorni (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un tampone dopo l’isolamento.

La campagna vaccinale

Intanto prosegue la campagna vaccinale: ad oggi a Merate il 94,93% dei Cittadini di Merate, pari a 12.347 persone, ha ricevuto la 1^ dose di vaccino, su un target di popolazione di 13.006; a 11.398 persone è già stata somministrata anche la 2^ dose.