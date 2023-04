Aumenta il rischio di incendi boschivi: allerta arancione

Aumenta il rischio di incendi boschivi sul nostro territorio tanto che la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso una allerta di codice arancione per la provincia di Lecco.

"Per il pomeriggio di oggi 06/04 permarranno condizioni stabili con correnti prevalentemente secche settentrionali in quota fino al tardo pomeriggio, mentre sono previste in ingresso masse d'aria più umide da Nord verso sera - si legge nel documento di allerta - Ventilazione debole o al più localmente moderata nel pomeriggio da sud su Oltrepò Pavese e Appennino, in attenuazione in serata. Dalla tarda mattinata di domani 07/04 prime deboli precipitazioni andranno ad interessare la fascia appenninica, in intensificazione dal primo pomeriggio su Appennino e parte della bassa pianura Sud-occidentale, non escluse anche a carattere convettivo o rovescio. Sui settori alpini e prealpini deboli piogge da sparse a diffuse nelle ore centrali del pomeriggio e tendenti ad attenuazione e progressivo esaurimento in serata".

"I quantitativi delle precipitazioni non saranno significativi sui settori prealpini e non mitigheranno quindi in modo sensibile il grado di pericolo per rischio Incendi Boschivi. Si confermano quindi i codici emessi con il documento di allerta n° 2023.23 del 05/04 con estensione, per il codice ARANCIONE a partire dal pomeriggio di oggi 06/04, alle zone Verbano e Lario. Si segnala quindi che le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale rimarranno tali da generare possibili incendi con intensità del fuoco ELEVATA e una propagazione VELOCE in Oltrepò Pavese, Pedemontana Occidentale, Verbano e Lario (zone con codice colore di allerta ARANCIONE). Sulle aree alpine, prealpine e di pianura occidentale, in cui è presente un codice di allerta GIALLO, si segnala il persistere di condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi con intensità del fuoco BASSA e propagazione LENTA".