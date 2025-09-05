In tutta la provincia di Lecco aumentano le richieste di supporto da parte di anziani, persone fragili e con disabilità. Auser invita chi ha tempo libero a diventare volontario, per garantire continuità ai servizi e vivere un’esperienza di crescita personale unica.

Auser Provinciale Lecco rinnova il suo appello a chi desidera mettere a disposizione alcune ore del proprio tempo per il bene della comunità. La richiesta di supporto da parte di anziani, persone fragili e con disabilità è in costante aumento, e l’associazione cerca nuovi volontari per garantire continuità e qualità dei servizi in tutte le sedi territoriali.

Aumenta il bisogno di volontari, Auser Lecco cerca nuovi sostenitori per anziani e persone fragili

Essere volontario in Auser significa partecipare a un ampio ventaglio di attività: accompagnamento verso i luoghi di cura, consegna di pasti, farmaci e spesa a domicilio, telefonia sociale, promozione culturale, supporto all’inclusione digitale.

«Sono sempre più le persone che chiedono ad Auser una mano – dichiara Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – Il volontariato non è solo un aiuto concreto per chi è in difficoltà, ma anche un’opportunità straordinaria di crescita personale, di arricchimento umano e di costruzione di relazioni significative. Ogni ora donata al prossimo crea legami, trasmette valori e permette di conoscere storie e esperienze che altrimenti resterebbero lontane. È un’occasione per mettere in pratica empatia, responsabilità e solidarietà. Il volontariato in Auser arricchisce chi lo fa, tanto quanto chi riceve aiuto, costruendo una comunità più coesa e attenta ai bisogni di tutti».

Auser svolge un ruolo fondamentale per il territorio: garantisce supporto concreto agli anziani e alle persone fragili, promuove la socialità e sostiene i caregiver. Grazie ai volontari, l’associazione contribuisce a creare una rete solidale che rafforza il tessuto sociale, mantiene vive le relazioni e favorisce l’inclusione, rendendo la provincia di Lecco un luogo più attento ai bisogni di tutti.

Il volontario Auser diventa parte di una rete capillare che abbraccia tutta la provincia: da Lecco a Colico, da Bellano a Merate, passando per Abbadia, Calolziocorte, Mandello, Oggiono e molti altri comuni. Insieme ai volontari, l’associazione continua a creare legami tra generazioni, sostenendo chi è solo, valorizzando la partecipazione attiva e promuovendo la solidarietà sociale.

Chi desidera aderire può compilare il modulo a questo link, o contattare Auser allo 0341-286096

o info@auserlecco.it. Ogni contributo, anche di poche ore alla settimana, permette di fare la differenza nella vita di chi è più fragile, mentre chi dona il proprio tempo scopre nuove competenze, esperienze uniche e un senso di gratificazione personale che resta indelebile.