Attività storiche: 16 nuovi riconoscimenti in provincia di Lecco. Si arricchisce dunque l'albo regionale delle attività storiche e di tradizione in provincia di Lecco, che ora comprende in totale 158 imprese.

Attività storiche: 16 nuovi riconoscimenti in provincia di Lecco

Regione Lombardia infatti ha conferito marchio di 'attività storica' ad altri 16 negozi, locali e botteghe artigiane della provincia di Lecco che operano senza interruzioni da almeno 40 anni. 10 negozi storici, 4 locali storici e 2 botteghe artigiane storiche: sono così suddivisi nuovi riconoscimenti.

A fare la parte del leone, in questa tornata di riconoscimenti è stato il capoluogo: 5 quelli infatti assegnati nella città di Lecco. Ben tre le nuove attività storiche a Galbiate e una rispettivamente ad Abbadia, Bellano, Calolziocorte, Merate, Missaglia, Olginate, Premana e Valmadrera.

Record a Premana e Lecco: attività attive da oltre 100 anni

Due le attività che hanno superato i 100 anni: la Ditta Airoldi & Belgeri dal 1906 a Lecco (nella foto di copertina) e La Società Cooperativa di Consumo dal 1908 a Premana.

Le nuova attività storiche lecchesi

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il nostro grazie a chi fa grande la Lombardia

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, sottolinea come il premio sia "il nostro grazie a chi, con il suo lavoro quotidiano, fa grande la Lombardia. Si tratta di attività che rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico". "Il marchio - prosegue Guidesi - è un ringraziamento per artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità. Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità. Regione Lombardia è convintamente al loro fianco".

Alle attività storiche è dedicato un apposito sito internet (www.attivitastoriche.regione. lombardia.it) in cui sono riportate tutte le informazioni per richiedere il riconoscimento e i nomi e la descrizione delle attività già riconosciute.